Адвокат рассказала о просьбе Долиной к Лурье

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить ещё несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

« "Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев", — рассказала собеседница агентства.

Певица объясняла это тем, что не успевает собрать свои вещи.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.