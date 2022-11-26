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Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель - РИА Новости, 26.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221126/tufli-1834260465.html
Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель
Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель - РИА Новости, 26.11.2022
Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель
Их носили героини Андерсена, они часто появлялись на киноэкранах, а общество никогда не могло решить, чем считать эту яркую обувь — символом королей или... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:00
2022-11-26T08:14
культура
екатерина ii
египет
турция
азия
алексей балабанов
николай гоголь
ханс кристиан андерсен
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Их носили героини Андерсена, они часто появлялись на киноэкранах, а общество никогда не могло решить, чем считать эту яркую обувь — символом королей или аксессуаром полусвета. В Международный день сапожника РИА Новости рассказывает легенды и факты о красных туфлях.Древний Египет, кровь и земляОбувь ярко-красного цвета расценивают как смелую деталь образа с эротическим подтекстом. Поэтесса, философ и психоаналитик юнгианской школы Кларисса Пинкола Эстес в книге "Бегущая с волками" пишет: "В матриархальных обществах Египта, Древней Индии, Турции и некоторых других районов Азии главным событием пороговых обрядов было вручение юным девушкам хны и других красных пигментов, чтобы они могли красить ими ступни".Самый важный из таких обрядов связан с первой менструацией, то есть превращением девочки в девушку, готовую к замужеству.Пещеры могли быть как укрытием, так и опасным местом. Поэтому красный всегда воспринимали как цвет, связанный и с жизнью, и со смертью. А также со страстью и плодородием, с женским началом в природе. Колдовство датского писателяНаиболее ярко противоречивый смысл красных туфель показал Ганс Христиан Андерсен. Он вырос в бедной семье сапожника и прачки, был застенчивым и необщительным, но в глубине души всегда отдавал предпочтение красивым и смелым женщинам. Впрочем, этого не показывал. Зато в его сказках много храбрых и деятельных героинь, а вот персонажи мужского пола часто пассивны и инертны. Яркий пример — Кай из "Снежной Королевы": он просто сидит и мерзнет во дворце, пока Королева занята делами, а Герда — его спасением.Одна из обладательниц красных туфель — Герда. Узнав, что Кая украла Снежная Королева, она совершает странный поступок: приходит к реке, бросает в нее обувь и просит ответить, где ее названый брат. Потом забирается в лодку, которая движется сама по себе, а башмачки плывут следом. Исследователи трактуют эту сцену так: река в сказках — граница между реальным миром и потусторонним. Северные народы сплавляли умерших на лодках и плотах. Герда — шаманка, которую слушают силы природы (она общается с птицами, цветами и зверями). Красные башмачки — жертва ради Кая и символ того, что героиня находится на пороге взросления. После встречи с ней Маленькая Разбойница надевает красную шапку — это своего рода отражение ярких туфелек Герды.Танцы и грехВ сказке "Красные башмачки" туфли — мечта бедной девочки. Получив их, она становится одержимой: развлекается на балу, забывает о родных и близких. И заслуживает наказание — у обуви появляется своя воля, туфельки начинают безудержно танцевать. Так Андерсен показывает, что бывает, когда идешь на поводу у желаний и не думаешь о душе.