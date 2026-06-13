В Сочи открылся фестиваль "Евразия-Кинофест"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торжественная церемония открытия III международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест" состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи.
- В приветственной речи Алена Аршинова отметила, что в этом году в фестивале участвуют 53 страны.
- В Церемонии открытия фестиваля приняли участие Маргарита Симоньян и Сергей Кравцов.
СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия III международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест" состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
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26 сентября 2025, 15:06
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"Евразия Кинофест - это не просто сцена, это большое производство. Три года назад наш очень теплый, большой друг Тигран Эдмондович Кеосаян придумал "Евразия-Кинофест". В этом году - у нас уже 53 страны… Каждый сделал свой вклад в это. Кто-то как артист, кто-то как режиссер, кто-то как продюсер, кто-то как искренне переживающий за интеллектуальное кино, за честное кино, за кино, в котором наши традиционные ценности, историческая правда, наша ДНК", - сказала Аршинова со сцены Летнего театра в приветственной речи.
В Церемонии открытия фестиваля также приняли участие главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Хочу поблагодарить всех организаторов, всех, кто создал уникальный фестиваль, пожелать удачи вам, чтобы как можно больше школьных работ и работ для школьников появлялись. Их сегодня крайне не хватает у нас и в других странах… Мы готовы также участвовать со следующего года с Министерством просвещения в организации этого фестиваля", - сказал Кравцов со сцены.
МКФ "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист России Тигран Кеосаян. Второй фестиваль прошел в 2025 году в Сочи.
Организатором фестиваля выступает АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества.