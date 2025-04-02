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Биография Ханса Кристиана Андерсена

Биография Ханса Кристиана Андерсена - РИА Новости, 02.04.2025

Биография Ханса Кристиана Андерсена

Датский писатель-сказочник Ханс Кристиан Андерсен (также распространено написание Ганс Христиан Андерсен) родился 2 апреля 1805 года в городе Оденсе, недалеко... РИА Новости, 02.04.2025

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справки

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литература

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Датский писатель-сказочник Ханс Кристиан Андерсен (также распространено написание Ганс Христиан Андерсен) родился 2 апреля 1805 года в городе Оденсе, недалеко от столицы Дании – Копенгагена, в семье бедного сапожника и прачки. Еще в раннем детстве у будущего сказочника проявился интерес к театру и литературе – этому способствовал отец мальчика, который все свободное время проводил с сыном. Он рисовал картинки, помогал мастерить игрушки, а после того как ребенок познакомился со спектаклями, которые показывала копенгагенская труппа, соорудил кукольный театр, в котором юный Андерсен разыгрывал придуманные им самим пьесы. Подстегивали воображение мальчика комедии Людвига Хольберга и сказки "Тысячи и одной ночи", которые отец читал ему по вечерам.В 1810-1811 годах Андерсен учился сначала в "Школе для маленьких мальчиков", а потом в школе под руководством Феддера Карстенса. Затем он был определен в школу для бедных, однако посещал ее бессистемно. В то же время будущий писатель, снискав симпатии образованных горожан, получил возможность познакомиться с произведениями Шекспира, Гете, Шиллера, Гофмана и других авторов.После смерти отца в 1816 году семья едва сводила концы с концами, и Андерсена отдали в подмастерья – сначала на суконную фабрику, потом на табачную. Но мечту о театре он не оставлял, и в 1819 году отправился в Копенгаген в надежде поступить в Королевский театр.Андерсен был принят в театр. Благодаря помощи покровителей он стал посещать занятия в балетной школе, а также частные уроки датского, немецкого и латинского языков. Однако через три года, так и не добившись успеха на сцене, был уволен. Тогда Андерсен обратился к литературному творчеству. В первый сборник "Юношеские начинания" (1822), изданный под псевдонимом Вильям Кристиан Вальтер, вошли: драма "Солнце эльфов", новелла "Привидение на могиле Пальнатоке" и стихотворение "Пролог". Несмотря на слабость и подражательность этих произведений, они привлекли внимание директора Королевского театра Йонаса Коллина, который помог Андерсену поступить в классическую гимназию.В 1822-1826 годах Андерсен учился в гимназиях в Слагельсе, потом в Эльсиноре под руководством директора Саймона Мейслинга. Под влиянием тяжелых отношений с Мейслингом, неоднократно высказывавшим свое негативное отношение к юноше, Андерсен написал стихотворение "Умирающее дитя" (1827), которое вызвало восторженные отклики читателей.Хотя учеба в школе была для Андерсена неприятным опытом, она позволила ему поступить в Копенгагенский университет в 1828 году, по окончании курса в котором он сдал экзамены на звание кандидата философии.Будучи студентом, Андерсен написал богатую фантазией и юмором книгу "Прогулка от Хольменканала к восточной оконечности острова Амагер, предпринятая в 1828-1829 гг." (1829). В том же году из-под его пера вышел водевиль "Любовь на башне церкви Святого Николая, или Что скажет партер", который был поставлен на сцене Королевского театра в Копенгагене и имел большой успех.В 1831 году на вырученные от спектакля деньги Андерсен отправился в первое заграничное путешествие в Северную Германию и привез оттуда путевые очерки "Теневые картины путешествия по Гарцу, в Саксонскую Швейцарию и т.д. и т.д. летом 1831 г." и сборник стихов "Фантазии и зарисовки" (все – 1831).В 1833 году, получив королевскую стипендию, Андерсен отправился в путешествие по Италии (до 1834), которое сыграло важную роль в становлении его как писателя. В поездке им была написана романтическая поэма "Агнета и Водяной" (1833), основанная на сюжете датской народной баллады. После путешествия по Италии вышли в свет первые романы Андерсена – "Импровизатор " (1835), "О.Т." (1836), "Всего лишь скрипач" (1837), которые принесли ему прижизненную известность в Европе. Уже позже были выпущены романы "Две баронессы" (1848), "Быть или не быть" (1857), "Счастливчик Пер" (1870).