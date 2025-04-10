https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html

Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио

Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио - РИА Новости, 10.04.2025

Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переданная США в рамках обмена с РФ Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:02:00+03:00

2025-04-10T12:02:00+03:00

2025-04-10T12:04:00+03:00

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центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переданная США в рамках обмена с РФ Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Американка Ксения Карелина находится в самолете и возвращается в Соединенные Штаты", - написал Рубио в соцсети X.Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп продолжит работать над возвращением всех американцев, задержанных в других странах.В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, марко рубио, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд, абу-даби