https://ria.ru/20241022/ramafosa-1979259496.html

Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС

Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:49

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт корреспондент РИА Новости.В международном аэропорту Казани президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и работы в Казани. Рамафоса так же попробовал национальное татарское блюдо чак-чак по предложению главы Татарстана."Это отлично",- прокомментировал он угощения.Во вторник на полях саммита БРИКС у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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