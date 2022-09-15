https://ria.ru/20220915/rusalochka-1816996485.html

Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер

Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер - РИА Новости, 15.09.2022

Сыгравшую Русалочку темнокожую актрису растрогала реакция детей на тизер

Сыгравшую Русалочку Холли Бэйли растрогала реакция детей на тизер, сообщает Deadline со ссылкой на Twitter-аккаунт актрисы. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:22

2022-09-15T17:22

2022-09-15T17:22

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сыгравшую Русалочку Холли Бэйли растрогала реакция детей на тизер, сообщает Deadline со ссылкой на Twitter-аккаунт актрисы.Родители записывали, как их маленькие дочки впервые смотрят тизер предстоящего фильма, и делились видео в соцсетях. Девочки с темным цветом кожи были сильно удивлены, когда видели Ариэль. Они не могли скрыть восторг и радость от того, что культового сказочного персонажа сыграла актриса с цветом кожи, как и у них."Она такая же смуглая, как и я", — воскликнула одна из девочек. В Сети появилось много критических замечаний после того, как Бэйли утвердили на роль Ариэль. Некоторым пользователям не понравилось, что ее образ воплотит темнокожая актриса.

https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы