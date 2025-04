https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США

10 апреля 2025 года газета Wall Street Journal сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Помощник... РИА Новости, 10.04.2025

10 апреля 2025 года газета Wall Street Journal сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в страну возвращается гражданка США и России Ксения Карелина. В феврале 2024 года ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Источники издания также заявили, что в Россию в рамках обмена вернется Артур Петров. Россиянин был арестован в августе 2023 года на Кипре по запросу Соединенных Штатов за предположительное участие в схеме закупок микроэлектроники американского производства, подпадающей под экспортный контроль США, по заказу российского поставщика электронных компонентов для производства российского вооружения. Всего ему было предъявлено обвинения по 11 пунктам, которые влекут за собой наказание в виде тюрьмы сроком более 150 лет. В августе 2024 года Петров был экстрадирован в США и заключен под стражу без права внесения залога.11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. 12 февраля адвокат Фредерик Бело заявил, что его подзащитный – россиянин Александр Винник будет отправлен на родину после освобождения американца Марка Фогеля. Позднее адвокат добавил, что дело против его подзащитного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных. Он добавил, что все условия для экстрадиции выполнены, с юридической точки зрения все удалось отрегулировать. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного слушания по этому делу. Все заседания суда были техническими. Винника в Соединенных Штатах обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник заключил сделку с обвинением. Адвокаты полагали, что приговор россиянину составил бы меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. 13 февраля самолет с Александром Винником приземлился в Москве. 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары (Турция) состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада, в том числе США. В Россию вернулись десять человек. В свою очередь РФ выдала западным странам 15 заключенных. США выдали России троих человек (Вадима Конощенка, Владислава Клюшина и Романа Селезнева), Словения – четверых (Анну и Артема Дульцевых, а также двух их детей), Германия, Норвегия и Польша — по одному (Вадима Красикова, Михаила Микушина и Павла Рубцова). Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. Россия выдала западным странам 15 человек – двух американцев (осужденных за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана), одного немца (Патрика Шебеля, задержанного за контрабанду наркотиков) и 12 россиян, у части из которых есть второе гражданство (журналистку Алсу Курмашеву, политических активистов Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), Илью Яшина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), Лилию Чанышеву (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Ксению Фадееву (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Вадима Останина (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), правозащитника Олега Орлова (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), политолога Демури Воронина, художницу Александру Скочиленко, политика Андрея Пивоварова, Германа Мойжеса и Кевина Лика, задержанных за госизмену). Минск выдал ФРГ немца Рико Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни за наемничество и терроризм.8 декабря 2022 года стало известно, что гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии № 2 в Мордовии. 27 апреля 2022 года состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Ярошенко доставили в Турцию, оттуда он вылетел в Москву. Летчик Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы, он был признан виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.9 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым, на десятерых российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности. В июне 2010 года в США были задержаны Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаез, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. В списке высылаемых из США граждан семь фамилий поменялись – суд в Нью-Йорке сообщил, что депортированы Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Васенков и Вики Пелаез, Анна Чапман и Михаил Семенко. Таким образом, лишь трое из задержанных жили и работали в США под своими настоящими именами. Остальные на суде признали вину, раскрыли свои настоящие имена и согласились на немедленную депортацию в РФ. Власти России освободили ученого из Института США и Канады РАН Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб РФ Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Сутягин весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Василенко, бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс", в 2006 году был осужден за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Запорожского в 2003 году Московский окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы за госизмену в форме выдачи гостайны в пользу США. Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. 5 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность об одновременном освобождении заключенных. Произошел обмен обвиняемого в шпионаже разведчика, сотрудника советского представительства при ООН Геннадия Захарова на американского журналиста, главу корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, также обвиняемого в шпионаже. В рамках договоренности из СССР был выслан советский физик, основатель Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в январе 2023 года по решению Мосгорсуда) политзаключенный Юрий Орлов. 27 апреля 1979 года в Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Кеннеди состоялся обмен осужденных за шпионаж советских разведчиков Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН, на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Советские разведчики Энгер и Черняев были задержаны в мае 1978 года и приговорены к 50 годам лишения свободы. 11 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был проведен обмен двух советских агентов – бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру – на американского священника Уолтера Чишека, арестованного в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж. 10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Рудольф Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) находился в США с 1948 года как разведчик-нелегал. В июне 1957 года он был арестован и приговорен к 30 годам тюрьмы. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска. Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

