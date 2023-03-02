https://ria.ru/20230302/rusalochka-1855334372.html

В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага

В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 02.03.2023

В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага

Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:59

2023-03-02T12:59

2023-03-02T14:55

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ЦЮРИХ, 2 мар — РИА Новости. Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер. "Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является "случаем вандализма" на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте", — говорится в публикации.Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.При этом полиции пока неизвестно, "кто стоит за этим инцидентом".

https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

копенгаген, дания, в мире, россия, ханс кристиан андерсен, новости культуры