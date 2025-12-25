Когда и как Ларису Долину выселят из квартиры Лурье

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в столичном районе Хамовники. Певица продала ее под контролем мошенников, и они получили все вырученные от сделки деньги. Верховный суд решил, что недвижимость все-таки принадлежит покупательнице Полине Лурье.

Принудительное выселение

В четверг Мосгорсуд рассмотрел вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, а также о снятии с учета прописанных там дочери и несовершеннолетней внучки артистки. Певица, как и в прошлый раз, на заседание не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.

Прокуратура просила разрешить остаться в помещении до конца новогодних праздников. Однако судья, ссылаясь на Гражданский кодекс, постановила выселить Долину из квартиры, а также снять ее родных с регистрационного учета. Вердикт вступил в силу немедленно.

Сторонам остается определиться с точной датой. "Мы могли бы просить Мосгорсуд об отсрочке, но исполнительный лист для принудительного выселения можно получить только с мотивированным решением суда, которое будет готово 30 декабря, в последний рабочий день в этом году", — отметила адвокат Долиной Мария Пухова.

То есть певица может задержаться в Хамовниках до конца январских праздников.

У адвоката Лурье Светланы Свириденко другое мнение. "Долина должна добровольно покинуть квартиру сегодня, — заявила она. — Если этого не произойдет в разумный срок, будет получен исполнительный лист у судебных приставов. Не хотелось бы их привлекать, поэтому мы попытаемся созвониться с Марией Пуховой и договориться, в какое время Лариса Александровна покинет квартиру".

Многоходовка

Напомним: предметом спора между Долиной и Лурье пятикомнатная квартира в Хамовниках стала больше года назад. "В начале апреля 2024-го на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я работаю уже девять лет, Кудриной Екатерины Леонидовны, — объясняла Долина в программе "Пусть говорят". — Она сказала, что у меня серьезные материальные проблемы и сейчас соединит меня с начальником службы безопасности института".

Затем подключились "сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга". Преступники потребовали продать квартиру — якобы для того, чтобы помочь в поимке мошенников, покушавшихся на сбережения и недвижимость артистки.

Недвижимость выставили на продажу за 130 миллионов рублей, в итоге сошлись на 112-ти. После сделки и получения денег Долина двумя частями передала их курьеру — Анжеле Цырульниковой.

Силовики быстро ее нашли — и троих подельников: Артура Каменецкого, Андрея Основу, Дмитрия Леонтьева. Они получили от четырех до семи лет лишения свободы.

Народный гнев

Покупательница же лишилась не только денег, но и жилья, поскольку Хамовнический городской суд восстановил Долину в правах на квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это законным.

Дело вызвало широкий общественный резонанс, на певицу обрушилась волна негатива — интернет заполонили мемы и видеозаписи с шутками на эту тему. Способ, которым ее обманули, уже назвали "схемой Долиной" и даже включили это в словарь неологизмов 2025-го.

Спустя несколько месяцев певица заявила, что решила вернуть Полине Лурье деньги. Но по частям и в рамках мирового соглашения.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с ней не разговаривала, — сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. — Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала".

По словам юриста, предложение вернуть деньги действительно поступало, но не напрямую от Долиной, а от ее адвоката по телефону, и только после того, как Свириденко подала кассационную жалобу в Верховный суд и информация об этом появилась на сайте ведомства.

"К тому же адвокат заявила, что Долина готова выплатить лишь 112 миллионов, не учитывая инфляции, хотя с момента заключения сделки прошло уже больше года, — уточнила Свириденко. — Больше никто ничего компенсировать не собирался".

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Под влиянием аферистов

Не найдя справедливости в городских судах, Лурье обратилась в Верховный — подала жалобу на решения трех инстанций. Долина на заседание не пришла, а ее адвокат Мария Пухова попросила рассмотреть все в закрытом режиме — поскольку открытый процесс может нарушить "неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле". Суд отказал. В зале присутствовали журналисты, на сайте ведомства велась видеотрансляция — самая популярная за всю его историю.

"Пожалуй, ключевой момент — это результаты двух судебных экспертиз, — указала на заседании Пухова. — Они совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и ее неспособность оказывать сопротивление совершаемым мошенническим действиям".

По ее мнению, квартиру следует оставить певице, а потерянные деньги Лурье должна получить с мошенников.

"Лариса Александровна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района, — возразила Светлана Свириденко. — Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После этого заключили и подписали предварительный договор купли-продажи".

Адвокат также отметила, что недвижимость в Хамовниках для Лурье не инвестиция — покупала для себя и двух детей четырех и восьми лет. Сейчас Полина живет в квартире, которую приобретала вместе с бывшим супругом, и чувствует себя там некомфортно.

Выслушав доводы обеих сторон, после небольшого совещания коллегия по гражданским делам Верховного суда определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить, квартиру оставить Лурье.