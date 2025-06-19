https://ria.ru/20250619/yuar-2023659299.html

Межгосударственные отношения России и ЮАР

Межгосударственные отношения России и ЮАР - РИА Новости, 19.06.2025

Межгосударственные отношения России и ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство в южной части Африканского континента. То, что мы сегодня знаем под названием "Южно-Африканская Республика", в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:53:00+03:00

2025-06-19T04:53:00+03:00

2025-06-19T04:53:00+03:00

в мире

справки

юар

россия

москва

владимир путин

сирил рамафоса

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979346494_53:0:2884:1592_1920x0_80_0_0_4d81af96b31ad8bddfab03ddda6cecfd.jpg

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство в южной части Африканского континента. То, что мы сегодня знаем под названием "Южно-Африканская Республика", в разные годы включало в себя Капскую колонию (сначала голландскую, затем британскую), республики буров (потомки голландских переселенцев, называющие себя африканерами) Оранжевая и Трансвааль, Зулусское королевство. С 1910 по 1961 год данные территории входили в Южно-Африканский Союз (ЮАС), являвшийся доминионом Британской империи. В 1942 году в Южно-Африканском Союзе было учреждено советское консульство. В 1948 году к власти в стране пришла Национальная партия, проводившая на государственном уровне политику апартеида, или расовой сегрегации. В 1950 году в ЮАС была запрещена местная компартия, в 1956 году были разорваны консульские связи с СССР.В период существования режима апартеида СССР оказывал дипломатическую и материальную помощь национально-освободительному движению Южной Африки. При отсутствии официальных отношений существовали ограниченные контакты между некоторыми организациями в области экономики и науки, советским судам антарктических экспедиций разрешался вход в порт Кейптауна, компания "Де Бирс" через свой лондонский филиал покупала у СССР якутские алмазы.Дипломатические отношения РФ и ЮАР были установлены 28 февраля 1992 года. Между двумя государствами поддерживается регулярный доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях.В июне 1992 года состоялся официальный визит президента ЮАР Фредерика де Клерка в Россию. Становлению полноценного двустороннего политдиалога способствовали визиты в Россию вице-президента ЮАР Табо Мбеки (1998) и президента ЮАР Нельсона Манделы (1999). В 2002 году последовал визит в ЮАР заместителя председателя правительства РФ Валентины Матвиенко. В 2007 году ЮАР посетил председатель правительства РФ Михаил Фрадков. В июле 2005 года в Глениглсе (Шотландия) президент РФ Владимир Путин в рамках саммита "восьмерки" провел встречу с президентом ЮАР Табо Мбеки. Знаковым событием стал официальный визит президента России Владимира Путина в ЮАР в 2006 году – первое в истории посещение Африки к югу от Сахары руководителем российского государства. В ходе визита был заключен Договор о дружбе и партнерстве. В 2013 году Путин посетил Дурбан с приуроченным к саммиту БРИКС рабочим визитом, результатом стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент ЮАР (2009-2018) Джейкоб Зума семь раз посещал Российскую Федерацию – с официальным визитом в 2010 году, с рабочими визитами в 2011 году, 2013 году (в мае и для участия в саммите "Группы двадцати" в сентябре), 2014 году, 2015 году (для участия в праздновании в Москве Дня Победы в мае и саммите БРИКС в июле). 4 сентября 2017 года состоялась встреча Путина и Зумы "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай). 16 февраля 2018 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафосе по случаю избрания президентом Южно-Африканской Республики. Первая личная встреча президентов Путина и Рамафосы состоялась 26 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве. 28 июня 2019 года Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). Очередная встреча президентов состоялась "на полях" саммита "Россия – Африка" в Сочи 23 октября 2019 года. Встреча лидеров также состоялась "на полях" саммита БРИКС в 2019 году в Бразилии. ЮАР придерживается нейтралитета в отношении конфликта на Украине, а также неоднократно воздерживалась во время голосований в Совбезе ООН при его попытках осудить действия России. В середине мая 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. 17 июня президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце Санкт-Петербурга глав делегаций африканских государств. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. По окончании переговоров с главами делегаций африканских государств состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. 27-28 июля 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса принял участие во Втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 29 июля прошла его встреча президентом России Владимиром Путиным. http://www.kremlin.ru/events/president/news/7183722-24 октября 2024 года президент ЮАР Сирил Рамафоса принял участие в саммите БРИКС в Казани. 22 октября в рамках саммита БРИКС состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.Владимир Путин и Сирил Рамафоса регулярно общаются по телефону. Последний разговор состоялся 21 апреля 2025 года.Во внешнеполитическом плане для Москвы и ЮАР характерна близость подходов к формированию мироустройства на принципах многополярности и уважения международного права, обеспечению ведущей роли ООН, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом. Координации действий двух стран на международной арене, в том числе в форматах ООН, БРИКС и "Группы двадцати", способствует активный и регулярный диалог внешнеполитических ведомств.20-21 февраля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Йоханнесбург, где принял участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати". 20 февраля "на полях" СМИД "Группы двадцати" Сергей Лавров был принят президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. 21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Рональдом Ламолой. 16 апреля 2025 года министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола посетил Москву для участия в 18-м заседании Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК) в качестве председателя Южноафриканской части СМПК. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Поддерживается диалог на уровне министерств и ведомств двух стран, а также межпарламентские связи.С 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ действует группа по сотрудничеству с Национальным советом провинций (верхней палаты парламента) ЮАР.