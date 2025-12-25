Рейтинг@Mail.ru
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 25.12.2025 (обновлено: 10:41 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dolina-2064502986.html
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье
Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:09:00+03:00
2025-12-25T10:41:00+03:00
жилье
москва
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20251225/proisshestviya--2064279674.html
https://ria.ru/20251224/dolina-2064351192.html
https://ria.ru/20251224/dolina-2064407950.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, россия, общество
Жилье, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Россия, Общество
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье

Свириденко: Долина при выселении должна подписать акт приема-передачи квартиры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться", — сказала собеседница агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Когда и как Ларису Долину выселят из квартиры Лурье
Вчера, 08:00
Сегодня Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении артистки из квартиры, где она проживала, пока шли разбирательства, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда
24 декабря, 14:45
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина
24 декабря, 16:48
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала