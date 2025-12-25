Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной

Машина Долиной приезжала к дому в Хамовниках уже три раза

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Автомобиль певицы Ларисы Долиной за последние пять часов приезжал к дому в Хамовниках в Москве уже три раза, передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, к дому, где находится проданная певицей квартира, подъехал автомобиль в 17.51 мск, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Через несколько минут певица вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.

Автомобиль подъехал снова в 20.50 мск и заехал на подземный паркинг, находилась ли певица в машине - неизвестно. Вскоре автомобиль покинул территорию дома.

Машина вновь вернулась к дому в Хамовниках в 22.21 мск.

Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.