В христианском мире красный — символ адского пламени и блуда. Сказочник подчеркивает это, связывая женское начало с колдовством, обманом и грехом. В 1948-м по "Красным башмачкам" сняли фильм с выдающимися танцорами Мойрой Ширер и Леонидом Мясиным. Это лента об одержимости искусством: балерина должна сделать выбор между карьерой, призванием и любимым мужем. Алые пуанты — символ сложного решения и трагической развязки.Белый цвет красных черевичек"Привези мне, Вакула, черевички как у самой царицы", — говорит красавица Оксана из "Ночи перед Рождеством". Она ставит влюбленному кузнецу условие: пусть подарит ей туфли, как те, что носит императрица. Само слово "черевички" ассоциируется с "червонным", то есть красным. Когда Чайковский написал по повести Гоголя оперу, костюмеры создали к спектаклю алую обувь — ее прекрасно видно даже с дальних рядов.На самом деле, "черевики" происходят от слова "черево" — их делали из цельного куска кожи с живота зверя. Цвет мог быть разным, у Николая Васильевича сказано лишь, что они необычайно тонкой работы и украшены золотом. Туфли в фильме Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" — бело-золотистые, с россыпью камней. Судя по парадным портретам Екатерины II, именно такие ботильоны она и носила.Но это ничего не меняет для массового читателя: обувь, которую хотела Оксана, должна быть красной. О каких еще туфлях может грезить гордая и надменная девушка?Главный экспонатВ современной русской культуре красная обувь — символ мечты, которая ни к чему хорошему не приводит. В фильме Алексея Балабанова предел желаний героини Анжелики — туфли на высоком каблуке как атрибут западной жизни, недоступный в Советском Союзе. Даже пережив насилие и попав в плен к Журову, она печалится, что забыла в бане любимую обувь. Девушка может отказаться от туфель, оставить как улику, по которой следователи выйдут на оборотня в погонах, но сама ставит крест на своем спасении.Такой же приземленный и ограниченный типаж высмеивает в песне "Лабутены" Сергей Шнуров. Героиня поет о выставках и театрах, куда ходит исключительно для самоутверждения, а не ради общения с искусством. Особое значение она придает внешнему виду — модным штанам и туфлям с красной подошвой.Самый дорогой реквизитА еще студия хотела опробовать передовую технологию цветной съемки Technicolor. Всего изготовили четыре пары туфелек, каждая — с 2300 блестками. По мнению искусствоведов, это самый ценный реквизит за всю историю кино.На аукционах за эту обувь предлагали астрономические суммы. В 2000-м одна пара ушла за 666 тысяч долларов. Другую похитили в 2005-м из музея в Миннесоте — за информацию о том, где туфли, в 2015-м объявили награду в миллион долларов. Пропажа нашлась, но кто украл и кто вернул, неизвестно.Тем временем в суровой реальностиПосле революции красный каблук запретил Наполеон, добавляет Юлиана Шувалова, эксперт в области стиля. Сегодня яркая обувь регулярно появляется в коллекциях Prada, Simone Rocha, Valentino, Giuseppe Zanotti и, конечно, Сhristian Louboutin. Противоречивая символика дизайнеров не смущает, а богатая история вдохновляет. Стилисты объясняют, с чем сочетать столь яркий предмет гардероба.Некоторые стритстайлеры носят их и со спортивными джоггерами, уточняет Шувалова. Но чтобы создать гармоничный образ с такой знаковой вещью и не выглядеть эксцентричной, нужно разбавлять лук более нейтральными вещами. Стилисты добавляют: сегодня красная обувь подчеркивает статус и обеспеченность, внутреннюю свободу и стиль.А видит ли кто-то неоднозначную символику — уже неважно.
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Татьяна Рыжкова
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екатерина ii, египет, турция, азия, алексей балабанов, николай гоголь, ханс кристиан андерсен, мода, стиль жизни
Культура, Екатерина II, Египет, Турция, Азия, Алексей Балабанов, Николай Гоголь, Ханс Кристиан Андерсен, мода, Стиль жизни
08:00 26.11.2022 (обновлено: 08:14 26.11.2022)
 

