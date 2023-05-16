https://ria.ru/20230516/yuar-1872150940.html

Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским

Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.05.2023

Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским

Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:10

2023-05-16T14:10

2023-05-16T15:01

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.Глава государства обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Президент ЮАР уточнил, что договорился с Путиным и Зеленским начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Об инициативе уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.Как отметил Рамафоса, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой в минувшую пятницу. Российский лидер поддержал идею группы африканских стран обсудить перспективы урегулирования украинского конфликта. Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.

https://ria.ru/20230515/yuar-1871810403.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, африка, владимир путин, владимир зеленский, москва, киев, сирил рамафоса, африканский союз, оон