Наряду с романами широкую известность Андерсену принесли книги путевых очерков. За свою жизнь писатель посетил множество стран Европы, Малую Азию, Северную Африку. Среди этих путешествий, нашедших яркое отражение в его творчестве, стала поездка в 1840 году по Германии, Италии, Греции, Турции, Балканским странам. Она продолжалась почти девять месяцев и привела к созданию книги "Базар поэта" (1842) – самой значительной из книг его путевых очерков. В 1851 году вышла в свет книга "По Швеции", в которой нашли отражения впечатления Андерсена от путешествия по этой скандинавской стране. В 1862-1866 годах была совершена поездка в Испанию и Португалию, в результате чего появились путевые очерки "В Испании" (1863) и "Посещение Португалии в 1866 г." (1868).Однако всемирную славу принесли Андерсену его сказки, адресатами которых являются не только дети, но и взрослые. Еще в конце 1820 – начале 1830-х годов писатель опубликовал несколько стихотворных сказок и баллад на сюжеты народных преданий. Ярким примером ранней фольклорной прозы Андерсена являются сказки "Король говорит: "Это ложь!", "Мертвец".Решительный поворот к литературной сказке наступил у Андерсена в 1835 году, когда он выпустил первый сборник "Сказки, рассказанные детям", состоявший из сказок "Огниво", "Маленький Клаус и Большой Клаус", "Принцесса на горошине", "Цветы маленькой Иды". Благодаря успеху этой книги Андерсен стал одним из крупнейших писателей Дании и получил государственное содержание, давшее ему финансовую независимость.В следующие два года Андерсен издал еще два сборника "Сказок…": во второй выпуск вошли сказки "Дюймовочка", "Негодный мальчишка", "Попутчик" (переработка "Мертвеца"), в третий – "Русалочка" и "Новое платье короля". Все вместе эти три выпуска составили первый том "Сказок…".В 1838-1841 годах увидел свет второй том "Сказок…", который состоял также из трех выпусков. В первый сборник вошли "Ромашка", "Стойкий оловянный солдатик", "Дикие лебеди"; во второй – "Райские кущи", "Сундук-самолет", "Аисты"; в третий – "Оле-Лукойе", "Эльф розового куста", "Свинопас", "Гречиха".Начиная с 1844 года Андерсен убрал из названия сборников вторую часть, оставляя просто "сказки", и добавил им определение "новые" – "Новые сказки". В них были представлены такие признанные шедевры, как "Соловей", "Влюбленная парочка", "Гадкий утенок", "Ель", "Снежная королева", "Волшебный холм", "Красные башмачки", "Прыгуны", "Пастушка и трубочист", "Старый уличный фонарь", "Тень", "Девочка со спичками", "Счастливое семейство", "История одной матери", "Воротничок" и др.В 1850-1870-х годах произошло расширение рамок жанра, что отразилось в названиях новых сборников произведений. Наряду со сказками в них появились так называемые истории: в 1852-1855 годах вышли два выпуска "Историй", а в 1858-1872 годах – десять выпусков "Новых сказок и историй". В них были напечатаны такие произведения, как "Под ивою", "Иб и Кристиночка", "Дочь болотного короля", "История, случившаяся на дюнах", "Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях", "Психея", "Сын привратника", "Ледяная дева", "Предки птичницы Греты" и др.В годы активной работы над романами, книгами путевых очерков и сказками Андерсен не оставлял своего давнего увлечения театром. Драматическое наследие сказочника представлено произведениями самых разных жанров – от романтической трагедии до водевиля. Из-под его пера вышли драмы "Мулат" и "Мавританка" (обе – 1840), комедии "Оле-Лукойе" (1840), "Первенец" (1845), "Дороже жемчуга и злата" (1849), "Бузинная матушка" (1851) и др.В 1847 году Андерсен издал художественную автобиографию "Сказка моей жизни" на немецком языке, а в 1855 году – ее окончательный датский вариант, в основу которого легли мемуары писателя "Жизнеописание" (1832). "Сказка моей жизни" стала своего рода подведением жизненных итогов и творческим завещанием Андерсена. В ней он изложил свои взгляды на жизнь, литературу и искусство, предназначение художника.4 августа 1875 года Ханс Кристиан Андерсен скончался в Копенгагене.Судьба вознаградила Андерсена любовью читателей всего мира, его творчество оказало значительное влияние на развитие детской литературы.Международным советом по детской и юношеской литературе (IBBY) присуждается премия Ханса Кристиана Андерсена – высшая международная награда в современной детской литературе. Премия вручается писателям с 1956 года, а премия иллюстраторам – с 1966 года. С 1967 года по инициативе IBBY 2 апреля, в день рождения Андерсена, отмечается Международный день детской книги. В Университете Южной Дании функционирует Центр Ханса Кристиана Андерсена, в городе Оденсе – Дом-музей Андерсена, Дом детства Андерсена.Многие персонажи произведений великого сказочника запечатлены в скульптурах, самым известным из которых является "Русалочка", ставшая символом Копенгагена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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