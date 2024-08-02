https://ria.ru/20240802/obmen-1963577678.html

Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными

Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 02.08.2024

Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными

Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре, первым об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:37

2024-08-02T02:37

2024-08-02T02:37

россия

сша

москва

владимир путин

пол уилан

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре, первым об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.Как сообщили позднее в Центре общественных связей ФСБ, на родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, большинство из которых на Западе обвиняли в шпионаже и ведении разведки.Москва передала американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также ряд россиян с двойным гражданством, уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве.Кто вернулся в РоссиюКак уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.Из России высланыВсе они перед этим были помилованы президентом Владимиром Путиным с целью возвращения на Родину оказавшихся в заключении россиян.Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни за терроризм и ведение агентурной деятельности гражданина Германии Рико Кригера.Встреча в аэропортуВладимир Путин встретил прибывших после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2", поздравив их с возвращением на Родину. Встреча проходила в сопровождении президентского полка, на взлетом поле была расстелена красная ковровая дорожка.Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, и сообщил о представлении их к госнаградам."Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала", — сказал Путин.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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https://ria.ru/20240802/desjatki-1963570374.html

https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html

https://ria.ru/20240802/germanija-1963568097.html

россия

сша

москва

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россия, сша, москва, владимир путин, пол уилан, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом