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Туризм
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Шоу фонариков: сказочные светящиеся скульптуры появились в Калининграде
Шоу фонариков: сказочные светящиеся скульптуры появились в Калининграде - РИА Новости, 26.11.2021
Шоу фонариков: сказочные светящиеся скульптуры появились в Калининграде
В Калининграде появилось новое место для романтических свиданий и эффектных селфи. Особенно красиво смотрятся персонажи из "Щелкунчика", "Снежной королевы" и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:19
2021-11-26T18:19
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя - РИА Новости. В Калининграде появилось новое место для романтических свиданий и эффектных селфи. Особенно красиво смотрятся персонажи из "Щелкунчика", "Снежной королевы" и других любимых историй, конечно, вечером, когда включается подсветка. Самые яркие кадры с открытия шоу фонариков "Сказки старой Европы" — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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18:19 26.11.2021
 
Шоу фонариков: сказочные светящиеся скульптуры появились в Калининграде

калининград

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 ноя - РИА Новости. В Калининграде появилось новое место для романтических свиданий и эффектных селфи. Особенно красиво смотрятся персонажи из "Щелкунчика", "Снежной королевы" и других любимых историй, конечно, вечером, когда включается подсветка. Самые яркие кадры с открытия шоу фонариков "Сказки старой Европы" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Светящиеся герои из любимых с детства сказок Андерсена, Гофмана, братьев Гримм, Шарля Перро и других писателей поселились в парке "Юность" в Калининграде. Создавать новогоднее настроение они будут до 16 января.

Шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
1 из 7

Светящиеся герои из любимых с детства сказок Андерсена, Гофмана, братьев Гримм, Шарля Перро и других писателей поселились в парке "Юность" в Калининграде. Создавать новогоднее настроение они будут до 16 января.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Всего получилось 250 фонарей-скульптур, объединенных в 25 световых инсталляций, и все под открытым небом. Прийти посмотреть можно по будням с 18 до 22 часов, по выходным — с 17 до 22.

Шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
2 из 7

Всего получилось 250 фонарей-скульптур, объединенных в 25 световых инсталляций, и все под открытым небом. Прийти посмотреть можно по будням с 18 до 22 часов, по выходным — с 17 до 22.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Рядом установлены таблички с QR-кодами — их можно отсканировать и послушать известные литературные произведения.

В Калининграде уверены, что световые скульптуры составят компанию другим сказочным обитателям города — добрым духам хомлинам, чьи фигурки установлены около ключевых достопримечательностей города — рядом с Музеем янтаря, Рыбной деревней, судном "Витязь", кварталом Амалиенау.

Посетитель с помощью QR-кода слушает аудиоматериалы шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
3 из 7

Рядом установлены таблички с QR-кодами — их можно отсканировать и послушать известные литературные произведения.

В Калининграде уверены, что световые скульптуры составят компанию другим сказочным обитателям города — добрым духам хомлинам, чьи фигурки установлены около ключевых достопримечательностей города — рядом с Музеем янтаря, Рыбной деревней, судном "Витязь", кварталом Амалиенау.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Дети, конечно, в восторге. Впрочем, взрослым тоже нравится. "Это отличное место для романтических свиданий, очень классно вышло! И девушку свою сюда приведу, и бабушку!" — шутит калининградец Матвей Иванов.

Посетители шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
4 из 7

Дети, конечно, в восторге. Впрочем, взрослым тоже нравится. "Это отличное место для романтических свиданий, очень классно вышло! И девушку свою сюда приведу, и бабушку!" — шутит калининградец Матвей Иванов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Еще в парке "Юность", который известен прежде всего аттракционами, в этом году традиционно работает главное зимнее развлечение: крытый каток "Ледовая арена".

Калининград, кстати, входит в топ-10 самых популярных городов для новогодних каникул — вместе с Сочи, Ялтой, Петербургом и Великим Устюгом.

Шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
5 из 7

Еще в парке "Юность", который известен прежде всего аттракционами, в этом году традиционно работает главное зимнее развлечение: крытый каток "Ледовая арена".

Калининград, кстати, входит в топ-10 самых популярных городов для новогодних каникул — вместе с Сочи, Ялтой, Петербургом и Великим Устюгом.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Едут в Калининград прежде всего за атмосферой старой Европы, которая особенно чувствуется в Рыбной деревне. А еще это популярное гастрономическое направление. Например, самый распространенный в местных ресторанах специалитет — пеламида, или мороженая белая рыба.

Шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
6 из 7

Едут в Калининград прежде всего за атмосферой старой Европы, которая особенно чувствуется в Рыбной деревне. А еще это популярное гастрономическое направление. Например, самый распространенный в местных ресторанах специалитет — пеламида, или мороженая белая рыба.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если соберетесь в поездку, нужно иметь в виду, что в Калиниградской области до 1 февраля действуют ограничения.

Без QR-кодов привитого или переболевшего не удастся попасть в музеи, концертные залы, ТЦ и кинотеатры, а также на массовые мероприятия.

В отели, если такого документа нет, можно заселиться с ПЦР-тестом.

Посетительница шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
7 из 7

Если соберетесь в поездку, нужно иметь в виду, что в Калиниградской области до 1 февраля действуют ограничения.

Без QR-кодов привитого или переболевшего не удастся попасть в музеи, концертные залы, ТЦ и кинотеатры, а также на массовые мероприятия.

В отели, если такого документа нет, можно заселиться с ПЦР-тестом.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
 
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