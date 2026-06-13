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В Сочи открылся фестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 13.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:18 13.06.2026
В Сочи открылся фестиваль "Евразия-Кинофест"

Церемония открытия фестиваля "Евразия-Кинофест" прошла в Летнем театре в Сочи

© Фото : Кинофест ЕвразияМеждународный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
Международный кинофестиваль Евразия-Кинофест - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Кинофест Евразия
Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торжественная церемония открытия III международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест" состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи.
  • В приветственной речи Алена Аршинова отметила, что в этом году в фестивале участвуют 53 страны.
  • В Церемонии открытия фестиваля приняли участие Маргарита Симоньян и Сергей Кравцов.
СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия III международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест" состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Перед главным событием вечера депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова и президент фестиваля Джаник Файзиев на красной дорожке у Летнего театра приветствовали почетных гостей, участников фестиваля - создателей и звезд кино.
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"Евразия Кинофест - это не просто сцена, это большое производство. Три года назад наш очень теплый, большой друг Тигран Эдмондович Кеосаян придумал "Евразия-Кинофест". В этом году - у нас уже 53 страны… Каждый сделал свой вклад в это. Кто-то как артист, кто-то как режиссер, кто-то как продюсер, кто-то как искренне переживающий за интеллектуальное кино, за честное кино, за кино, в котором наши традиционные ценности, историческая правда, наша ДНК", - сказала Аршинова со сцены Летнего театра в приветственной речи.
В Церемонии открытия фестиваля также приняли участие главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Хочу поблагодарить всех организаторов, всех, кто создал уникальный фестиваль, пожелать удачи вам, чтобы как можно больше школьных работ и работ для школьников появлялись. Их сегодня крайне не хватает у нас и в других странах… Мы готовы также участвовать со следующего года с Министерством просвещения в организации этого фестиваля", - сказал Кравцов со сцены.
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Третий фестиваль проходит с 13 по 19 июня в Сочи. В этом году принимают участие более 700 кинематографистов из 53 стран, включая Россию, Индию, Китай, Бразилию, ЮАР, Аргентину, Сербию, Киргизию, Узбекистан и другие государства.
Организатором фестиваля выступает АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества.
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