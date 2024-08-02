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Освобожденные по обмену американцы прибыли в США - РИА Новости, 02.08.2024
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06:51 02.08.2024 (обновлено: 09:54 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ssha-1963589369.html
Освобожденные по обмену американцы прибыли в США
Освобожденные по обмену американцы прибыли в США - РИА Новости, 02.08.2024
Освобожденные по обмену американцы прибыли в США
Группа американских граждан, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где их встречает американский президент Джо... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:51
2024-08-02T09:54
россия
сша
германия
эван гершкович
пол уилан
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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АВИАБАЗА ЭНДРЮС (штат Мэриленд), 2 авг - РИА Новости. Группа американских граждан, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где их встречает американский президент Джо Байден, передает корреспондент РИА Новости. На борту в Эндрюс приземлились трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева. Самолет приземлился около 23.40 по местному времени (6.45 мск). Помимо главы государства, их также встречают вице-президент Камала Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В свою очередь при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, сша, германия, эван гершкович, пол уилан, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Германия, Эван Гершкович, Пол Уилан, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Освобожденные по обмену американцы прибыли в США

Освобожденные по обмену американцы прибыли в США, где их встретит Байден

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США
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АВИАБАЗА ЭНДРЮС (штат Мэриленд), 2 авг - РИА Новости. Группа американских граждан, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где их встречает американский президент Джо Байден, передает корреспондент РИА Новости.
На борту в Эндрюс приземлились трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева. Самолет приземлился около 23.40 по местному времени (6.45 мск). Помимо главы государства, их также встречают вице-президент Камала Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники.
В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали.
В свою очередь при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
Вчера, 00:15
 
РоссияСШАГерманияЭван ГершковичПол УиланДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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