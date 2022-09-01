https://ria.ru/20220901/knigi-1813659112.html

Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы

Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы - РИА Новости, 01.09.2022

Издательство назвало самое продаваемое произведение школьной программы

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самым продаваемым произведением школьной программы за год. Соответствующее исследование "Эксмо" есть в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:13

2022-09-01T12:13

2022-09-01T12:33

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самым продаваемым произведением школьной программы за год. Соответствующее исследование "Эксмо" есть в распоряжении агентства.Данные предоставлены на основании топ-1000 самых продаваемых книг издательства с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.Роман попал в рейтинги сразу в четырех изданиях: в сериях "Всемирная литература" (вышло 40 тысяч книг), "Яркие страницы" (35 тысяч) и "Элитная классика" (5 тысяч). Тираж подарочного издания – 32 тысячи экземпляров, и читатели потратили на него 4,7 миллиона рублей. Всего же "Мастера и Маргариту" за последние 12 месяцев купили на 9,1 миллионов рублей.Как отмечает главред литературного журнала "Эксмо" Халимат Теккева, Булгаков — "один из самых популярных российских классиков, это видно не только по продажам его книг, но и по интересу к статьям об авторах"."Публикация с подробным разбором персонажей "Мастера и Маргариты" собрала больше 250 тысяч читателей всего за несколько дней. Материал вошел в десятку самых популярных текстов журнала за три года. И дело не в кликбейтном заголовке: пользователи читали статью в среднем 12 минут, а значит, их и правда глубоко интересовали подробности о любимой книге", — объяснила Текеева.На втором месте рейтинга издательства — "Преступление и наказание" Федора Достоевского. За последний год было продано 35 тысяч экземпляров за 1,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает повесть "Война и мир" Льва Толстого в серии "Всемирная литература" — она разошлась тиражом 10 тысяч за 2,8 миллиона рублей.Самым известным среди россиян детским автором стала Агния Барто. Об этом свидетельствует исследование "Детское чтение как отражение семейных традиций" издательской группы ЭКСМО-АСТ. Оно также есть в распоряжении РИА Новости. О Барто вспомнило 38 процентов опрошенных. На втором месте — Александр Пушкин (37 процентов), а на третьем — Корней Чуковский (32 процента). Самыми популярными зарубежными писателями среди россиян стали Ханс Христиан Андерсен (27 процентов), братья Гримм (16 процентов) и Шарль Перро (10 процентов).

https://ria.ru/20220826/ekranizatsiya-1812319838.html

https://ria.ru/20220831/yarmarka-1813398159.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, михаил булгаков, федор достоевский, лев толстой (писатель), эксмо, агния барто, александр пушкин, ханс кристиан андерсен