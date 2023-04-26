"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма

Сказочный блокбастер посвящен удалому и неотразимому Финисту. Другие богатыри на него равняются, дети мечтают стать похожими на храбреца, а девушки влюбляются.
К роли отважного героя вернулся Кирилл Зайцев.
Сказочный блокбастер посвящен удалому и неотразимому Финисту. Другие богатыри на него равняются, дети мечтают стать похожими на храбреца, а девушки влюбляются.
К роли отважного героя вернулся Кирилл Зайцев.
В ленте появится Юлия Пересильд.
"Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка", — рассказывает артистка.
В ленте появится Юлия Пересильд.
"Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка", — рассказывает артистка.
Есть у Финиста в фильме и верный помощник — Мелеха. Роль досталась Сергею Лавыгину.
Есть у Финиста в фильме и верный помощник — Мелеха. Роль досталась Сергею Лавыгину.
Федор Добронравов играет изобретателя Анарифа.
"Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, не раздумывал", — утверждает актер.
Федор Добронравов играет изобретателя Анарифа.
"Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, не раздумывал", — утверждает актер.
Режиссер Дмитрий Дьяченко. Он же снимал все предыдущие картины франшизы.
Режиссер Дмитрий Дьяченко. Он же снимал все предыдущие картины франшизы.
"В самом начале наш богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями оказывается в удивительном и далеком восточном царстве", — делится подробностями сценарист Виталий Шляппо.
"В самом начале наш богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями оказывается в удивительном и далеком восточном царстве", — делится подробностями сценарист Виталий Шляппо.
Все части трилогии "Последний богатырь" попали в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов. Их общий бокс-офис — более 5,5 миллиарда рублей.
Все части трилогии "Последний богатырь" попали в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов. Их общий бокс-офис — более 5,5 миллиарда рублей.
"Наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино – и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки", — говорит Антон Златопольский, генеральный продюсер.
"Наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино – и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки", — говорит Антон Златопольский, генеральный продюсер.
Премьера ленты "Финист. Первый богатырь" запланирована на 1 января 2025 года.
Премьера ленты "Финист. Первый богатырь" запланирована на 1 января 2025 года.