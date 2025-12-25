Пригожин прокомментировал решение суда по квартире Долиной

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результаты прошедшего в четверг суда, в результате которого певица Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, сообщил РИА Новости, что сложилась грустная ситуация, в которой жалко обе стороны процесса.

"Я видел кадры из суда еще раньше, она старалась не светиться нигде, лицо закрывала. Но теперь она стала известной, хотя это не планировала. Из-за этой ситуации возникли сложности на вторичном рынке продажи жилья - люди стали осторожнее. Я об этом слышал. Это, конечно, печально, неправильно", - сказал Пригожин.