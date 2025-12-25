Рейтинг@Mail.ru
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 25.12.2025 (обновлено: 10:47 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/lure-2064524012.html
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда - РИА Новости, 25.12.2025
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:33:00+03:00
2025-12-25T10:47:00+03:00
дело о квартире долиной
жилье
лариса долина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062467649_0:69:2935:1720_1920x0_80_0_0_2c1edb93d3d582e2b241ec48bd5420a2.jpg
https://ria.ru/20251224/dolina-2064407950.html
https://ria.ru/20251225/proisshestviya--2064279674.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062467649_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_90223307c3c00a51a19eb9825b15ff97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о квартире долиной, жилье, лариса долина, московский городской суд
Дело о квартире Долиной, Жилье, Лариса Долина, Московский городской суд
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда

Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда о ее выселении

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина
24 декабря, 16:48
"Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", - сказала адвокат Лурье.
Свириденко уточнила, что определение судебной коллегии вступит в силу немедленно.
Ранее адвокат рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду.
Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Когда и как Ларису Долину выселят из квартиры Лурье
Вчера, 08:00
 
Дело о квартире ДолинойЖильеЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала