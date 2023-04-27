https://ria.ru/20230427/kino-1868146273.html

Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки"

Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки" - РИА Новости, 27.04.2023

Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки"

В Сети появились постеры нового фильма по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". Они опубликованы на странице ленты в соцсети. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:10

2023-04-27T15:10

2023-04-27T15:10

новости культуры

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культура

ханс кристиан андерсен

хавьер бардем

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Сети появились постеры нового фильма по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". Они опубликованы на странице ленты в соцсети. На кадрах есть как главные герои, так и второстепенные. На ки-артах Ариэль (Холли Бэйли), ведьма Урсула (Мелисса Маккарти), подарившая героине ноги взамен на ее голос. Есть изображение отца русалочки короля Тритона (Хавьер Бардем) и ее возлюбленного принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг).Свои постеры также получили друзья Аэриэль — рыбка Флаундер (Джейкоб Тремблей) краб Себастьян (Дэвид Диггс) и чайка Скаттл (Аквафина). В Сети было много критических замечаний после того, как Холли Бэйли получила роль Ариэль. Некоторые пользователи не одобрили, что образ русалочки воплотит темнокожая актриса. Но были и те, кому выбор студии понравился. Саму Бэйли же растрогала реакция детей на тизер. Ранее сообщалось о начале съемок фильма "Финист. Первый богатырь". Главная роль у Кирилла Зайцева. Еще в ленте появится Юлия Пересильд. Ее героиня — Баба Яга в молодости.

https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ханс кристиан андерсен, хавьер бардем