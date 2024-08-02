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Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 02.08.2024
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02:37 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/obmen-1963577678.html
Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными
Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 02.08.2024
Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными
Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре, первым об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:37
2024-08-02T02:37
россия
сша
москва
владимир путин
пол уилан
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре, первым об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.Как сообщили позднее в Центре общественных связей ФСБ, на родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, большинство из которых на Западе обвиняли в шпионаже и ведении разведки.Москва передала американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также ряд россиян с двойным гражданством, уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве.Кто вернулся в РоссиюКак уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.Из России высланыВсе они перед этим были помилованы президентом Владимиром Путиным с целью возвращения на Родину оказавшихся в заключении россиян.Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни за терроризм и ведение агентурной деятельности гражданина Германии Рико Кригера.Встреча в аэропортуВладимир Путин встретил прибывших после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2", поздравив их с возвращением на Родину. Встреча проходила в сопровождении президентского полка, на взлетом поле была расстелена красная ковровая дорожка.Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, и сообщил о представлении их к госнаградам."Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала", — сказал Путин.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240801/fsb-1963551669.html
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россия, сша, москва, владимир путин, пол уилан, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Пол Уилан, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными

Россия и ряд стран Запада провели один из крупнейших обменов заключенными

© AP PhotoБорт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре, первым об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.
Как сообщили позднее в Центре общественных связей ФСБ, на родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, большинство из которых на Западе обвиняли в шпионаже и ведении разведки.
Посадка в автобус и самолет в Турции обменянных российских граждан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Вчера, 21:41
Москва передала американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также ряд россиян с двойным гражданством, уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве.

Кто вернулся в Россию

  • Владислав Клюшин — выдан Швейцарией в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы.
  • Артем и Анна Дульцевы — были задержаны в Словении в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже. Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы.
  • Павел Рубцов — был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом.
  • Вадим Конощенок — был выдан в США Эстонией, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях.
  • Михаил Микушин — задержан в Норвегии осенью 2022 года по обвинению в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
  • Роман Селезнев — похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество.
  • Вадим Соколов (Красиков) — приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
Как уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.
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В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство
00:44

Из России высланы

Все они перед этим были помилованы президентом Владимиром Путиным с целью возвращения на Родину оказавшихся в заключении россиян.
Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни за терроризм и ведение агентурной деятельности гражданина Германии Рико Кригера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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00:15

Встреча в аэропорту

Владимир Путин встретил прибывших после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2", поздравив их с возвращением на Родину. Встреча проходила в сопровождении президентского полка, на взлетом поле была расстелена красная ковровая дорожка.
Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, и сообщил о представлении их к госнаградам.
"Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала", — сказал Путин.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СМИ: в Германии сел самолет с помилованными в рамках обмена
00:12
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинПол УиланЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Обмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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