https://ria.ru/20230724/sammit-1885942670.html

Африканские лидеры будут говорить о мирной инициативе на саммите в России

Африканские лидеры будут говорить о мирной инициативе на саммите в России - РИА Новости, 24.07.2023

Африканские лидеры будут говорить о мирной инициативе на саммите в России

Саммит "Россия-Африка" даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил офис РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:11

2023-07-24T13:11

2023-07-24T13:13

в мире

санкт-петербург

россия

юар

владимир путин

сирил рамафоса

маки салл

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Саммит "Россия-Африка" даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы. "На фоне саммита главы государств, входящие в состав миротворческой миссии африканских лидеров, получат возможность продолжить переговоры с президентом Путиным о мерах доверия, которые позволят создать благоприятные условия для продвижения к миру между Россией и Украиной", - говорится в коммюнике. В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/sammit-1885892761.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, санкт-петербург, россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, маки салл