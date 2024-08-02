https://ria.ru/20240802/ssha-1963589369.html

Освобожденные по обмену американцы прибыли в США

Освобожденные по обмену американцы прибыли в США - РИА Новости, 02.08.2024

Освобожденные по обмену американцы прибыли в США

Группа американских граждан, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где их встречает американский президент Джо... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:51

2024-08-02T06:51

2024-08-02T09:54

россия

сша

германия

эван гершкович

пол уилан

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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АВИАБАЗА ЭНДРЮС (штат Мэриленд), 2 авг - РИА Новости. Группа американских граждан, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где их встречает американский президент Джо Байден, передает корреспондент РИА Новости. На борту в Эндрюс приземлились трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева. Самолет приземлился около 23.40 по местному времени (6.45 мск). Помимо главы государства, их также встречают вице-президент Камала Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В свою очередь при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html

россия

сша

германия

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россия, сша, германия, эван гершкович, пол уилан, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом