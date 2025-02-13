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Самолет с Винником приземлился в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
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23:49 13.02.2025 (обновлено: 23:58 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vinnik-1999252404.html
Самолет с Винником приземлился в Москве
Самолет с Винником приземлился в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Самолет с Винником приземлился в Москве
Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:49:00+03:00
2025-02-13T23:58:00+03:00
москва
общество
александр винник
обмен заключенными между россией и западом
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ГААГА, 13 фев — РИА Новости. Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело."Винник только что прибыл в Москву", — подчеркнул он.О том, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля, Бело сообщил в среду вечером. По словам защитника, дело против его подзащитного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных.Ранее в четверг другой адвокат Винника Аркадий Бух сообщил, что россиянин прибыл из США в Турцию, после чего его отправили на родину. Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html
https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html
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москва, общество, александр винник, обмен заключенными между россией и западом, сша, в мире
Москва, Общество, Александр Винник, Обмен заключенными между Россией и Западом, США, В мире
Самолет с Винником приземлился в Москве

Адвокат Бело: самолет с Винником приземлился в Москве

© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Александр Винник. Архивное фото
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ГААГА, 13 фев — РИА Новости. Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело.
«
"Винник только что прибыл в Москву", — подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина
12 февраля, 15:05
О том, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля, Бело сообщил в среду вечером. По словам защитника, дело против его подзащитного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных.
Ранее в четверг другой адвокат Винника Аркадий Бух сообщил, что россиянин прибыл из США в Турцию, после чего его отправили на родину.
Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.
Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.
В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Дело россиянина Александра Винника
Вчера, 13:51
 
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