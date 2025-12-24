В ОП предложили не вырезать Долину из телеэфиров

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Станислав Корякин в беседе с РИА Новости предложил не вырезать певицу Ларису Долину из телеэфиров, отметив ее долгий творческий путь.

На фоне судебного разбирательства между Ларисой Долиной и Полиной Лурье по поводу продажи квартиры в Москве в соцсетях начался флешмоб против певицы, а песня "Погода в доме" стала его символом. В сети высказывали предположения, что выступления Долиной могут вырезать из телеэфиров. При этом директор телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила во вторник в своем Telegram-канале, что эпизод с участием Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ "Невероятные приключения Шурика".

« "Мне кажется, что с учетом того творческого пути, который проделала Лариса Долина, вполне справедливо будет ее допустить в эфир радиостанций, телеэфир и так далее. А уже решение относительно того, как воспринимать ее творчество, пусть принимает каждый гражданин отдельно", - сказал Корякин.

Он также отметил, что, вероятнее всего, при просмотре выступлений Долиной зрители будут воспринимать её без "эффекта зала" - с небольшим количеством аплодисментов. По его словам, многие россияне, скорее всего, будут солидаризоваться с Полиной Лурье и заново переживать те эмоции, которые испытывали, наблюдая за этим судебным процессом.

"Как россияне могут реагировать на участие Ларисы Долиной в новогодних программах, показала реакция зала на ее выступление на концерте "Рождество с Григорием Лепсом ". Там зал, мягко говоря, сдержанно встретил ее выступление: минимум реакции, практически без аплодисментов. По большому счету, при просмотре выступлений Долиной в эфире примерно так и будет происходить, но только в масштабах отдельных квартир", - добавил Корякин.

По его словам, такая реакция "ожидаема и закономерна", однако это не значит, что стоит исключать Долину из эфиров телекомпаний или радиостанций. Он добавил, что история спора между Лурье и Долиной по поводу недвижимости поучительная во многих смыслах, но "точку в ней поставил Верховный суд".

« "На мой взгляд, стоит отделять спор физических, частных лиц между собой от выступлений, творчества артиста, работы человека. Какие бы ни были споры между отдельными людьми как частными лицами, как сторонами судебного процесса, это не должно мешать самореализации этих же людей в другой жизни, в другом пространстве", - добавил Корякин.

Он также отметил, что по опыту западных стран можно сделать вывод, что культура отмены не приводит ни к чему хорошему. Корякин напомнил о ценностях, перечисленных в 809-м указе президента РФ : гуманизме, милосердии, взаимопомощи и взаимоуважении.