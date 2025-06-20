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ЮАР намерена углублять двустороннее сотрудничество с Россией

ЮАР намерена углублять двустороннее сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.06.2025

ЮАР намерена углублять двустороннее сотрудничество с Россией

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил на пленарном заседании ПМЭФ о том, что Претория и Москва должны углублять двустороннее сотрудничество. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:41:00+03:00

2025-06-20T17:41:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил на пленарном заседании ПМЭФ о том, что Претория и Москва должны углублять двустороннее сотрудничество."РФ и ЮАР активно взаимодействуют на самых разных площадках таких как БРИКС и "Группа Двадцати". Наше сотрудничество распространяется на самые разные сектора, включая торговлю, энергетику и технологии. Наша цель должна заключаться в том, чтобы углублять двустороннее сотрудничество в определении мирового устройства. Россия уже давно играет стратегическую роль в глобальной экономике, будучи не только крупнейшим производителем энергоресурсов, но и ключевым актором в вопросах продовольственной безопасности, развитии промышленности и технологий, внедрении инноваций за счет развития науки", - сказал он в ходе своего выступления.Российское присутствие становится все более видимым в освоении космоса, ядерной энергетики в мирных целях, искусственного интеллекта, отметил Машатиле.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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юар, россия, технологии, претория, москва, владимир путин, брикс