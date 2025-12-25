СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина планирует взыскать с Полины Лурье около миллиона рублей за коммунальные услуги в квартире в Хамовниках, сообщает Life.
«
"Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и около 55 тысяч — в холодное время", — говорится в публикации.
Отмечается, что певица продолжала платить за ЖКХ после продажи квартиры полтора года назад: теперь же ее представители хотят взыскать с новой владелицы сумму за все это время.
Афера с квартирой
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.
Адвокат рассказала о просьбе Долиной к Лурье
Вчера, 02:40