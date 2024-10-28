https://ria.ru/20241028/rossija-1980496239.html

Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества

Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества - РИА Новости, 28.10.2024

Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества

Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:40

2024-10-28T13:40

2024-10-28T13:40

россия

юар

москва

олег салюков

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны РФ. Военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны страны генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества. "В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях", - говорится в сообщении. В ходе визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС РФ, исторические достопримечательности и музеи Москвы и Подмосковья. "Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", - подчеркнул в ходе двусторонних переговоров главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.

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юар

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россия, юар, москва, олег салюков, в мире