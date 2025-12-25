https://ria.ru/20251225/dolina-2064488126.html
Адвокат рассказала о просьбе Долиной к Лурье
25.12.2025
Адвокат рассказала о просьбе Долиной к Лурье
Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить ещё несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, рассказала РИА Новости...
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить ещё несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
«
"Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев", — рассказала собеседница агентства.
Певица объясняла это тем, что не успевает собрать свои вещи.
Долина
оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.