ЮАР заинтересована в расширении поставок вина в Россию, заявили в FESCO - РИА Новости, 25.04.2026
05:31 25.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЮАР заинтересована в расширении поставок вина в Россию.
  • Ключевыми грузами из РФ в ЮАР и Кению остаются удобрения, зерно и продукция лесопромышленного комплекса.
  • FESCO запустила морские контейнерные перевозки между портами Новороссийска и Санкт-Петербурга и портом Дурбан в ЮАР.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика проявляет интерес к наращиванию поставок вина на российский рынок, при этом ключевыми грузами из РФ в ЮАР и Кению остаются удобрения, зерно и продукция лесопромышленного комплекса, рассказал РИА Новости директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Георгий Ремизов.
"ЮАР демонстрирует интерес к экспорту в Россию бутилированного вина, неопасной химии и промышленного оборудования. При этом мы видим потенциал для расширения присутствия южноафриканских вин на российском рынке, в том числе за счет выстраивания прямых каналов поставок для отечественного ритейла", - сказал Ремизов РИА Новости.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Россия вдвое увеличила закупки вина из Франции
18 апреля, 07:12
По словам собеседника агентства, номенклатура российского экспорта в Кению и ЮАР, как и импорта из этих африканских стран, за последнее время практически не поменялась.
"Существенных изменений в номенклатуре грузов с момента запуска сервисов мы не наблюдаем. Так, из Кении традиционно поставляются чай и кофе… Что касается российского экспорта в Кению и ЮАР, то ключевыми грузами остаются зерновые культуры, удобрения, а также продукция лесопромышленного комплекса", - добавил Ремизов.
"ФЕСКО Интегрированный Транспорт" входит в транспортную группу FESCO. В декабре 2024 года пресс-служба FESCO сообщила, что компания начала контейнерные морские перевозки между крупнейшим кенийским портом Момбаса и Новороссийском. В июне 2025 года оператор запустил аналогичный сервис между портами Новороссийска и Санкт-Петербурга и портом Дурбан в Южно-Африканской Республике.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Роскачестве опровергли принцип "чем старше вино, тем лучше"
6 апреля, 05:01
 
