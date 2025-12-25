Когда и как Ларису Долину выселят из квартиры Лурье

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в столичном районе Хамовники. Певица продала ее под контролем мошенников, и они получили все вырученные от сделки деньги. Верховный суд решил, что недвижимость все-таки принадлежит покупательнице Полине Лурье.
Принудительное выселение
В четверг Мосгорсуд рассмотрел вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, а также о снятии с учета прописанных там дочери и несовершеннолетней внучки артистки. Певица, как и в прошлый раз, на заседание не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.
Прокуратура просила разрешить остаться в помещении до конца новогодних праздников. Однако судья, ссылаясь на Гражданский кодекс, постановила выселить Долину из квартиры, а также снять ее родных с регистрационного учета. Вердикт вступил в силу немедленно.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Сторонам остается определиться с точной датой. "Мы могли бы просить Мосгорсуд об отсрочке, но исполнительный лист для принудительного выселения можно получить только с мотивированным решением суда, которое будет готово 30 декабря, в последний рабочий день в этом году", — отметила адвокат Долиной Мария Пухова.
То есть певица может задержаться в Хамовниках до конца январских праздников.
У адвоката Лурье Светланы Свириденко другое мнение. "Долина должна добровольно покинуть квартиру сегодня, — заявила она. — Если этого не произойдет в разумный срок, будет получен исполнительный лист у судебных приставов. Не хотелось бы их привлекать, поэтому мы попытаемся созвониться с Марией Пуховой и договориться, в какое время Лариса Александровна покинет квартиру".
Многоходовка
Напомним: предметом спора между Долиной и Лурье пятикомнатная квартира в Хамовниках стала больше года назад. "В начале апреля 2024-го на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я работаю уже девять лет, Кудриной Екатерины Леонидовны, — объясняла Долина в программе "Пусть говорят". — Она сказала, что у меня серьезные материальные проблемы и сейчас соединит меня с начальником службы безопасности института".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Затем подключились "сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга". Преступники потребовали продать квартиру — якобы для того, чтобы помочь в поимке мошенников, покушавшихся на сбережения и недвижимость артистки.
Недвижимость выставили на продажу за 130 миллионов рублей, в итоге сошлись на 112-ти. После сделки и получения денег Долина двумя частями передала их курьеру — Анжеле Цырульниковой.
Силовики быстро ее нашли — и троих подельников: Артура Каменецкого, Андрея Основу, Дмитрия Леонтьева. Они получили от четырех до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
Народный гнев
Покупательница же лишилась не только денег, но и жилья, поскольку Хамовнический городской суд восстановил Долину в правах на квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это законным.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, на певицу обрушилась волна негатива — интернет заполонили мемы и видеозаписи с шутками на эту тему. Способ, которым ее обманули, уже назвали "схемой Долиной" и даже включили это в словарь неологизмов 2025-го.
Спустя несколько месяцев певица заявила, что решила вернуть Полине Лурье деньги. Но по частям и в рамках мирового соглашения.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с ней не разговаривала, — сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. — Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала".
По словам юриста, предложение вернуть деньги действительно поступало, но не напрямую от Долиной, а от ее адвоката по телефону, и только после того, как Свириденко подала кассационную жалобу в Верховный суд и информация об этом появилась на сайте ведомства.
"К тому же адвокат заявила, что Долина готова выплатить лишь 112 миллионов, не учитывая инфляции, хотя с момента заключения сделки прошло уже больше года, — уточнила Свириденко. — Больше никто ничего компенсировать не собирался".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Под влиянием аферистов
Не найдя справедливости в городских судах, Лурье обратилась в Верховный — подала жалобу на решения трех инстанций. Долина на заседание не пришла, а ее адвокат Мария Пухова попросила рассмотреть все в закрытом режиме — поскольку открытый процесс может нарушить "неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле". Суд отказал. В зале присутствовали журналисты, на сайте ведомства велась видеотрансляция — самая популярная за всю его историю.
"Пожалуй, ключевой момент — это результаты двух судебных экспертиз, — указала на заседании Пухова. — Они совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и ее неспособность оказывать сопротивление совершаемым мошенническим действиям".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАдвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
По ее мнению, квартиру следует оставить певице, а потерянные деньги Лурье должна получить с мошенников.
"Лариса Александровна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района, — возразила Светлана Свириденко. — Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После этого заключили и подписали предварительный договор купли-продажи".
Адвокат также отметила, что недвижимость в Хамовниках для Лурье не инвестиция — покупала для себя и двух детей четырех и восьми лет. Сейчас Полина живет в квартире, которую приобретала вместе с бывшим супругом, и чувствует себя там некомфортно.
Выслушав доводы обеих сторон, после небольшого совещания коллегия по гражданским делам Верховного суда определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить, квартиру оставить Лурье.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Вопрос же о выселении артистки переадресовали нижестоящей инстанции — Мосгорсуду. С уточнением: если продавец не освободит жилье добровольно, придется это сделать принудительно.