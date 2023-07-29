https://ria.ru/20230729/oruzhie-1887016109.html
Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия
Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия - РИА Новости, 29.07.2023
Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия
Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:10
2023-07-29T03:10
2023-07-29T03:10
юар
москва
претория
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
брикс
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Накануне в Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка. Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов "Росборонэкспорта" сегодня составляет около 20%. "Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники, как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран. Работа по данному вопросу продолжается", - сказал представитель ФСВТС. Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика является страной с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте. В этой связи российская сторона заинтересована в сотрудничестве с ЮАР, учитывая стратегический уровень межгосударственных отношений, а также взаимодействие в рамках БРИКС. РФ и ЮАР создают, в частности, на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов, как российского, так иностранного производства. Он будет обслуживать не только вертолеты ЮАР, но других африканских стран, в том числе соседних Анголы и Мозамбика, у которых на вооружение много вертолетной техники советского (российского) производства.
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886482226.html
https://ria.ru/20230728/eksport-1886996146.html
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юар, москва, претория, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), брикс, форум "россия — африка"
ЮАР, Москва, Претория, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), БРИКС, Форум "Россия — Африка"
Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия
ФСВТС: Москва и Претория разработали проекты создания оружия для ЮАР и третьих стран