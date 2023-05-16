Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским
Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Глава государства обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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"Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, — президент Путин и <...> Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве", — сказал он на пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.
Президент ЮАР уточнил, что договорился с Путиным и Зеленским начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Об инициативе уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.
Как отметил Рамафоса, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.
Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой в минувшую пятницу. Российский лидер поддержал идею группы африканских стран обсудить перспективы урегулирования украинского конфликта. Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.