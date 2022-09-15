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Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220915/rusalochka-1816996485.html
Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер
Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер - РИА Новости, 15.09.2022
Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер
Сыгравшую Русалочку Холли Бэйли растрогала реакция детей на тизер, сообщает Deadline со ссылкой на Twitter-аккаунт актрисы. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:22
2022-09-15T17:22
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сыгравшую Русалочку Холли Бэйли растрогала реакция детей на тизер, сообщает Deadline со ссылкой на Twitter-аккаунт актрисы.Родители записывали, как их маленькие дочки впервые смотрят тизер предстоящего фильма, и делились видео в соцсетях. Девочки с темным цветом кожи были сильно удивлены, когда видели Ариэль. Они не могли скрыть восторг и радость от того, что культового сказочного персонажа сыграла актриса с цветом кожи, как и у них."Она такая же смуглая, как и я", — воскликнула одна из девочек. В Сети появилось много критических замечаний после того, как Бэйли утвердили на роль Ариэль. Некоторым пользователям не понравилось, что ее образ воплотит темнокожая актриса.
https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
17:22 15.09.2022
 
Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер

Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису Холли Бэйли растрогала реакция детей на тизер

© AP Photo / Jordan Strauss Актриса Холли Бэйли
 Актриса Холли Бэйли - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сыгравшую Русалочку Холли Бэйли растрогала реакция детей на тизер, сообщает Deadline со ссылкой на Twitter-аккаунт актрисы.
"Я испытываю трепет. Это значит для меня все", — признается Бэйли.
Родители записывали, как их маленькие дочки впервые смотрят тизер предстоящего фильма, и делились видео в соцсетях. Девочки с темным цветом кожи были сильно удивлены, когда видели Ариэль. Они не могли скрыть восторг и радость от того, что культового сказочного персонажа сыграла актриса с цветом кожи, как и у них.
"Она такая же смуглая, как и я", — воскликнула одна из девочек.
В Сети появилось много критических замечаний после того, как Бэйли утвердили на роль Ариэль. Некоторым пользователям не понравилось, что ее образ воплотит темнокожая актриса.
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