Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными
Россия и ряд стран Запада провели один из крупнейших обменов заключенными
© AP PhotoБорт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре, первым об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.
Как сообщили позднее в Центре общественных связей ФСБ, на родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, большинство из которых на Западе обвиняли в шпионаже и ведении разведки.
Москва передала американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также ряд россиян с двойным гражданством, уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве.
Кто вернулся в Россию
- Владислав Клюшин — выдан Швейцарией в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы.
- Артем и Анна Дульцевы — были задержаны в Словении в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже. Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы.
- Павел Рубцов — был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом.
- Вадим Конощенок — был выдан в США Эстонией, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях.
- Михаил Микушин — задержан в Норвегии осенью 2022 года по обвинению в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
- Роман Селезнев — похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество.
- Вадим Соколов (Красиков) — приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
Как уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.
Из России высланы
- Пол Уилан;
- Кевин Лик;
- Эван Гершкович;
- Демури Воронин;
- Владимир Кара-Мурза*;
- Алсу Курмашева;
- Лилия Чанышева;
- Вадим Останин;
- Ксения Фадеева;
- Александра Скочиленко;
- Илья Яшин*;
- Андрей Пивоваров;
- Олег Орлов*.
Все они перед этим были помилованы президентом Владимиром Путиным с целью возвращения на Родину оказавшихся в заключении россиян.
Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни за терроризм и ведение агентурной деятельности гражданина Германии Рико Кригера.
Встреча в аэропорту
Владимир Путин встретил прибывших после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2", поздравив их с возвращением на Родину. Встреча проходила в сопровождении президентского полка, на взлетом поле была расстелена красная ковровая дорожка.
Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, и сообщил о представлении их к госнаградам.
"Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала", — сказал Путин.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.