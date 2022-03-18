https://ria.ru/20220318/oleynikov-1778836415.html

Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова

Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова - РИА Новости, 18.03.2022

Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова

Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:26

2022-03-18T16:26

2022-03-18T16:26

культура

союзмультфильм

выставки

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ханс кристиан андерсен

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно увидеть его рисунки к сказкам Ханса Кристиана Андерсена и на сюжеты древнегреческих мифов. График и аниматор Игорь Олейников обратил на себя внимание еще в 70-е во время работы на киностудии "Союзмультфильм". Он участвовал в создании анимационных лент "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Халиф-аист", "Мы с Шерлоком Холмсом". Со второй половины 80-х начал сотрудничать с журналами и издательствами. Только за два последних десятилетия он проиллюстрировал произведения таких писателей и поэтов, как Толстой, Бродский, Усачев, Стивенсон, Андерсен, Диккенс и многих других.В 2018 году Игорь Олейников стал вторым после Татьяны Мавриной российским мастером, удостоенным одной из самых престижных международных наград для художников-иллюстраторов — премии имени Х.К. Андерсена. Как бывший аниматор, Игорь Олейников не просто иллюстрирует авторский текст – он режиссирует композицию, находя неожиданные ракурсы и новые смыслы. Так, богиня любви и красоты Афродита у него – не безупречная красавица, вызывающая всеобщее восхищение, а разбитая горем земная женщина, несущая возлюбленного на руках – отсыл к Пьете Микеланджело Буанаротти.По сравнению с древнегреческим циклом сказочные истории Андерсена, представленные на выставке, – более красочные и жизнеутверждающие, но психологическое напряжение сохраняется – сопереживание вызывает каждая работа."Мифологическую" линию выставки продолжают рисунки и фотографии Николая Куна – автора одной из самых популярных книг о жизни древнегреческого Олимпа, которая массово переиздавалась с 1940 года под названием "Легенды и мифы Древней Греции". Николай Кун жил в одном из зданий, принадлежащих сейчас ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Архив писателя, историка музею передала его внучка. Одно из прижизненных изданий автора будет также представлено на выставке.

https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

союзмультфильм, выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , книги, ханс кристиан андерсен