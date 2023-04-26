"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма

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"Наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино – и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки", — говорит Антон Златопольский, генеральный продюсер.