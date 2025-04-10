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Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио - РИА Новости, 10.04.2025
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12:02 10.04.2025 (обновлено: 12:04 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html
Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио
Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио - РИА Новости, 10.04.2025
Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переданная США в рамках обмена с РФ Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:02:00+03:00
2025-04-10T12:04:00+03:00
в мире
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переданная США в рамках обмена с РФ Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Американка Ксения Карелина находится в самолете и возвращается в Соединенные Штаты", - написал Рубио в соцсети X.Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп продолжит работать над возвращением всех американцев, задержанных в других странах.В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.
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в мире, сша, россия, марко рубио, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд, абу-даби
В мире, США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд, Абу-Даби
Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио

Рубио: переданная при обмене с РФ Карелина находится в самолете на пути в США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переданная США в рамках обмена с РФ Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби.
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина
Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Гражданка РФ и США Ксения Карелина. Архивное фото
"Американка Ксения Карелина находится в самолете и возвращается в Соединенные Штаты", - написал Рубио в соцсети X.
Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп продолжит работать над возвращением всех американцев, задержанных в других странах.
В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США
12:58
 
В миреСШАРоссияМарко РубиоДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловский областной судАбу-Даби
 
 
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