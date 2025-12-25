Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

"Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться", — сказала собеседница агентства.

Сегодня Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении артистки из квартиры, где она проживала, пока шли разбирательства, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.