https://ria.ru/20241022/ramafosa-1979259496.html
Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС
Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:49
2024-10-22T10:49
2024-10-22T11:04
брикс
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт корреспондент РИА Новости.В международном аэропорту Казани президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и работы в Казани. Рамафоса так же попробовал национальное татарское блюдо чак-чак по предложению главы Татарстана."Это отлично",- прокомментировал он угощения.Во вторник на полях саммита БРИКС у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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брикс, юар, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, сирил рамафоса, в мире
БРИКС, ЮАР, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Сирил Рамафоса, В мире
Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС
Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт корреспондент РИА Новости.
В международном аэропорту Казани президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и работы в Казани. Рамафоса так же попробовал национальное татарское блюдо чак-чак по предложению главы Татарстана.
"Это отлично",- прокомментировал он угощения.
Во вторник на полях саммита БРИКС у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.