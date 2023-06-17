В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль, посвященный Игорю Стравинскому
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина"Свадебка"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр", сообщили в пресс-службе учреждения.
Откроет смотр первая опера композитора — "Соловей", созданная по сюжету сказки Ханса Кристиана Андерсена.
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Михаил ВильчукСимфонический оркестр Мариинского театра
Симфонический оркестр Мариинского театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Михаил Вильчук
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© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Валентин Барановский"Жар-птица"
"Жар-птица"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Валентин Барановский
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© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина"Рубины"
"Рубины"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина
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Симфонический оркестр Мариинского театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Михаил Вильчук
1 из 3
"Жар-птица"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Валентин Барановский
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"Рубины"
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Наталья Разина
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В этот день зрители также увидят балеты в хореографии Леонида Якобсона — миниатюру "Тройка" и "Блестящий дивертисмент". Оркестр под управлением Валерия Гергиева представит симфоническую программу, посвященную Стравинскому.
Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит сочинения "Аполлон Мусагет", Концерт для струнного оркестра и сюиту из балета "Пульчинелла".
В программу смотра входят балеты "Поцелуй феи", "Весна священная", "Свадебка", "Петрушка", "Жар-птица", "Рубины" и другие.
Фестиваль завершится 25 июня.