Страсть, грех, колдовство: правдивая и сказочная история красных туфель

© AP Photo / Christof StacheОдна из оригинальных туфель из фильма "Дьявол носит Prada" выставлена на стенде итальянской обувной компании. Ярмарка Millionaire Fair в Мюнхене, Германия.
Одна из оригинальных туфель из фильма Дьявол носит Prada выставлена на стенде итальянской обувной компании. Ярмарка Millionaire Fair в Мюнхене, Германия. - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Christof Stache
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Их носили героини Андерсена, они часто появлялись на киноэкранах, а общество никогда не могло решить, чем считать эту яркую обувь — символом королей или аксессуаром полусвета. В Международный день сапожника РИА Новости рассказывает легенды и факты о красных туфлях.

Древний Египет, кровь и земля

Обувь ярко-красного цвета расценивают как смелую деталь образа с эротическим подтекстом.
Поэтесса, философ и психоаналитик юнгианской школы Кларисса Пинкола Эстес в книге "Бегущая с волками" пишет: "В матриархальных обществах Египта, Древней Индии, Турции и некоторых других районов Азии главным событием пороговых обрядов было вручение юным девушкам хны и других красных пигментов, чтобы они могли красить ими ступни".
© Фото : Unsplash/Josh BoazКрасная глина
Красная глина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Unsplash/Josh Boaz
Красная глина
Самый важный из таких обрядов связан с первой менструацией, то есть превращением девочки в девушку, готовую к замужеству.

Человек научился различать в природе красный цвет одним из первых. Он ассоциировался с кровью и пещерами. Подтверждение можно найти в древних языках. Например, в иврите "кровь", "красный", "земля, глина" и "человек" — однокоренные.

© Фото : Unsplash/Ben CarlessКрасные скалы Джеймс Прайс-Пойнт, Австралия
Красные скалы Джеймс Прайс-Пойнт, Австралия - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Unsplash/Ben Carless
Красные скалы Джеймс Прайс-Пойнт, Австралия
Пещеры могли быть как укрытием, так и опасным местом. Поэтому красный всегда воспринимали как цвет, связанный и с жизнью, и со смертью. А также со страстью и плодородием, с женским началом в природе.

Колдовство датского писателя

Наиболее ярко противоречивый смысл красных туфель показал Ганс Христиан Андерсен. Он вырос в бедной семье сапожника и прачки, был застенчивым и необщительным, но в глубине души всегда отдавал предпочтение красивым и смелым женщинам.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПисатель Ганс Христиан Андерсен
Писатель Ганс Христиан Андерсен - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Писатель Ганс Христиан Андерсен
Впрочем, этого не показывал. Зато в его сказках много храбрых и деятельных героинь, а вот персонажи мужского пола часто пассивны и инертны. Яркий пример — Кай из "Снежной Королевы": он просто сидит и мерзнет во дворце, пока Королева занята делами, а Герда — его спасением.
© Союзмультфильм (1957)Кадр из мультфильма "Снежная королева"
Кадр из мультфильма Снежная королева
© Союзмультфильм (1957)
Кадр из мультфильма "Снежная королева"

Андерсен много путешествовал, общался с лучшими умами своего времени, а также — при всей религиозности — интересовался алхимией. Поэтому символы и цвета в его произведениях неслучайны.

Одна из обладательниц красных туфель — Герда. Узнав, что Кая украла Снежная Королева, она совершает странный поступок: приходит к реке, бросает в нее обувь и просит ответить, где ее названый брат. Потом забирается в лодку, которая движется сама по себе, а башмачки плывут следом.
Исследователи трактуют эту сцену так: река в сказках — граница между реальным миром и потусторонним. Северные народы сплавляли умерших на лодках и плотах. Герда — шаманка, которую слушают силы природы (она общается с птицами, цветами и зверями). Красные башмачки — жертва ради Кая и символ того, что героиня находится на пороге взросления. После встречи с ней Маленькая Разбойница надевает красную шапку — это своего рода отражение ярких туфелек Герды.

Танцы и грех

В сказке "Красные башмачки" туфли — мечта бедной девочки. Получив их, она становится одержимой: развлекается на балу, забывает о родных и близких. И заслуживает наказание — у обуви появляется своя воля, туфельки начинают безудержно танцевать. Так Андерсен показывает, что бывает, когда идешь на поводу у желаний и не думаешь о душе.
В христианском мире красный — символ адского пламени и блуда. Сказочник подчеркивает это, связывая женское начало с колдовством, обманом и грехом.
© Independent Producers (1948)Кадр из фильма "Красные башмачки"
Кадр из фильма Красные башмачки
1 из 2
Кадр из фильма "Красные башмачки"
© Independent Producers (1948)
© Independent Producers (1948)

Эпизод из фильма "Красные башмачки"

Кадр из фильма Красные башмачки
2 из 2

Эпизод из фильма "Красные башмачки"

© Independent Producers (1948)
1 из 2
Кадр из фильма "Красные башмачки"
© Independent Producers (1948)
2 из 2

Эпизод из фильма "Красные башмачки"

© Independent Producers (1948)
В 1948-м по "Красным башмачкам" сняли фильм с выдающимися танцорами Мойрой Ширер и Леонидом Мясиным. Это лента об одержимости искусством: балерина должна сделать выбор между карьерой, призванием и любимым мужем. Алые пуанты — символ сложного решения и трагической развязки.

