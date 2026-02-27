Театр танца из ЮАР показал современный балет на фестивале в Сочи

Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Театр танца Вуяни из Южно-Африканской республики показал современный балет на сцене фестиваля искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Декорации с крестами по периметру сцены сразу погружают зрителей в довольно мрачную атмосферу кладбища. Девять танцоров двигаются в такт с музыкой, рождаемой голосами a сapella участников творческого квартета. Это "плач скорбящих" – профессиональных плакальщиков. Звук ударных инструментов задает ритм.

Тема смерти и ее переосмысления, по словам артистки балета Розалин Уолкенс, универсальна, так как понятна и близка всем.

"Я думаю, что, даже не понимая некоторых языков, мы можем понять, что делает актер. Это связано с тем, что эмоция, которая показана на сцене, очень честна. Аудитория чувствует это. Толоки, профессиональный плакальщик, движется сквозь этот виртуальный ландшафт распада, порождая катарсис всеобщей скорби, который призван победить печаль, – суровую реальность, что продолжает пронизывать живых, сталкивающихся со смертью, часто не своей, столь неожиданной, жестокой и беспощадной", – рассказала журналистам Уолкенс.

Авторы постановки вдохновлялись персонажем Толоки из романов южноафриканского писателя Закеса Мда "Способы умирания", а также произведением "Болеро" французского композитора Мориса Равеля, которое изначально и задумывалось как музыка для балета. Тема рабства – еще одна история, рассказанная театром танца, пояснила Уолкенс.

"Здесь освещается тема рабства, поскольку женщины были вынуждены рожать детей, которые уже изначально были обременены этим – стать рабами, когда они вырастут", – сказала Уолкенс.

Танцевальный коллектив впервые оказался в России, рассказали его участники журналистам.

"В обычной жизни мы редко задумываемся о том, как живут другие люди, как живут другие народности, какая у них жизнь. Но когда я впервые узнала, что поеду в Россию, я была испугана. Потому что русские персонажи в кино, в массовой культуре, часто представлены довольно агрессивными и грубыми. Но как только я оказалась здесь, мое мнение полностью изменилось. Вы очень милые люди. И это показывает, насколько важно сначала открыться, погрузиться в чужую культуру, познакомиться ближе, и только потом делать выводы", – заключила Уолкенс.