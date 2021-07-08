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Туризм
https://ria.ru/20210708/daniya-1740451082.html
В Дании открылся дом-музей Ганса Христиана Андерсена
В Дании открылся дом-музей Ганса Христиана Андерсена - РИА Новости, 08.07.2021
В Дании открылся дом-музей Ганса Христиана Андерсена
В Дании в городе Оденсе заработал новый музей, посвященный Гансу Христиану Андерсену, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:17
2021-07-08T17:23
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Дании в городе Оденсе заработал новый музей, посвященный Гансу Христиану Андерсену, сообщает ЕвроПульс.Институция построена рядом с домом, где писатель провел свое детство.Территория музея занимает площадь 5600 квадратных метров. Комплекс состоит из сооружений округлой формы со стеклянными фасадами. Постройки удачно вписаны в окружающий их сад, и вся композиция создает ощущение сказочного леса.Автором проекта выступил известный японский архитектор Кэнго Кума, который работал над олимпийским стадионом в Токио. Его музей —“уникальный художественный опыт, сочетающий в себе ландшафт, архитектуру и современный выставочный дизайн”. Современные интерактивные технологии дополняют опыт общения посетителей с волшебной вселенной писателя.В 2018 году на датском острове Фюн был построен "Дом сказок" – тематический парк развлечений, вдохновленный творчеством Ганса Христиана Андерсена.
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новости культуры, музеи, архитектура, туризм, туристы, ханс кристиан андерсен, дания, оденсе

В Дании открылся дом-музей Ганса Христиана Андерсена

17:17 08.07.2021 (обновлено: 17:23 08.07.2021)
 
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Claus FiskerКоролева Дании Маргрет смотрит на экспонаты во время открытия нового музея Ганса Христиана Андерсена в Оденсе
Королева Дании Маргрет смотрит на экспонаты во время открытия нового музея Ганса Христиана Андерсена в Оденсе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Claus Fisker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Дании в городе Оденсе заработал новый музей, посвященный Гансу Христиану Андерсену, сообщает ЕвроПульс.
Институция построена рядом с домом, где писатель провел свое детство.
Территория музея занимает площадь 5600 квадратных метров. Комплекс состоит из сооружений округлой формы со стеклянными фасадами. Постройки удачно вписаны в окружающий их сад, и вся композиция создает ощущение сказочного леса.
Автором проекта выступил известный японский архитектор Кэнго Кума, который работал над олимпийским стадионом в Токио. Его музей —“уникальный художественный опыт, сочетающий в себе ландшафт, архитектуру и современный выставочный дизайн”.
Современные интерактивные технологии дополняют опыт общения посетителей с волшебной вселенной писателя.
В 2018 году на датском острове Фюн был построен "Дом сказок" – тематический парк развлечений, вдохновленный творчеством Ганса Христиана Андерсена.
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ТуризмНовости культурыМузеиАрхитектураТуризмтуристыХанс Кристиан АндерсенДанияОденсе
 
 
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