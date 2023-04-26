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"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма - РИА Новости, 26.04.2023
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Культура
 
19:02 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html
"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма
"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма - РИА Новости, 26.04.2023
"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма
В Москве стартовали съемки фильма "Финист. Первый богатырь". Это приквел "Последнего богатыря", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Дебютные кадры с... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:02
2023-04-26T19:02
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки фильма "Финист. Первый богатырь". Это приквел "Последнего богатыря", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Дебютные кадры с площадки — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, кино и сериалы, фото, фото, дмитрий дьяченко, федор добронравов, звезды, что посмотреть , юлия пересильд
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Фото, Дмитрий Дьяченко, Федор Добронравов, звезды, что посмотреть , Юлия Пересильд

"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки фильма "Финист. Первый богатырь". Это приквел "Последнего богатыря", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Дебютные кадры с площадки — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Сказочный блокбастер посвящен удалому и неотразимому Финисту. Другие богатыри на него равняются, дети мечтают стать похожими на храбреца, а девушки влюбляются.

К роли отважного героя вернулся Кирилл Зайцев.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

Сказочный блокбастер посвящен удалому и неотразимому Финисту. Другие богатыри на него равняются, дети мечтают стать похожими на храбреца, а девушки влюбляются.

К роли отважного героя вернулся Кирилл Зайцев.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

В ленте появится Юлия Пересильд.

"Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка", — рассказывает артистка.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

В ленте появится Юлия Пересильд.

"Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка", — рассказывает артистка.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Есть у Финиста в фильме и верный помощник — Мелеха. Роль досталась Сергею Лавыгину.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

Есть у Финиста в фильме и верный помощник — Мелеха. Роль досталась Сергею Лавыгину.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Федор Добронравов играет изобретателя Анарифа.

"Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, не раздумывал", — утверждает актер.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

Федор Добронравов играет изобретателя Анарифа.

"Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, не раздумывал", — утверждает актер.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Режиссер Дмитрий Дьяченко. Он же снимал все предыдущие картины франшизы.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

Режиссер Дмитрий Дьяченко. Он же снимал все предыдущие картины франшизы.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

"В самом начале наш богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями оказывается в удивительном и далеком восточном царстве", — делится подробностями сценарист Виталий Шляппо.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

"В самом начале наш богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями оказывается в удивительном и далеком восточном царстве", — делится подробностями сценарист Виталий Шляппо.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
6 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Все части трилогии "Последний богатырь" попали в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов. Их общий бокс-офис — более 5,5 миллиарда рублей.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

Все части трилогии "Последний богатырь" попали в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов. Их общий бокс-офис — более 5,5 миллиарда рублей.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
7 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

"Наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино – и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки", — говорит Антон Златопольский, генеральный продюсер.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

"Наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино – и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки", — говорит Антон Златопольский, генеральный продюсер.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
8 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Премьера ленты "Финист. Первый богатырь" запланирована на 1 января 2025 года.

Съемки фильма Финист. Первый богатырь

Премьера ленты "Финист. Первый богатырь" запланирована на 1 января 2025 года.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
9 из 9
 
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