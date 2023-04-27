Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Сети появились постеры нового фильма по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". Они опубликованы на странице ленты в соцсети. На кадрах есть как главные герои, так и второстепенные. На ки-артах Ариэль (Холли Бэйли), ведьма Урсула (Мелисса Маккарти), подарившая героине ноги взамен на ее голос. Есть изображение отца русалочки короля Тритона (Хавьер Бардем) и ее возлюбленного принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг).Свои постеры также получили друзья Аэриэль — рыбка Флаундер (Джейкоб Тремблей) краб Себастьян (Дэвид Диггс) и чайка Скаттл (Аквафина). В Сети было много критических замечаний после того, как Холли Бэйли получила роль Ариэль. Некоторые пользователи не одобрили, что образ русалочки воплотит темнокожая актриса. Но были и те, кому выбор студии понравился. Саму Бэйли же растрогала реакция детей на тизер. Ранее сообщалось о начале съемок фильма "Финист. Первый богатырь". Главная роль у Кирилла Зайцева. Еще в ленте появится Юлия Пересильд. Ее героиня — Баба Яга в молодости.
На кадрах есть как главные герои, так и второстепенные. На ки-артах Ариэль (Холли Бэйли), ведьма Урсула (Мелисса Маккарти), подарившая героине ноги взамен на ее голос. Есть изображение отца русалочки короля Тритона (Хавьер Бардем) и ее возлюбленного принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг).
Свои постеры также получили друзья Аэриэль — рыбка Флаундер (Джейкоб Тремблей) краб Себастьян (Дэвид Диггс) и чайка Скаттл (Аквафина).
В Сети было много критических замечаний после того, как Холли Бэйли получила роль Ариэль. Некоторые пользователи не одобрили, что образ русалочки воплотит темнокожая актриса. Но были и те, кому выбор студии понравился. Саму Бэйли же растрогала реакция детей на тизер.
Ранее сообщалось о начале съемок фильма "Финист. Первый богатырь". Главная роль у Кирилла Зайцева. Еще в ленте появится Юлия Пересильд. Ее героиня — Баба Яга в молодости.
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