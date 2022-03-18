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Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова - РИА Новости, 18.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220318/oleynikov-1778836415.html
Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова
Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова - РИА Новости, 18.03.2022
Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова
Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:26
2022-03-18T16:26
культура
союзмультфильм
выставки
музеи
куда сходить
что посмотреть
книги
ханс кристиан андерсен
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно увидеть его рисунки к сказкам Ханса Кристиана Андерсена и на сюжеты древнегреческих мифов. График и аниматор Игорь Олейников обратил на себя внимание еще в 70-е во время работы на киностудии "Союзмультфильм". Он участвовал в создании анимационных лент "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Халиф-аист", "Мы с Шерлоком Холмсом". Со второй половины 80-х начал сотрудничать с журналами и издательствами. Только за два последних десятилетия он проиллюстрировал произведения таких писателей и поэтов, как Толстой, Бродский, Усачев, Стивенсон, Андерсен, Диккенс и многих других.В 2018 году Игорь Олейников стал вторым после Татьяны Мавриной российским мастером, удостоенным одной из самых престижных международных наград для художников-иллюстраторов — премии имени Х.К. Андерсена. Как бывший аниматор, Игорь Олейников не просто иллюстрирует авторский текст – он режиссирует композицию, находя неожиданные ракурсы и новые смыслы. Так, богиня любви и красоты Афродита у него – не безупречная красавица, вызывающая всеобщее восхищение, а разбитая горем земная женщина, несущая возлюбленного на руках – отсыл к Пьете Микеланджело Буанаротти.По сравнению с древнегреческим циклом сказочные истории Андерсена, представленные на выставке, – более красочные и жизнеутверждающие, но психологическое напряжение сохраняется – сопереживание вызывает каждая работа."Мифологическую" линию выставки продолжают рисунки и фотографии Николая Куна – автора одной из самых популярных книг о жизни древнегреческого Олимпа, которая массово переиздавалась с 1940 года под названием "Легенды и мифы Древней Греции". Николай Кун жил в одном из зданий, принадлежащих сейчас ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Архив писателя, историка музею передала его внучка. Одно из прижизненных изданий автора будет также представлено на выставке.
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союзмультфильм, выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , книги, ханс кристиан андерсен
16:26 18.03.2022
 
Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова

Работы иллюстратора Игоря Олейникова представили на выставке в Литмузее имени Даля

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. ДаляВыставка "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
Выставка Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно увидеть его рисунки к сказкам Ханса Кристиана Андерсена и на сюжеты древнегреческих мифов.
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин

Игорь Олейников дает автограф на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

Игорь Олейников дает автограф на открытии выставки
1 из 3

Игорь Олейников дает автограф на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин

Куратор выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки" Наталья Реброва и Игорь Олейников на открытии

Игорь Олейников на открытии выставки
2 из 3

Куратор выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки" Наталья Реброва и Игорь Олейников на открытии

© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас ПерушкинПосетители на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
Посетители на открытии выставки Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
3 из 3
Посетители на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
1 из 3

Игорь Олейников дает автограф на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
2 из 3

Куратор выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки" Наталья Реброва и Игорь Олейников на открытии

© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
3 из 3
Посетители на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин

Когда я узнала, что будут мифы и сказки, очень обрадовалась, – рассказывает куратор выставки Наталья Реброва. – Как сказал французский этнограф Клод Леви-Стросс, миф – это ослабленная сказка. И там, и там есть притчевость: миф – сакральные тексты, связанные с возникновением мира, общины, а сказка сосредоточена на судьбе одной семьи или героя. Сочетание этих двух серий очень органично".

График и аниматор Игорь Олейников обратил на себя внимание еще в 70-е во время работы на киностудии "Союзмультфильм". Он участвовал в создании анимационных лент "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Халиф-аист", "Мы с Шерлоком Холмсом". Со второй половины 80-х начал сотрудничать с журналами и издательствами. Только за два последних десятилетия он проиллюстрировал произведения таких писателей и поэтов, как Толстой, Бродский, Усачев, Стивенсон, Андерсен, Диккенс и многих других.
© Союзмультфильм (1981)Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты
Кадр из мультфильма Тайна третьей планеты
1 из 3
Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты
© Союзмультфильм (1981)
© Союзмультфильм (1981)

Фрагмент из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Кадр из мультфильма Тайна третьей планеты
2 из 3

Фрагмент из мультфильма "Тайна третьей планеты"

© Союзмультфильм (1981)
© СоюзмультфильмКадр из мультфильма Эдуарда Назарова "Жил-был пес", возглавившего золотую сотню российских мультфильмов
Кадр из мультфильма Эдуарда Назарова Жил-был пес
3 из 3
Кадр из мультфильма Эдуарда Назарова "Жил-был пес", возглавившего золотую сотню российских мультфильмов
© Союзмультфильм
1 из 3
Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты
© Союзмультфильм (1981)
2 из 3

Фрагмент из мультфильма "Тайна третьей планеты"

© Союзмультфильм (1981)
3 из 3
Кадр из мультфильма Эдуарда Назарова "Жил-был пес", возглавившего золотую сотню российских мультфильмов
© Союзмультфильм
В 2018 году Игорь Олейников стал вторым после Татьяны Мавриной российским мастером, удостоенным одной из самых престижных международных наград для художников-иллюстраторов — премии имени Х.К. Андерсена.

