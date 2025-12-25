Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
12:56 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/dolina-2064568935.html
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье
Певица Лариса Долина планирует взыскать с Полины Лурье около миллиона рублей за коммунальные услуги в квартире в Хамовниках, сообщает Life. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:56:00+03:00
2025-12-25T12:56:00+03:00
москва
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_0:83:2110:1270_1920x0_80_0_0_489d936804cf962d90f3a08bc647539a.jpg
https://ria.ru/20251225/lure-2064524012.html
https://ria.ru/20251225/dolina-2064488126.html
москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье

Life: Долина хочет взыскать около миллиона рублей с Лурье за коммуналку

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина планирует взыскать с Полины Лурье около миллиона рублей за коммунальные услуги в квартире в Хамовниках, сообщает Life.
«
"Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и около 55 тысяч — в холодное время", — говорится в публикации.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда
Вчера, 10:33
Отмечается, что певица продолжала платить за ЖКХ после продажи квартиры полтора года назад: теперь же ее представители хотят взыскать с новой владелицы сумму за все это время.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.
Певица Лариса Долина
Адвокат рассказала о просьбе Долиной к Лурье
Вчера, 02:40
 
МоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
