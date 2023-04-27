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Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки" - РИА Новости, 27.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:10 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kino-1868146273.html
Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки"
Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки" - РИА Новости, 27.04.2023
Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки"
В Сети появились постеры нового фильма по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". Они опубликованы на странице ленты в соцсети. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:10
2023-04-27T15:10
новости культуры
кино и сериалы
культура
ханс кристиан андерсен
хавьер бардем
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Сети появились постеры нового фильма по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". Они опубликованы на странице ленты в соцсети. На кадрах есть как главные герои, так и второстепенные. На ки-артах Ариэль (Холли Бэйли), ведьма Урсула (Мелисса Маккарти), подарившая героине ноги взамен на ее голос. Есть изображение отца русалочки короля Тритона (Хавьер Бардем) и ее возлюбленного принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг).Свои постеры также получили друзья Аэриэль — рыбка Флаундер (Джейкоб Тремблей) краб Себастьян (Дэвид Диггс) и чайка Скаттл (Аквафина). В Сети было много критических замечаний после того, как Холли Бэйли получила роль Ариэль. Некоторые пользователи не одобрили, что образ русалочки воплотит темнокожая актриса. Но были и те, кому выбор студии понравился. Саму Бэйли же растрогала реакция детей на тизер. Ранее сообщалось о начале съемок фильма "Финист. Первый богатырь". Главная роль у Кирилла Зайцева. Еще в ленте появится Юлия Пересильд. Ее героиня — Баба Яга в молодости.
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
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новости культуры, кино и сериалы, ханс кристиан андерсен, хавьер бардем
Новости культуры, Кино и сериалы, Культура, Ханс Кристиан Андерсен, Хавьер Бардем
Появились постеры краба Себастьяна и рыбки Флаундера новой "Русалочки"

Disney показал Себастьяна и Флаундера на постерах фильма с темнокожей Русалочкой

© Walt Disney PicturesПостер к фильму "Русалочка"
Постер к фильму Русалочка
© Walt Disney Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Сети появились постеры нового фильма по сказке Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". Они опубликованы на странице ленты в соцсети.
© Walt Disney Pictures

Ведьма Урсула

Постер к фильму Русалочка

Ведьма Урсула

© Walt Disney Pictures
1 из 3
© Walt Disney Pictures

Король и отец Ариэль Тритон

Постер к фильму Русалочка

Король и отец Ариэль Тритон

© Walt Disney Pictures
2 из 3
© Walt Disney Pictures

Принц Эрик

Постер к фильму Русалочка

Принц Эрик

© Walt Disney Pictures
3 из 3

Ведьма Урсула

© Walt Disney Pictures
1 из 3

Король и отец Ариэль Тритон

© Walt Disney Pictures
2 из 3

Принц Эрик

© Walt Disney Pictures
3 из 3
На кадрах есть как главные герои, так и второстепенные. На ки-артах Ариэль (Холли Бэйли), ведьма Урсула (Мелисса Маккарти), подарившая героине ноги взамен на ее голос. Есть изображение отца русалочки короля Тритона (Хавьер Бардем) и ее возлюбленного принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг).
© Walt Disney Pictures

Флаундер

Постер к фильму Русалочка

Флаундер

© Walt Disney Pictures
1 из 3
© Walt Disney Pictures

Скаттл

Постер к фильму Русалочка

Скаттл

© Walt Disney Pictures
2 из 3
© Walt Disney Pictures

Себастьян

Постер к фильму Русалочка

Себастьян

© Walt Disney Pictures
3 из 3

Флаундер

© Walt Disney Pictures
1 из 3

Скаттл

© Walt Disney Pictures
2 из 3

Себастьян

© Walt Disney Pictures
3 из 3
Свои постеры также получили друзья Аэриэль — рыбка Флаундер (Джейкоб Тремблей) краб Себастьян (Дэвид Диггс) и чайка Скаттл (Аквафина).
В Сети было много критических замечаний после того, как Холли Бэйли получила роль Ариэль. Некоторые пользователи не одобрили, что образ русалочки воплотит темнокожая актриса. Но были и те, кому выбор студии понравился. Саму Бэйли же растрогала реакция детей на тизер.
Ранее сообщалось о начале съемок фильма "Финист. Первый богатырь". Главная роль у Кирилла Зайцева. Еще в ленте появится Юлия Пересильд. Ее героиня — Баба Яга в молодости.
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КультураНовости культурыКино и сериалыХанс Кристиан АндерсенХавьер Бардем
 
 
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