https://ria.ru/20250213/vinnik-1999252404.html

Самолет с Винником приземлился в Москве

Самолет с Винником приземлился в Москве - РИА Новости, 13.02.2025

Самолет с Винником приземлился в Москве

Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:49:00+03:00

2025-02-13T23:49:00+03:00

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москва

общество

александр винник

обмен заключенными между россией и западом

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ГААГА, 13 фев — РИА Новости. Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело."Винник только что прибыл в Москву", — подчеркнул он.О том, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля, Бело сообщил в среду вечером. По словам защитника, дело против его подзащитного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных.Ранее в четверг другой адвокат Винника Аркадий Бух сообщил, что россиянин прибыл из США в Турцию, после чего его отправили на родину. Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, александр винник, обмен заключенными между россией и западом, сша, в мире