Белый цвет красных черевичек

"Привези мне, Вакула, черевички как у самой царицы", — говорит красавица Оксана из "Ночи перед Рождеством". Она ставит влюбленному кузнецу условие: пусть подарит ей туфли, как те, что носит императрица. Само слово "черевички" ассоциируется с "червонным", то есть красным. Когда Чайковский написал по повести Гоголя оперу, костюмеры создали к спектаклю алую обувь — ее прекрасно видно даже с дальних рядов.
© Киностудия им. М. Горького (1961)

Эпизод из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
1 из 5

Эпизод из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

© Киностудия им. М. Горького (1961)
© Киностудия им. М. Горького (1961)Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
2 из 5
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
© Киностудия им. М. Горького (1961)
© Союзмультфильм (1951)Кадр из мультфильма "Ночь перед Рождеством"
Кадр из мультфильма Ночь перед Рождеством
3 из 5
Кадр из мультфильма "Ночь перед Рождеством"
© Союзмультфильм (1951)
© Союзмультфильм (1951)

Фрагмент из мультфильма "Ночь перед Рождеством"

Кадр из мультфильма Ночь перед Рождеством
4 из 5

Фрагмент из мультфильма "Ночь перед Рождеством"

© Союзмультфильм (1951)
© Киностудия им. М. Горького (1961)Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
5 из 5
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
© Киностудия им. М. Горького (1961)
1 из 5

Эпизод из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

© Киностудия им. М. Горького (1961)
2 из 5
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
© Киностудия им. М. Горького (1961)
3 из 5
Кадр из мультфильма "Ночь перед Рождеством"
© Союзмультфильм (1951)
4 из 5

Фрагмент из мультфильма "Ночь перед Рождеством"

© Союзмультфильм (1951)
5 из 5
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
© Киностудия им. М. Горького (1961)
На самом деле, "черевики" происходят от слова "черево" — их делали из цельного куска кожи с живота зверя. Цвет мог быть разным, у Николая Васильевича сказано лишь, что они необычайно тонкой работы и украшены золотом. Туфли в фильме Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" — бело-золотистые, с россыпью камней. Судя по парадным портретам Екатерины II, именно такие ботильоны она и носила.
Но это ничего не меняет для массового читателя: обувь, которую хотела Оксана, должна быть красной. О каких еще туфлях может грезить гордая и надменная девушка?

Главный экспонат

В современной русской культуре красная обувь — символ мечты, которая ни к чему хорошему не приводит. В фильме Алексея Балабанова предел желаний героини Анжелики — туфли на высоком каблуке как атрибут западной жизни, недоступный в Советском Союзе. Даже пережив насилие и попав в плен к Журову, она печалится, что забыла в бане любимую обувь.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКрасные туфли на стене над ковром. Экспонаты выставки-путешествия "Балабанов", которая открылась в арт-пространстве "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге
Экспонаты выставки-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Красные туфли на стене над ковром. Экспонаты выставки-путешествия "Балабанов", которая открылась в арт-пространстве "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге
Девушка может отказаться от туфель, оставить как улику, по которой следователи выйдут на оборотня в погонах, но сама ставит крест на своем спасении.
© Ленинград/YoutubeКадр из клипа группы Ленинград "Экспонат"
Кадр из клипа группы Ленинград Экспонат
© Ленинград/Youtube
Кадр из клипа группы Ленинград "Экспонат"
Такой же приземленный и ограниченный типаж высмеивает в песне "Лабутены" Сергей Шнуров. Героиня поет о выставках и театрах, куда ходит исключительно для самоутверждения, а не ради общения с искусством. Особое значение она придает внешнему виду — модным штанам и туфлям с красной подошвой.

Самый дорогой реквизит

"Особую популярность среди модниц красные туфли обрели в 1939-м — после выхода картины "Волшебник страны Оз", — рассказывает стилист Татьяна Петренко. — В книге Дороти носила серебряные башмачки, но в Голливуде решили, что красные лучше смотрятся на дороге из желтого кирпича".

