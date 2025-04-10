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Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
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11:40 10.04.2025 (обновлено: 13:58 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/rossiya-2010431005.html
Россия и США провели обмен заключенными
Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США провели обмен заключенными
Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:40:00+03:00
2025-04-10T13:58:00+03:00
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
оаэ
в мире
абу-даби
майк уолтц
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа."Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - сказал Рэтклифф.Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. Рэтклифф в комментарии не указал, кого отпустили США, однако источники издания заявили, что в РФ вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
https://ria.ru/20250327/zaklyuchennye-2007658470.html
россия
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россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), оаэ, в мире, абу-даби, майк уолтц
Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ОАЭ, В мире, Абу-Даби, Майк Уолтц
Россия и США провели обмен заключенными

Директор ЦРУ Рэтклифф заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключёнными с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - сказал Рэтклифф.
Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. Рэтклифф в комментарии не указал, кого отпустили США, однако источники издания заявили, что в РФ вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков
27 марта, 12:54
 
РоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ОАЭВ миреАбу-ДабиМайк Уолтц
 
 
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