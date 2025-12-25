Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

"Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", - сказала адвокат Лурье.

Свириденко уточнила, что определение судебной коллегии вступит в силу немедленно.

Ранее адвокат рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду.