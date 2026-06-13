В Сочи открылся фестиваль "Евразия-Кинофест"

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"Евразия Кинофест - это не просто сцена, это большое производство. Три года назад наш очень теплый, большой друг Тигран Эдмондович Кеосаян придумал "Евразия-Кинофест". В этом году - у нас уже 53 страны… Каждый сделал свой вклад в это. Кто-то как артист, кто-то как режиссер, кто-то как продюсер, кто-то как искренне переживающий за интеллектуальное кино, за честное кино, за кино, в котором наши традиционные ценности, историческая правда, наша ДНК", - сказала Аршинова со сцены Летнего театра в приветственной речи.