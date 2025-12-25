СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье

"Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и около 55 тысяч — в холодное время", — говорится в публикации.

Отмечается, что певица продолжала платить за ЖКХ после продажи квартиры полтора года назад: теперь же ее представители хотят взыскать с новой владелицы сумму за все это время.