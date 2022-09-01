https://ria.ru/20220901/knigi-1813659112.html
Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы
Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы - РИА Новости, 01.09.2022
Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы
Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самым продаваемым произведением школьной программы за год. Соответствующее исследование "Эксмо" есть в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:13
2022-09-01T12:13
2022-09-01T12:33
культура
новости культуры
книги
михаил булгаков
федор достоевский
лев толстой (писатель)
эксмо
агния барто
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самым продаваемым произведением школьной программы за год. Соответствующее исследование "Эксмо" есть в распоряжении агентства.Данные предоставлены на основании топ-1000 самых продаваемых книг издательства с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.Роман попал в рейтинги сразу в четырех изданиях: в сериях "Всемирная литература" (вышло 40 тысяч книг), "Яркие страницы" (35 тысяч) и "Элитная классика" (5 тысяч). Тираж подарочного издания – 32 тысячи экземпляров, и читатели потратили на него 4,7 миллиона рублей. Всего же "Мастера и Маргариту" за последние 12 месяцев купили на 9,1 миллионов рублей.Как отмечает главред литературного журнала "Эксмо" Халимат Теккева, Булгаков — "один из самых популярных российских классиков, это видно не только по продажам его книг, но и по интересу к статьям об авторах"."Публикация с подробным разбором персонажей "Мастера и Маргариты" собрала больше 250 тысяч читателей всего за несколько дней. Материал вошел в десятку самых популярных текстов журнала за три года. И дело не в кликбейтном заголовке: пользователи читали статью в среднем 12 минут, а значит, их и правда глубоко интересовали подробности о любимой книге", — объяснила Текеева.На втором месте рейтинга издательства — "Преступление и наказание" Федора Достоевского. За последний год было продано 35 тысяч экземпляров за 1,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает повесть "Война и мир" Льва Толстого в серии "Всемирная литература" — она разошлась тиражом 10 тысяч за 2,8 миллиона рублей.Самым известным среди россиян детским автором стала Агния Барто. Об этом свидетельствует исследование "Детское чтение как отражение семейных традиций" издательской группы ЭКСМО-АСТ. Оно также есть в распоряжении РИА Новости. О Барто вспомнило 38 процентов опрошенных. На втором месте — Александр Пушкин (37 процентов), а на третьем — Корней Чуковский (32 процента). Самыми популярными зарубежными писателями среди россиян стали Ханс Христиан Андерсен (27 процентов), братья Гримм (16 процентов) и Шарль Перро (10 процентов).
https://ria.ru/20220826/ekranizatsiya-1812319838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, михаил булгаков, федор достоевский, лев толстой (писатель), эксмо, агния барто, александр пушкин, ханс кристиан андерсен
Культура, Новости культуры, Книги, Михаил Булгаков, Федор Достоевский, Лев Толстой (писатель), Эксмо, Агния Барто, Александр Пушкин, Ханс Кристиан Андерсен
12:13 01.09.2022 (обновлено: 12:33 01.09.2022)
Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы
"Эксмо": книга "Мастер и Маргарита" стала самой покупаемой из школьной программы
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самым продаваемым произведением школьной программы за год. Соответствующее исследование "Эксмо" есть в распоряжении агентства.
Данные предоставлены на основании топ-1000 самых продаваемых книг издательства с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.
Роман попал в рейтинги сразу в четырех изданиях: в сериях "Всемирная литература" (вышло 40 тысяч книг), "Яркие страницы" (35 тысяч) и "Элитная классика" (5 тысяч). Тираж подарочного издания – 32 тысячи экземпляров, и читатели потратили на него 4,7 миллиона рублей. Всего же "Мастера и Маргариту" за последние 12 месяцев купили на 9,1 миллионов рублей.
Как отмечает главред литературного журнала "Эксмо" Халимат Теккева, Булгаков — "один из самых популярных российских классиков, это видно не только по продажам его книг, но и по интересу к статьям об авторах".
"Публикация с подробным разбором персонажей "Мастера и Маргариты" собрала больше 250 тысяч читателей всего за несколько дней. Материал вошел в десятку самых популярных текстов журнала за три года. И дело не в кликбейтном заголовке: пользователи читали статью в среднем 12 минут, а значит, их и правда глубоко интересовали подробности о любимой книге", — объяснила Текеева.
На втором месте рейтинга издательства — "Преступление и наказание" Федора Достоевского. За последний год было продано 35 тысяч экземпляров за 1,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает повесть "Война и мир" Льва Толстого в серии "Всемирная литература" — она разошлась тиражом 10 тысяч за 2,8 миллиона рублей.
Самым известным среди россиян детским автором стала Агния Барто. Об этом свидетельствует исследование "Детское чтение как отражение семейных традиций" издательской группы ЭКСМО-АСТ. Оно также есть в распоряжении РИА Новости.
О Барто вспомнило 38 процентов опрошенных. На втором месте — Александр Пушкин (37 процентов), а на третьем — Корней Чуковский (32 процента). Самыми популярными зарубежными писателями среди россиян стали Ханс Христиан Андерсен (27 процентов), братья Гримм (16 процентов) и Шарль Перро (10 процентов).