Шоу фонариков: сказочные светящиеся скульптуры появились в Калининграде

Еще в парке "Юность", который известен прежде всего аттракционами, в этом году традиционно работает главное зимнее развлечение: крытый каток "Ледовая арена".

Калининград, кстати, входит в топ-10 самых популярных городов для новогодних каникул — вместе с Сочи, Ялтой, Петербургом и Великим Устюгом.