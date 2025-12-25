https://ria.ru/20251225/sud-2064730690.html
Пригожин прокомментировал решение суда по квартире Долиной
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результаты прошедшего в четверг суда, в результате которого певица Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, сообщил РИА Новости, что сложилась грустная ситуация, в которой жалко обе стороны процесса.
Мосгорсуд
в четверг постановил, что Долина
должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно. Как сообщала журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко, Долина должна добровольно покинуть квартиру в четверг в разумный срок, а если этого не произойдет, этим займутся судебные приставы.
"Это уже чисто человеческий фактор, вопрос компромисса. Если Долина договорится с Лурье, тогда сможет получить время на сборы. То есть все зависит от Лурье – захочет она так поступать или нет. У нее же тоже ведь ребенок. Да, ситуация грустная. Жалко и одну, и вторую", - сказал Пригожин
.
Он добавил, что Лурье, судя по всему, не хотела такого внимания и популярности.
"Я видел кадры из суда еще раньше, она старалась не светиться нигде, лицо закрывала. Но теперь она стала известной, хотя это не планировала. Из-за этой ситуации возникли сложности на вторичном рынке продажи жилья - люди стали осторожнее. Я об этом слышал. Это, конечно, печально, неправильно", - сказал Пригожин.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.