США в ближайшее время освободят россиянина Винника
Адвокат: США освободят Александра Винника в обмен на американца Фогеля
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости. Александра Винника в ближайшее время отправят на родину после освобождения американца Марка Фогеля, сообщил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело.
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"Александр Винник будет отправлен в Россию после освобождения американца Марка Фогеля", — отметил он.
На вопрос о возможных сроках отправки адвокат ответил, что "это в процессе". Он также сообщил, что этим летом посетил Винника в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.
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"Он был в очень плохой форме. Я встречался со многими людьми в Соединенных Штатах, чтобы лоббировать его включение в следующую сделку (по обмену заключенными). Я встретил адвокатов Марка Фогеля, которые мне очень помогли. Это настоящее облегчение для моего клиента и его семьи", — подчеркнул юрист.
Позднее адвокат добавил, что дело против его подопечного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных. Он добавил, что все условия для экстрадиции выполнены, с юридической точки зрения все удалось отрегулировать.
Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного слушания по этому делу. Все заседания суда были техническими. Винника в Соединенных Штатах обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник заключил сделку с обвинением. Адвокаты полагали, что приговор россиянину составил бы меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Винника умерла в 2020-м, Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Его двое несовершеннолетних детей, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.
Марка Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021-го. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.