Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье
Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:09:00+03:00
2025-12-25T08:09:00+03:00
2025-12-25T10:41:00+03:00
2025
Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры, заявила адвокат Лурье
Свириденко: Долина при выселении должна подписать акт приема-передачи квартиры
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться", — сказала собеседница агентства.
Сегодня Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении артистки из квартиры, где она проживала, пока шли разбирательства, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
Долина
оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье.