Машина Долиной приезжала к дому в Хамовниках уже три раза - РИА Новости, 25.12.2025
23:29 25.12.2025 (обновлено: 23:32 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/moskva-2064742751.html
Машина Долиной приезжала к дому в Хамовниках уже три раза
Автомобиль певицы Ларисы Долиной за последние пять часов приезжал к дому в Хамовниках в Москве уже три раза, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
россия
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Автомобиль певицы Ларисы Долиной за последние пять часов приезжал к дому в Хамовниках в Москве уже три раза, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, к дому, где находится проданная певицей квартира, подъехал автомобиль в 17.51 мск, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Через несколько минут певица вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.
Автомобиль подъехал снова в 20.50 мск и заехал на подземный паркинг, находилась ли певица в машине - неизвестно. Вскоре автомобиль покинул территорию дома.
Машина вновь вернулась к дому в Хамовниках в 22.21 мск.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении
