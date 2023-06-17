https://ria.ru/20230617/festival-1878578280.html

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому - РИА Новости, 17.06.2023

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр", сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T06:49

2023-06-17T06:49

2023-06-17T06:49

культура

новости культуры

игорь стравинский

валерий гергиев

мариинский театр

ханс кристиан андерсен

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр", сообщили в пресс-службе учреждения. Откроет смотр первая опера композитора — "Соловей", созданная по сюжету сказки Ханса Кристиана Андерсена. В этот день зрители также увидят балеты в хореографии Леонида Якобсона — миниатюру "Тройка" и "Блестящий дивертисмент". Оркестр под управлением Валерия Гергиева представит симфоническую программу, посвященную Стравинскому.Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит сочинения "Аполлон Мусагет", Концерт для струнного оркестра и сюиту из балета "Пульчинелла". В программу смотра входят балеты "Поцелуй феи", "Весна священная", "Свадебка", "Петрушка", "Жар-птица", "Рубины" и другие. Фестиваль завершится 25 июня.

https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игорь стравинский, валерий гергиев, мариинский театр, ханс кристиан андерсен, санкт-петербург