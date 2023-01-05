https://ria.ru/20230105/koroleva-1843180748.html
Королева Дании отказалась от патронажа премии Андерсена из-за россиянки
Королева Дании отказалась от патронажа премии Андерсена из-за россиянки - РИА Новости, 05.01.2023
Королева Дании отказалась от патронажа премии Андерсена из-за россиянки
Датская королева Маргрете II отказалась от протектората премии имени Ганса Христиана Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг из-за россиянки Анастасии... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:55
2023-01-05T18:55
2023-01-05T20:55
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дания
культура
маргрете ii
ханс кристиан андерсен
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Датская королева Маргрете II отказалась от протектората премии имени Ганса Христиана Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг из-за россиянки Анастасии Архиповой, пишет ScandAsia. Анастасия была избрана председателем жюри на Международном совете по детской книге после начала спецоперации на Украине. Вокруг такого назначения разгорелся спор. Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония и Литва безуспешно пытались убедить Архипову уйти в отставку. Премия имени Андерсена была учреждена в 1956 году и вручается раз в два года. Это одна из самых престижных наград авторам книг для детей. Ее называют "Малой Нобелевской премией". В 2018-м году премию получил российский иллюстратор Игорь Олейников. Маргрете II покровительствовала премии с 1992 года.
https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, дания, маргрете ii, ханс кристиан андерсен
Новости культуры, Книги, Дания, Культура, Маргрете II, Ханс Кристиан Андерсен
18:55 05.01.2023 (обновлено: 20:55 05.01.2023)
Королева Дании отказалась от патронажа премии Андерсена из-за россиянки
Королева Дании Маргрете II отказалась от патронажа премии имени Андерсена из-за россиянки