Регулярны контакты парламентариев. Так, в марте 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Национального совета провинций ЮАР Амосом Масондо, а председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента ЮАР Носививе Маписой-Нкакулой. В апреле 2023 года делегация из правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) посетила Россию по приглашению "Единой России". https://radiosputnik.ria.ru/20230402/1862476307.htmlВ сфере экономического взаимодействия РФ и ЮАР координирующим органом является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК). Очередное 18-е заседание прошло в апреле 2025 года в Москве.По данным Налоговой службы ЮАР, товарооборот России и ЮАР в январе-июне 2024 года увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 355 миллионов долларов. Поставки товаров в ЮАР из России за первые шесть месяцев составили 198 миллионов долларов, увеличившись на 47%. Основу поставок в ЮАР из России сформировали: удобрения (45%); зерно (39%); топливо (7%).Поставки из ЮАР в Россию за первые шесть месяцев 2024 года составили 157 миллионов долларов, также продемонстрировав положительную динамику (+18%). Основу поставок сформировали: фрукты и орехи (79%); механическое оборудование (10%); плодоовощная продукция (5%).В целях содействия экономоператорам обеих стран с 2006 года функционирует российско-южноафриканский Деловой совет.Учреждены Смешанная межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, Совместная комиссия по научно-техническому сотрудничеству, Совместный координационный комитет о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, а также рабочие группы по сотрудничеству в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и медицинской науки.Инвестиционную активность в Южной Африке проявляют Группа компаний "Ренова", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Северсталь", а также дочернее предприятие АО "Газпромбанк" "GPB Africa & Middle East". В России действуют южноафриканские "САБ-Миллер", "Бейтман", "Белл".Растет интерес российских энергетических компаний к сотрудничеству в сфере энергогенерации. В 2025 году будет введен в строй проект солнечной электростанции мощностью 115 МВт, который реализует компания "Юнигрин Энерджи". В дальнейшем "Юнигрин Энерджи" рассчитывает реализовать и другие проекты.В 2023 году компания "Газпром" выиграла тендер на реконструкцию крупнейшего в ЮАР нефтеперерабатывающего завода, который находится в Мосселбае.Россия и ЮАР намерены развивать сотрудничество в строительстве новых, а также модернизации существующих металлургических производств. Стороны также заинтересованы в продолжении диалога по строительству объектов возобновляемой энергии, а также намерены активизировать сотрудничество по строительству и модернизации объектов генерации и гидроэлектростанций.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о заинтересованности ЮАР в строительстве плавучих АЭС.По линии госкорпорации "Роскосмос" в феврале 2017 года в ЮАР в городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция системы ГЛОНАСС "Сажень-ТМ-БИС". В июле 2023 года при участии руководителей "Роскосмоса" и южноафриканского национального космического агентства (САНСА) введена в эксплуатацию российская станция слежения за космическим мусором. В сентябре 2023 года ЮАР присоединилась к совместному проекту России и Китая по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС).Налаживается военное сотрудничество. В октябре 2024 года военная делегация Южно-Африканской Республики во главе с командующим Национальными силами обороны ЮАР генералом Рудзани Мафваньи посетила Москву. В ходе визита делегация ЮАР посетила военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС РФ, исторические достопримечательности и музеи Москвы и Подмосковья.В июле 2023 года стало известно, что Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран. Кроме того, РФ и ЮАР создают на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов, как российского, так иностранного производства. Он будет обслуживать не только вертолеты ЮАР, но других африканских стран, в том числе Анголы и Мозамбика, которые имеют много вертолетной техники советского (российского) производства. ЮАР, Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана. Вторые такие учения прошли в феврале 2023 года. Российские военные корабли регулярно заходят с визитами в порты ЮАР. В августе 2024 года учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптауна. В октябре 2024 года сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота совершил плановый деловой заход в основную базу военно-морских сил ЮАР Саймонстаун.В 2024 году оркестр Военно-воздушных сил ЮАР впервые принял участие в фестивале "Спасская башня", который прошел с 23 августа по 1 сентября в Москве.Южно-Африканская Республика – ключевой партнер России в сфере науки и образования на африканском континенте. В настоящее время ряд ведущих российских астрономических институтов сотрудничает с ЮАР в рамках стратегического научно-технического партнерства стран-участниц БРИКС. Одним из важнейших флагманских проектов стран БРИКС в области астрономии является создание глобальной наземной сети "умных" оптических телескопов (проект BITDN — BRICS Intelligent Telescope and Data Network). Ожидается, что этот амбициозный проект, в котором в том числе примут участие ЮАР и Россия, будет реализован в течение текущего десятилетия.В 1994 году между правительством ЮАР и российским Объединенным институтом ядерных исследований был подписан Договор о сотрудничестве в области ядерных исследований.Россия и ЮАР сотрудничают и в сфере высшего образования. Квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах составляет 400 мест. На 2025-2026 учебный год южноафриканским студентам увеличена квота на 10 мест. Наиболее популярные направления обучения связаны с математикой, ядерной энергетикой и технологиями, машиностроением и металлургией.Наращиваются культурные обмены между странами. В сентябре 2024 года в городах Претория, Дурбан и Йоханнесбург с успехом прошли Дни духовной культуры России в ЮАР. В программу проекта вошли концерты Московского Синодального хора и ансамбля "Солисты Москвы".В 2003 году в Мидранде открылся кафедральный собор преподобного Сергия Радонежского. Это первая и единственная русская православная церковь в Африке к югу от Сахары. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

юар

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, юар, россия, москва, владимир путин, сирил рамафоса, сергей лавров, брикс, оон, совет федерации рф