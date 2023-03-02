https://ria.ru/20230302/rusalochka-1855334372.html
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 02.03.2023
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага
Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:59
2023-03-02T12:59
2023-03-02T14:55
копенгаген
дания
в мире
россия
ханс кристиан андерсен
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855333418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1120f70dac8dfedae4f30d13316f02b.jpg
ЦЮРИХ, 2 мар — РИА Новости. Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер. "Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является "случаем вандализма" на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте", — говорится в публикации.Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.При этом полиции пока неизвестно, "кто стоит за этим инцидентом".
https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html
копенгаген
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855333418_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6934542c51878eb674360a64c8d581cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
копенгаген, дания, в мире, россия, ханс кристиан андерсен, новости культуры
Копенгаген, Дания, В мире, Россия, Ханс Кристиан Андерсен, Культура, Новости культуры
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага
Reuters: в Копенгагене основание статуи Русалочки окрасили в цвета российского триколора