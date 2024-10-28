Рейтинг@Mail.ru
Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/rossija-1980496239.html
Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества
Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества - РИА Новости, 28.10.2024
Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества
Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:40
2024-10-28T13:40
россия
юар
москва
олег салюков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a26954fd91ca0b4635fd96f658986b5e.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны РФ. Военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны страны генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества. "В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях", - говорится в сообщении. В ходе визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС РФ, исторические достопримечательности и музеи Москвы и Подмосковья. "Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", - подчеркнул в ходе двусторонних переговоров главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.
https://ria.ru/20240822/yuar-1967697568.html
россия
юар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1559156e0ee330771daa38e4e35e1a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, москва, олег салюков, в мире
Россия, ЮАР, Москва, Олег Салюков, В мире
Россия и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества

Военные делегации России и ЮАР договорились о наращивании сотрудничества

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны РФ.
Военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны страны генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.
"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях", - говорится в сообщении.
В ходе визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС РФ, исторические достопримечательности и музеи Москвы и Подмосковья.
"Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", - подчеркнул в ходе двусторонних переговоров главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Эксперт назвал главную задачу сотрудничества России и ЮАР
22 августа, 07:20
 
РоссияЮАРМоскваОлег СалюковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала