Долина может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной", заявил юрист
14:28 23.12.2025
Долина может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной", заявил юрист
россия, сергей жорин, лариса долина, российская академия наук, дело о квартире долиной
Россия, Сергей Жорин, Лариса Долина, Российская академия наук, Дело о квартире Долиной
Лариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Певица Лариса Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за ярлыка "схема Долиной", если выяснит, кто первым публично произнес это словосочетание, и докажет его негативную коннотацию - шансов на это мало, заявил РИА Новости председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
Словосочетание "схема Долиной" и еще четыре высказывания, связанных с историей продажи квартиры певицы, войдут в словарь неологизмов 2025 года, сообщил ранее РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы "Словарей новых слов" Валерий Ефремов. По его данным, выражение "схема Долиной" было зафиксировано летом 2024 года.
"Теоретически Долина может подать иск о защите чести достоинства в порядке статьи 152 ГК РФ. Но в таком случае ей придётся доказать негативный характер выражения "схема Долиной" - не так просто, как может показаться на первый взгляд… "Схема Долиной" - это уже устойчивое выражение, которое показывает и рассказывает о процедуре и схеме обмана. Во-первых, придется провести лингвистическое исследование, доказать, что есть негативная трактовка, что так называемая схема существовала ещё и до её случая и этот ярлык незаконно наклеили на неё. Во-вторых, надо понять, кто будет ответчиком, на кого подавать в суд. Только ленивый не использовал это выражение, оно стало народным", – заявил Жорин.
По его словам, поиск так называемого нулевого пациента проблематичен и вообще "шансов на успех крайне мало" – в отличие если, например, она подаст иск о защите изображения из-за того, что на маркетплейсах продаются маски с ее фотографией. В этом случае певица может требовать прекращения нарушения, изъятия товара из оборота, их уничтожения и компенсации, пояснил юрист.
16 декабря, 02:52
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
16 декабря, 02:52
 
Россия, Сергей Жорин, Лариса Долина, Российская академия наук, Дело о квартире Долиной
 
 
Заголовок открываемого материала