Я рисую, что хочу абсолютно, никогда не думаю, что это кому-то должно понравиться, – говорит Олейников. – Иначе ничего не выйдет. Как только ты задумываешься, чтобы кому-то угодить – все. Я рисую как считаю нужным, и получается, что нравится и другим".

Как бывший аниматор, Игорь Олейников не просто иллюстрирует авторский текст – он режиссирует композицию, находя неожиданные ракурсы и новые смыслы. Так, богиня любви и красоты Афродита у него – не безупречная красавица, вызывающая всеобщее восхищение, а разбитая горем земная женщина, несущая возлюбленного на руках – отсыл к Пьете Микеланджело Буанаротти.
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. ДаляИллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции" Н.А. Куна
Выставка Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции" Н.А. Куна

Боги у меня – такие, как написано в тексте у Николая Куна, – рассказывает художник. – Кровавые, мстительные, злые. Только Гефест, пожалуй трагическая фигура: сначала брошен матерью в пропасть, простивший ее, а потом вынужденный приковать к скале своего друга Прометея".

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. ДаляИллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции" Н.А. Куна
Иллюстрация Игоря Олейникова к книге Легенды и мифы Древней Греции Н.А. Куна
1 из 2
Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции" Н.А. Куна
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля

Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции"

Иллюстрация Игоря Олейникова к книге Легенды и мифы Древней Греции Н.А. Куна
2 из 2

Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции"

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
1 из 2
Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции" Н.А. Куна
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
2 из 2

Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции"

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
По сравнению с древнегреческим циклом сказочные истории Андерсена, представленные на выставке, – более красочные и жизнеутверждающие, но психологическое напряжение сохраняется – сопереживание вызывает каждая работа.
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Х.К. Андерсена

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Х.К.Андерсена
1 из 3

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Х.К. Андерсена

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Андерсена

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Х.К.Андерсена
2 из 3

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Андерсена

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля

Иллюстрация Олейникова к сказкам Х.К. Андерсена

Иллюстрация Игоря Олейникова к сказкам Х.К.Андерсена
3 из 3

Иллюстрация Олейникова к сказкам Х.К. Андерсена

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
1 из 3

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Х.К. Андерсена

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
2 из 3

Иллюстрации Игоря Олейникова к сказкам Андерсена

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
3 из 3

Иллюстрация Олейникова к сказкам Х.К. Андерсена

© Предоставлено Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля

Я довольно быстро работаю, у меня взрывной темперамент, не могу одну работу три дня делать, – рассказывает художник. – Иногда так выходит, но это когда совсем большая иллюстрация и много деталей. За этой скоростью стоят 30 лет работы – это опыт большой".

© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас ПерушкинПосетители на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
Посетители на открытии выставки Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
1 из 4
Посетители на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
© РИА Новости / Алина Кравцова

Работы на выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

Открытие выставки Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
2 из 4

Работы на выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Алина Кравцова

На выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

Открытие выставки Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
3 из 4

На выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Алина Кравцова

Работы на выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки" в ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Открытие выставки Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
4 из 4

Работы на выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки" в ГМИРЛИ имени В.И. Даля

© РИА Новости / Алина Кравцова
1 из 4
Посетители на открытии выставки "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"
© Фото : Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля / Анастас Перушкин
2 из 4

Работы на выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

© РИА Новости / Алина Кравцова
3 из 4

На выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки"

© РИА Новости / Алина Кравцова
4 из 4

Работы на выставке "Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки" в ГМИРЛИ имени В.И. Даля

© РИА Новости / Алина Кравцова
"Мифологическую" линию выставки продолжают рисунки и фотографии Николая Куна – автора одной из самых популярных книг о жизни древнегреческого Олимпа, которая массово переиздавалась с 1940 года под названием "Легенды и мифы Древней Греции".

Первое название книги – "Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях", – поясняет куратор выставки Наталья Реброва. – Она была адресована ученикам старших классов, ведь Николай Кун был, прежде всего, педагогом, он доступным языком изложил сложные легенды. После прихода в Италии к власти Муссолини название заменили на новое "Легенды и мифы Древней Греции".

Николай Кун жил в одном из зданий, принадлежащих сейчас ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Архив писателя, историка музею передала его внучка. Одно из прижизненных изданий автора будет также представлено на выставке.
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