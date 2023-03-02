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В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 02.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:59 02.03.2023 (обновлено: 14:55 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rusalochka-1855334372.html
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 02.03.2023
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага
Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:59
2023-03-02T14:55
копенгаген
дания
в мире
россия
ханс кристиан андерсен
культура
новости культуры
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ЦЮРИХ, 2 мар — РИА Новости. Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер. "Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является "случаем вандализма" на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте", — говорится в публикации.Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.При этом полиции пока неизвестно, "кто стоит за этим инцидентом".
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копенгаген, дания, в мире, россия, ханс кристиан андерсен, новости культуры
Копенгаген, Дания, В мире, Россия, Ханс Кристиан Андерсен, Культура, Новости культуры
В Копенгагене статую Русалочки окрасили в цвета российского флага

Reuters: в Копенгагене основание статуи Русалочки окрасили в цвета российского триколора

© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Ida Marie OdgaardСтатуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием
Статуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard
Статуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 2 мар — РИА Новости. Основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора, сообщило агентство Рейтер.
"Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является "случаем вандализма" на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте", — говорится в публикации.
Как уточняется, окрашена передняя часть камня, на который водружен памятник.
При этом полиции пока неизвестно, "кто стоит за этим инцидентом".
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