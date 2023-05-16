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Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.05.2023
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14:10 16.05.2023 (обновлено: 15:01 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/yuar-1872150940.html
Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским
Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.05.2023
Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским
Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:10
2023-05-16T15:01
в мире
юар
африка
владимир путин
владимир зеленский
москва
киев
сирил рамафоса
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.Глава государства обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Президент ЮАР уточнил, что договорился с Путиным и Зеленским начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Об инициативе уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.Как отметил Рамафоса, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой в минувшую пятницу. Российский лидер поддержал идею группы африканских стран обсудить перспективы урегулирования украинского конфликта. Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.
https://ria.ru/20230515/yuar-1871810403.html
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В мире, ЮАР, Африка, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Москва, Киев, Сирил Рамафоса, Африканский союз, ООН
Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским

Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Глава государства обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«

"Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, — президент Путин и <...> Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве", — сказал он на пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.

Президент ЮАР уточнил, что договорился с Путиным и Зеленским начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Об инициативе уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.
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Как отметил Рамафоса, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.
Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой в минувшую пятницу. Российский лидер поддержал идею группы африканских стран обсудить перспективы урегулирования украинского конфликта. Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.
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В миреЮАРАфрикаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМоскваКиевСирил РамафосаАфриканский союзООН
 
 
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