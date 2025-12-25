https://ria.ru/20251225/lure-2064524012.html
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда
дело о квартире долиной
жилье
лариса долина
московский городской суд
Новости
дело о квартире долиной, жилье, лариса долина, московский городской суд
Дело о квартире Долиной, Жилье, Лариса Долина, Московский городской суд
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда о ее выселении
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
Мосгорсуд
25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной
из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
"Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", - сказала адвокат Лурье.
Свириденко уточнила, что определение судебной коллегии вступит в силу немедленно.
Ранее адвокат рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду.
Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.