https://ria.ru/20230729/oruzhie-1887016109.html

Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия

Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия - РИА Новости, 29.07.2023

Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия

Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:10

2023-07-29T03:10

2023-07-29T03:10

юар

москва

претория

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

брикс

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Накануне в Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка. Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов "Росборонэкспорта" сегодня составляет около 20%. "Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники, как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран. Работа по данному вопросу продолжается", - сказал представитель ФСВТС. Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика является страной с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте. В этой связи российская сторона заинтересована в сотрудничестве с ЮАР, учитывая стратегический уровень межгосударственных отношений, а также взаимодействие в рамках БРИКС. РФ и ЮАР создают, в частности, на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов, как российского, так иностранного производства. Он будет обслуживать не только вертолеты ЮАР, но других африканских стран, в том числе соседних Анголы и Мозамбика, у которых на вооружение много вертолетной техники советского (российского) производства.

https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886482226.html

https://ria.ru/20230728/eksport-1886996146.html

юар

москва

претория

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юар, москва, претория, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), брикс, форум "россия — африка"