Шоу фонариков: сказочные светящиеся скульптуры появились в Калининграде

калининград
Светящиеся герои из любимых с детства сказок Андерсена, Гофмана, братьев Гримм, Шарля Перро и других писателей поселились в парке "Юность" в Калининграде. Создавать новогоднее настроение они будут до 16 января.
Светящиеся герои из любимых с детства сказок Андерсена, Гофмана, братьев Гримм, Шарля Перро и других писателей поселились в парке "Юность" в Калининграде. Создавать новогоднее настроение они будут до 16 января.
Всего получилось 250 фонарей-скульптур, объединенных в 25 световых инсталляций, и все под открытым небом. Прийти посмотреть можно по будням с 18 до 22 часов, по выходным — с 17 до 22.
Всего получилось 250 фонарей-скульптур, объединенных в 25 световых инсталляций, и все под открытым небом. Прийти посмотреть можно по будням с 18 до 22 часов, по выходным — с 17 до 22.
Рядом установлены таблички с QR-кодами — их можно отсканировать и послушать известные литературные произведения.
В Калининграде уверены, что световые скульптуры составят компанию другим сказочным обитателям города — добрым духам хомлинам, чьи фигурки установлены около ключевых достопримечательностей города — рядом с Музеем янтаря, Рыбной деревней, судном "Витязь", кварталом Амалиенау.
Рядом установлены таблички с QR-кодами — их можно отсканировать и послушать известные литературные произведения.
В Калининграде уверены, что световые скульптуры составят компанию другим сказочным обитателям города — добрым духам хомлинам, чьи фигурки установлены около ключевых достопримечательностей города — рядом с Музеем янтаря, Рыбной деревней, судном "Витязь", кварталом Амалиенау.
Дети, конечно, в восторге. Впрочем, взрослым тоже нравится. "Это отличное место для романтических свиданий, очень классно вышло! И девушку свою сюда приведу, и бабушку!" — шутит калининградец Матвей Иванов.
Дети, конечно, в восторге. Впрочем, взрослым тоже нравится. "Это отличное место для романтических свиданий, очень классно вышло! И девушку свою сюда приведу, и бабушку!" — шутит калининградец Матвей Иванов.
Еще в парке "Юность", который известен прежде всего аттракционами, в этом году традиционно работает главное зимнее развлечение: крытый каток "Ледовая арена".
Калининград, кстати, входит в топ-10 самых популярных городов для новогодних каникул — вместе с Сочи, Ялтой, Петербургом и Великим Устюгом.
Еще в парке "Юность", который известен прежде всего аттракционами, в этом году традиционно работает главное зимнее развлечение: крытый каток "Ледовая арена".
Калининград, кстати, входит в топ-10 самых популярных городов для новогодних каникул — вместе с Сочи, Ялтой, Петербургом и Великим Устюгом.
Едут в Калининград прежде всего за атмосферой старой Европы, которая особенно чувствуется в Рыбной деревне. А еще это популярное гастрономическое направление. Например, самый распространенный в местных ресторанах специалитет — пеламида, или мороженая белая рыба.
Едут в Калининград прежде всего за атмосферой старой Европы, которая особенно чувствуется в Рыбной деревне. А еще это популярное гастрономическое направление. Например, самый распространенный в местных ресторанах специалитет — пеламида, или мороженая белая рыба.
Если соберетесь в поездку, нужно иметь в виду, что в Калиниградской области до 1 февраля действуют ограничения.
Без QR-кодов привитого или переболевшего не удастся попасть в музеи, концертные залы, ТЦ и кинотеатры, а также на массовые мероприятия.
В отели, если такого документа нет, можно заселиться с ПЦР-тестом.
Если соберетесь в поездку, нужно иметь в виду, что в Калиниградской области до 1 февраля действуют ограничения.
Без QR-кодов привитого или переболевшего не удастся попасть в музеи, концертные залы, ТЦ и кинотеатры, а также на массовые мероприятия.
В отели, если такого документа нет, можно заселиться с ПЦР-тестом.