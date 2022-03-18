Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно увидеть его рисунки к сказкам Ханса Кристиана Андерсена и на сюжеты древнегреческих мифов. График и аниматор Игорь Олейников обратил на себя внимание еще в 70-е во время работы на киностудии "Союзмультфильм". Он участвовал в создании анимационных лент "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Халиф-аист", "Мы с Шерлоком Холмсом". Со второй половины 80-х начал сотрудничать с журналами и издательствами. Только за два последних десятилетия он проиллюстрировал произведения таких писателей и поэтов, как Толстой, Бродский, Усачев, Стивенсон, Андерсен, Диккенс и многих других.В 2018 году Игорь Олейников стал вторым после Татьяны Мавриной российским мастером, удостоенным одной из самых престижных международных наград для художников-иллюстраторов — премии имени Х.К. Андерсена. Как бывший аниматор, Игорь Олейников не просто иллюстрирует авторский текст – он режиссирует композицию, находя неожиданные ракурсы и новые смыслы. Так, богиня любви и красоты Афродита у него – не безупречная красавица, вызывающая всеобщее восхищение, а разбитая горем земная женщина, несущая возлюбленного на руках – отсыл к Пьете Микеланджело Буанаротти.По сравнению с древнегреческим циклом сказочные истории Андерсена, представленные на выставке, – более красочные и жизнеутверждающие, но психологическое напряжение сохраняется – сопереживание вызывает каждая работа."Мифологическую" линию выставки продолжают рисунки и фотографии Николая Куна – автора одной из самых популярных книг о жизни древнегреческого Олимпа, которая массово переиздавалась с 1940 года под названием "Легенды и мифы Древней Греции". Николай Кун жил в одном из зданий, принадлежащих сейчас ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Архив писателя, историка музею передала его внучка. Одно из прижизненных изданий автора будет также представлено на выставке.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новые работы известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова впервые покажут в ГМИРЛИ имени В.И. Даля в доме И.С. Остроухова. До 12 июня в музее можно увидеть его рисунки к сказкам Ханса Кристиана Андерсена и на сюжеты древнегреческих мифов.
Когда я узнала, что будут мифы и сказки, очень обрадовалась, – рассказывает куратор выставки Наталья Реброва. – Как сказал французский этнограф Клод Леви-Стросс, миф – это ослабленная сказка. И там, и там есть притчевость: миф – сакральные тексты, связанные с возникновением мира, общины, а сказка сосредоточена на судьбе одной семьи или героя. Сочетание этих двух серий очень органично".
График и аниматор Игорь Олейников обратил на себя внимание еще в 70-е во время работы на киностудии "Союзмультфильм". Он участвовал в создании анимационных лент "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Халиф-аист", "Мы с Шерлоком Холмсом". Со второй половины 80-х начал сотрудничать с журналами и издательствами. Только за два последних десятилетия он проиллюстрировал произведения таких писателей и поэтов, как Толстой, Бродский, Усачев, Стивенсон, Андерсен, Диккенс и многих других.
В 2018 году Игорь Олейников стал вторым после Татьяны Мавриной российским мастером, удостоенным одной из самых престижных международных наград для художников-иллюстраторов — премии имени Х.К. Андерсена.
Я рисую, что хочу абсолютно, никогда не думаю, что это кому-то должно понравиться, – говорит Олейников. – Иначе ничего не выйдет. Как только ты задумываешься, чтобы кому-то угодить – все. Я рисую как считаю нужным, и получается, что нравится и другим".
Как бывший аниматор, Игорь Олейников не просто иллюстрирует авторский текст – он режиссирует композицию, находя неожиданные ракурсы и новые смыслы. Так, богиня любви и красоты Афродита у него – не безупречная красавица, вызывающая всеобщее восхищение, а разбитая горем земная женщина, несущая возлюбленного на руках – отсыл к Пьете Микеланджело Буанаротти.
Иллюстрация Игоря Олейникова к книге "Легенды и мифы Древней Греции" Н.А. Куна
Боги у меня – такие, как написано в тексте у Николая Куна, – рассказывает художник. – Кровавые, мстительные, злые. Только Гефест, пожалуй – трагическая фигура: сначала брошен матерью в пропасть, простивший ее, а потом вынужденный приковать к скале своего друга Прометея".
По сравнению с древнегреческим циклом сказочные истории Андерсена, представленные на выставке, – более красочные и жизнеутверждающие, но психологическое напряжение сохраняется – сопереживание вызывает каждая работа.
Я довольно быстро работаю, у меня взрывной темперамент, не могу одну работу три дня делать, – рассказывает художник. – Иногда так выходит, но это когда совсем большая иллюстрация и много деталей. За этой скоростью стоят 30 лет работы – это опыт большой".
"Мифологическую" линию выставки продолжают рисунки и фотографии Николая Куна – автора одной из самых популярных книг о жизни древнегреческого Олимпа, которая массово переиздавалась с 1940 года под названием "Легенды и мифы Древней Греции".
Первое название книги – "Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях", – поясняет куратор выставки Наталья Реброва. – Она была адресована ученикам старших классов, ведь Николай Кун был, прежде всего, педагогом, он доступным языком изложил сложные легенды. После прихода в Италии к власти Муссолини название заменили на новое – "Легенды и мифы Древней Греции".
Николай Кун жил в одном из зданий, принадлежащих сейчас ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Архив писателя, историка музею передала его внучка. Одно из прижизненных изданий автора будет также представлено на выставке.
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