В ОП предложили не вырезать Долину из телеэфиров - РИА Новости, 24.12.2025
21:37 24.12.2025 (обновлено: 22:14 24.12.2025)
В ОП предложили не вырезать Долину из телеэфиров
Член Общественной палаты (ОП) РФ Станислав Корякин в беседе с РИА Новости предложил не вырезать певицу Ларису Долину из телеэфиров, отметив ее долгий творческий РИА Новости, 24.12.2025
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Станислав Корякин в беседе с РИА Новости предложил не вырезать певицу Ларису Долину из телеэфиров, отметив ее долгий творческий путь.
На фоне судебного разбирательства между Ларисой Долиной и Полиной Лурье по поводу продажи квартиры в Москве в соцсетях начался флешмоб против певицы, а песня "Погода в доме" стала его символом. В сети высказывали предположения, что выступления Долиной могут вырезать из телеэфиров. При этом директор телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила во вторник в своем Telegram-канале, что эпизод с участием Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ "Невероятные приключения Шурика".
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вместо Долиной в Джаз-клубе Козлова выступит Сергей Долженков
Вчера, 20:48
«
"Мне кажется, что с учетом того творческого пути, который проделала Лариса Долина, вполне справедливо будет ее допустить в эфир радиостанций, телеэфир и так далее. А уже решение относительно того, как воспринимать ее творчество, пусть принимает каждый гражданин отдельно", - сказал Корякин.
Он также отметил, что, вероятнее всего, при просмотре выступлений Долиной зрители будут воспринимать её без "эффекта зала" - с небольшим количеством аплодисментов. По его словам, многие россияне, скорее всего, будут солидаризоваться с Полиной Лурье и заново переживать те эмоции, которые испытывали, наблюдая за этим судебным процессом.
"Как россияне могут реагировать на участие Ларисы Долиной в новогодних программах, показала реакция зала на ее выступление на концерте "Рождество с Григорием Лепсом". Там зал, мягко говоря, сдержанно встретил ее выступление: минимум реакции, практически без аплодисментов. По большому счету, при просмотре выступлений Долиной в эфире примерно так и будет происходить, но только в масштабах отдельных квартир", - добавил Корякин.
По его словам, такая реакция "ожидаема и закономерна", однако это не значит, что стоит исключать Долину из эфиров телекомпаний или радиостанций. Он добавил, что история спора между Лурье и Долиной по поводу недвижимости поучительная во многих смыслах, но "точку в ней поставил Верховный суд".
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске 2022. Закрытие - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Эпизод с Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ, сообщила Канделаки
23 декабря, 13:10
«
"На мой взгляд, стоит отделять спор физических, частных лиц между собой от выступлений, творчества артиста, работы человека. Какие бы ни были споры между отдельными людьми как частными лицами, как сторонами судебного процесса, это не должно мешать самореализации этих же людей в другой жизни, в другом пространстве", - добавил Корякин.
Он также отметил, что по опыту западных стран можно сделать вывод, что культура отмены не приводит ни к чему хорошему. Корякин напомнил о ценностях, перечисленных в 809-м указе президента РФ: гуманизме, милосердии, взаимопомощи и взаимоуважении.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина
Вчера, 16:48
 
Россия Москва Лариса Долина Тина Канделаки (Тинатин Канделаки) Григорий Лепс Дело о квартире Долиной
 
 
