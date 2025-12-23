Долина может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной", заявил юрист

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Певица Лариса Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за ярлыка "схема Долиной", если выяснит, кто первым публично произнес это словосочетание, и докажет его негативную коннотацию - шансов на это мало, заявил РИА Новости председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.

По его словам, поиск так называемого нулевого пациента проблематичен и вообще "шансов на успех крайне мало" – в отличие если, например, она подаст иск о защите изображения из-за того, что на маркетплейсах продаются маски с ее фотографией. В этом случае певица может требовать прекращения нарушения, изъятия товара из оборота, их уничтожения и компенсации, пояснил юрист.