А еще студия хотела опробовать передовую технологию цветной съемки Technicolor. Всего изготовили четыре пары туфелек, каждая — с 2300 блестками. По мнению искусствоведов, это самый ценный реквизит за всю историю кино.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1939)Кадр из фильма "Волшебник страны Оз"
Кадр из фильма Волшебник страны Оз
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1939)
Кадр из фильма "Волшебник страны Оз"
На аукционах за эту обувь предлагали астрономические суммы. В 2000-м одна пара ушла за 666 тысяч долларов. Другую похитили в 2005-м из музея в Миннесоте — за информацию о том, где туфли, в 2015-м объявили награду в миллион долларов. Пропажа нашлась, но кто украл и кто вернул, неизвестно.

Тем временем в суровой реальности

"Прародителем современных красных туфель можно считать обувь Людовика XIV, — отмечает Петренко. — Он считал, что этот цвет — только для придворных и высшего сословия".

© Фото : Public domainЛюдовик XIV
Людовик XIV - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Public domain
Людовик XIV
После революции красный каблук запретил Наполеон, добавляет Юлиана Шувалова, эксперт в области стиля.
Сегодня яркая обувь регулярно появляется в коллекциях Prada, Simone Rocha, Valentino, Giuseppe Zanotti и, конечно, Сhristian Louboutin. Противоречивая символика дизайнеров не смущает, а богатая история вдохновляет.

"Визитная карточка Christian Louboutin — красная подошва, — напоминает Петренко. — Для одного из первых показов молодой Кристиан выкрасил лаком для ногтей подошвы каждой пары, и коллекция имела головокружительный успех".

© AP Photo / Cliff Owen

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин в туфлях от Christian Louboutin

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин в туфлях от Christian Louboutin.
1 из 3

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин в туфлях от Christian Louboutin

© AP Photo / Cliff Owen
© AFP 2022 / Angela Weiss

Гости в туфлях от Christian Louboutin на обеде Couture Council Award

Гости в туфлях от Christian Louboutin на обеде Couture Council Award
2 из 3

Гости в туфлях от Christian Louboutin на обеде Couture Council Award

© AFP 2022 / Angela Weiss
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Девушка в красных туфлях

Девушка во время открытия участка Юго-Восточной хорды в Москве
3 из 3

Девушка в красных туфлях

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 3

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин в туфлях от Christian Louboutin

© AP Photo / Cliff Owen
2 из 3

Гости в туфлях от Christian Louboutin на обеде Couture Council Award

© AFP 2022 / Angela Weiss
3 из 3

Девушка в красных туфлях

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стилисты объясняют, с чем сочетать столь яркий предмет гардероба.

"Выбирайте красные туфли в качестве главного акцента, — советует Петренко. — Удачнее всего они смотрятся с монохромными образами, например с черным платьем или костюмом".

© AFP 2022 / Gabriel Bouys Модель туфель Prada, Неделя моды Mercedes Benz в Мадриде
 Модель туфель Prada, недели моды Mercedes Benz в Мадриде - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / Gabriel Bouys
Модель туфель Prada, Неделя моды Mercedes Benz в Мадриде
Некоторые стритстайлеры носят их и со спортивными джоггерами, уточняет Шувалова. Но чтобы создать гармоничный образ с такой знаковой вещью и не выглядеть эксцентричной, нужно разбавлять лук более нейтральными вещами.

"Например, голубыми джинсами и коротким белым топом, — говорит эксперт. — В офисном дресс-коде — брючным костюмом бежевого или черного цвета и золотыми аксессуарами. Туфли впишутся гармонично и добавят изюминки в образ".

Стилисты добавляют: сегодня красная обувь подчеркивает статус и обеспеченность, внутреннюю свободу и стиль.
А видит ли кто-то неоднозначную символику — уже неважно.
Коллекция бренда A.ya
25 ноября, 08:00Культура
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КультураЕкатерина IIЕгипетТурцияАзияАлексей БалабановНиколай ГогольХанс Кристиан АндерсенмодаСтиль жизни
 
 
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