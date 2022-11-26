https://ria.ru/20221126/tufli-1834260465.html

Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель

Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель - РИА Новости, 26.11.2022

Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель

Их носили героини Андерсена, они часто появлялись на киноэкранах, а общество никогда не могло решить, чем считать эту яркую обувь — символом королей или... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:00

2022-11-26T08:00

2022-11-26T08:14

культура

екатерина ii

египет

турция

азия

алексей балабанов

николай гоголь

ханс кристиан андерсен

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Их носили героини Андерсена, они часто появлялись на киноэкранах, а общество никогда не могло решить, чем считать эту яркую обувь — символом королей или аксессуаром полусвета. В Международный день сапожника РИА Новости рассказывает легенды и факты о красных туфлях.Древний Египет, кровь и земляОбувь ярко-красного цвета расценивают как смелую деталь образа с эротическим подтекстом. Поэтесса, философ и психоаналитик юнгианской школы Кларисса Пинкола Эстес в книге "Бегущая с волками" пишет: "В матриархальных обществах Египта, Древней Индии, Турции и некоторых других районов Азии главным событием пороговых обрядов было вручение юным девушкам хны и других красных пигментов, чтобы они могли красить ими ступни".Самый важный из таких обрядов связан с первой менструацией, то есть превращением девочки в девушку, готовую к замужеству.Пещеры могли быть как укрытием, так и опасным местом. Поэтому красный всегда воспринимали как цвет, связанный и с жизнью, и со смертью. А также со страстью и плодородием, с женским началом в природе. Колдовство датского писателяНаиболее ярко противоречивый смысл красных туфель показал Ганс Христиан Андерсен. Он вырос в бедной семье сапожника и прачки, был застенчивым и необщительным, но в глубине души всегда отдавал предпочтение красивым и смелым женщинам. Впрочем, этого не показывал. Зато в его сказках много храбрых и деятельных героинь, а вот персонажи мужского пола часто пассивны и инертны. Яркий пример — Кай из "Снежной Королевы": он просто сидит и мерзнет во дворце, пока Королева занята делами, а Герда — его спасением.Одна из обладательниц красных туфель — Герда. Узнав, что Кая украла Снежная Королева, она совершает странный поступок: приходит к реке, бросает в нее обувь и просит ответить, где ее названый брат. Потом забирается в лодку, которая движется сама по себе, а башмачки плывут следом. Исследователи трактуют эту сцену так: река в сказках — граница между реальным миром и потусторонним. Северные народы сплавляли умерших на лодках и плотах. Герда — шаманка, которую слушают силы природы (она общается с птицами, цветами и зверями). Красные башмачки — жертва ради Кая и символ того, что героиня находится на пороге взросления. После встречи с ней Маленькая Разбойница надевает красную шапку — это своего рода отражение ярких туфелек Герды.Танцы и грехВ сказке "Красные башмачки" туфли — мечта бедной девочки. Получив их, она становится одержимой: развлекается на балу, забывает о родных и близких. И заслуживает наказание — у обуви появляется своя воля, туфельки начинают безудержно танцевать. Так Андерсен показывает, что бывает, когда идешь на поводу у желаний и не думаешь о душе.В христианском мире красный — символ адского пламени и блуда. Сказочник подчеркивает это, связывая женское начало с колдовством, обманом и грехом. В 1948-м по "Красным башмачкам" сняли фильм с выдающимися танцорами Мойрой Ширер и Леонидом Мясиным. Это лента об одержимости искусством: балерина должна сделать выбор между карьерой, призванием и любимым мужем. Алые пуанты — символ сложного решения и трагической развязки.Белый цвет красных черевичек"Привези мне, Вакула, черевички как у самой царицы", — говорит красавица Оксана из "Ночи перед Рождеством". Она ставит влюбленному кузнецу условие: пусть подарит ей туфли, как те, что носит императрица. Само слово "черевички" ассоциируется с "червонным", то есть красным. Когда Чайковский написал по повести Гоголя оперу, костюмеры создали к спектаклю алую обувь — ее прекрасно видно даже с дальних рядов.На самом деле, "черевики" происходят от слова "черево" — их делали из цельного куска кожи с живота зверя. Цвет мог быть разным, у Николая Васильевича сказано лишь, что они необычайно тонкой работы и украшены золотом. Туфли в фильме Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" — бело-золотистые, с россыпью камней. Судя по парадным портретам Екатерины II, именно такие ботильоны она и носила.Но это ничего не меняет для массового читателя: обувь, которую хотела Оксана, должна быть красной. О каких еще туфлях может грезить гордая и надменная девушка?Главный экспонатВ современной русской культуре красная обувь — символ мечты, которая ни к чему хорошему не приводит. В фильме Алексея Балабанова предел желаний героини Анжелики — туфли на высоком каблуке как атрибут западной жизни, недоступный в Советском Союзе. Даже пережив насилие и попав в плен к Журову, она печалится, что забыла в бане любимую обувь. Девушка может отказаться от туфель, оставить как улику, по которой следователи выйдут на оборотня в погонах, но сама ставит крест на своем спасении.Такой же приземленный и ограниченный типаж высмеивает в песне "Лабутены" Сергей Шнуров. Героиня поет о выставках и театрах, куда ходит исключительно для самоутверждения, а не ради общения с искусством. Особое значение она придает внешнему виду — модным штанам и туфлям с красной подошвой.Самый дорогой реквизитА еще студия хотела опробовать передовую технологию цветной съемки Technicolor. Всего изготовили четыре пары туфелек, каждая — с 2300 блестками. По мнению искусствоведов, это самый ценный реквизит за всю историю кино.На аукционах за эту обувь предлагали астрономические суммы. В 2000-м одна пара ушла за 666 тысяч долларов. Другую похитили в 2005-м из музея в Миннесоте — за информацию о том, где туфли, в 2015-м объявили награду в миллион долларов. Пропажа нашлась, но кто украл и кто вернул, неизвестно.Тем временем в суровой реальностиПосле революции красный каблук запретил Наполеон, добавляет Юлиана Шувалова, эксперт в области стиля. Сегодня яркая обувь регулярно появляется в коллекциях Prada, Simone Rocha, Valentino, Giuseppe Zanotti и, конечно, Сhristian Louboutin. Противоречивая символика дизайнеров не смущает, а богатая история вдохновляет. Стилисты объясняют, с чем сочетать столь яркий предмет гардероба.Некоторые стритстайлеры носят их и со спортивными джоггерами, уточняет Шувалова. Но чтобы создать гармоничный образ с такой знаковой вещью и не выглядеть эксцентричной, нужно разбавлять лук более нейтральными вещами. Стилисты добавляют: сегодня красная обувь подчеркивает статус и обеспеченность, внутреннюю свободу и стиль.А видит ли кто-то неоднозначную символику — уже неважно.

https://ria.ru/20221125/moda-1833915914.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

екатерина ii, египет, турция, азия, алексей балабанов, николай гоголь, ханс кристиан андерсен, мода, стиль жизни