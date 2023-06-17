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В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому - РИА Новости, 17.06.2023
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Культура
 
06:49 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/festival-1878578280.html
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому - РИА Новости, 17.06.2023
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр", сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T06:49
2023-06-17T06:49
культура
новости культуры
игорь стравинский
валерий гергиев
мариинский театр
ханс кристиан андерсен
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр", сообщили в пресс-службе учреждения. Откроет смотр первая опера композитора — "Соловей", созданная по сюжету сказки Ханса Кристиана Андерсена. В этот день зрители также увидят балеты в хореографии Леонида Якобсона — миниатюру "Тройка" и "Блестящий дивертисмент". Оркестр под управлением Валерия Гергиева представит симфоническую программу, посвященную Стравинскому.Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит сочинения "Аполлон Мусагет", Концерт для струнного оркестра и сюиту из балета "Пульчинелла". В программу смотра входят балеты "Поцелуй феи", "Весна священная", "Свадебка", "Петрушка", "Жар-птица", "Рубины" и другие. Фестиваль завершится 25 июня.
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Елена Громова
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новости культуры, игорь стравинский, валерий гергиев, мариинский театр, ханс кристиан андерсен, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Игорь Стравинский, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Ханс Кристиан Андерсен, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр"

© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина"Свадебка"
Свадебка
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр", сообщили в пресс-службе учреждения.
Откроет смотр первая опера композитора — "Соловей", созданная по сюжету сказки Ханса Кристиана Андерсена.
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Михаил ВильчукСимфонический оркестр Мариинского театра
Симфонический оркестр Мариинского театра
Симфонический оркестр Мариинского театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Михаил Вильчук
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Валентин Барановский"Жар-птица"
Жар-птица
"Жар-птица"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Валентин Барановский
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина"Рубины"
Рубины
"Рубины"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина
3 из 3
Симфонический оркестр Мариинского театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Михаил Вильчук
1 из 3
"Жар-птица"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Валентин Барановский
2 из 3
"Рубины"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина
3 из 3
В этот день зрители также увидят балеты в хореографии Леонида Якобсона — миниатюру "Тройка" и "Блестящий дивертисмент". Оркестр под управлением Валерия Гергиева представит симфоническую программу, посвященную Стравинскому.
Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит сочинения "Аполлон Мусагет", Концерт для струнного оркестра и сюиту из балета "Пульчинелла".
В программу смотра входят балеты "Поцелуй феи", "Весна священная", "Свадебка", "Петрушка", "Жар-птица", "Рубины" и другие.
Фестиваль завершится 25 июня.
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КультураНовости культурыИгорь СтравинскийВалерий ГергиевМариинский театрХанс Кристиан АндерсенСанкт-Петербург
 
 
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