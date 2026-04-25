ЮАР заинтересована в расширении поставок вина в Россию, заявили в FESCO

Краткий пересказ от РИА ИИ ЮАР заинтересована в расширении поставок вина в Россию.

Ключевыми грузами из РФ в ЮАР и Кению остаются удобрения, зерно и продукция лесопромышленного комплекса.

FESCO запустила морские контейнерные перевозки между портами Новороссийска и Санкт-Петербурга и портом Дурбан в ЮАР.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика проявляет интерес к наращиванию поставок вина на российский рынок, при этом ключевыми грузами из РФ в ЮАР и Кению остаются удобрения, зерно и продукция лесопромышленного комплекса, рассказал РИА Новости директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Георгий Ремизов.

"ЮАР демонстрирует интерес к экспорту в Россию бутилированного вина, неопасной химии и промышленного оборудования. При этом мы видим потенциал для расширения присутствия южноафриканских вин на российском рынке, в том числе за счет выстраивания прямых каналов поставок для отечественного ритейла", - сказал Ремизов РИА Новости.

По словам собеседника агентства, номенклатура российского экспорта в Кению ЮАР , как и импорта из этих африканских стран, за последнее время практически не поменялась.

"Существенных изменений в номенклатуре грузов с момента запуска сервисов мы не наблюдаем. Так, из Кении традиционно поставляются чай и кофе… Что касается российского экспорта в Кению и ЮАР, то ключевыми грузами остаются зерновые культуры, удобрения, а также продукция лесопромышленного комплекса", - добавил Ремизов.