Команда Дональда Трампа

Вэнс Джеймс Дэвид, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (James David Vance, J.D. Vance, имя при рождении – Джеймс Дональд Боумен, James Donald Bowman) родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне (штат Огайо).В 2003 году, после окончания школы, поступил на службу в Корпус морской пехоты США, где прослужил до 2007 года в качестве военного корреспондента во 2-м авиакрыле морской пехоты (авиабаза морской пехоты Черри-Пойнт, штат Северная Каролина, США). В конце 2005 года был направлен на шесть месяцев в Ирак, занимался связями с общественностью. В 2009 году окончил Университет штата Огайо, получив степень бакалавра политических наук и философии, в 2013 году – диплом юриста в Йельской школе права.После окончания университета работал в международной юридической фирме Sidley Austin LLP в штате Иллинойс, а также в инвестиционных компаниях в Калифорнии.С 2016 по 2017 годы занимал должность директора в инвестиционной компании Mithril Capital. В 2016 году выпустил книгу "Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре, переживающих кризис", основанную на воспоминаниях его детства. Она стала бестселлером, а Вэнс стал востребованным лектором и комментатором.В 2016 году Вэнс вернулся в Огайо и основал некоммерческую организацию Our Ohio Renewal, ее цели - помощь детям из неблагополучных семей, борьба с наркоманией и пр.В 2017 году получил должность в инвестиционной фирме Revolution LLC. В 2019 году стал соучредителем венчурной компании Narya Capital, базирующейся в Цинциннати (штат Огайо). С 3 января 2023 года – сенатор от штата Огайо.10 января 2025 года Вэнс ушел в отставку с поста сенатора штата Огайо, чтобы занять пост вице-президента США. Рубио Марко, номинирован на должность государственного секретаряМарко Рубио (Marco Rubio) родился 28 мая 1971 года в Майами (штат Флорида, США) в семье кубинских эмигрантов, приехавших в Майами (Флорида) в 1956 году.В 1993 году получил степень бакалавра наук в Университет Флориды. В 1996 году с отличием окончил Университет Майами, получив степень доктора права.В 1996 году начал политическую карьеру, возглавив предвыборный штаб кандидата в президенты США Боба Доула в двух округах. В 1998-2000 годы был членом городской комиссии Западного Майами.В 2000-2008 годы – член Палаты представителей Флориды, в 2003-2006 годы был лидером большинства в Палате, в 2006-2008 годы был ее спикером.После ухода из Палаты представителей занимался частной юридической практикой. Был приглашенным профессором в Metropolitan Center Международного университета Флориды, председателем республиканской учебной организацией (GOPAC) во Флориде, политическим аналитиком испаноязычной телесети Univision. В ноябре 2010 года Рубио был избран в сенат США от штата Флорида,Переизбирался в 2016 и 2022 годах.В апреле 2015 года Рубио объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента от республиканской партии в 2016 году. В марте 2016 года, после поражения на праймериз во Флориде, Рубио приостановил свою кампанию. В итоге он поддержал кандидатуру Дональда Трампа, которого ранее критиковал.Бессент Скотт, номинирован на должность министра финансовСкотт Бессент (Scott Bessent, полное имя – Скотт Кеннет Гомер Бессент, Scott Kenneth Homer Bessent) родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина).В 1984 году с отличием окончил Йельский университет. Будучи студентом, прошел стажировку у известного финансового менеджера Джима Роджерса.После окончания университета работал в Brown Brothers Harriman.В качестве приглашенного профессора работал в Йельском университете.Работал в холдинговой компании из Саудовской Аравии Olayan Group, в хедж-фонде Джима Чаноса Kynikos Associates.С 1991 по 2000 годы работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management). В 29 лет стал управлять европейским фондом Сороса. После ухода стал сольным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке.В 2011-2015 годы вернулся в Soros Fund Management в качестве главного инвестиционного директора. В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов.Работал в фонде Bessent-Freeman Family Foundation, был председателем инвестиционного комитета в Университете Рокфеллера. Беннет признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире.Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов. Является известным филантропом. Открытый гомосексуалист.Хегсет Пит, номинирован на должность министра обороныПит Хегсет (Pete Hegseth, полное имя – Питер Брайан Хегсет, Peter Brian Hegseth) родился 6 июня 1980 года в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США). В 2003 году окончил Принстонский университет со степенью бакалавра искусств в области политики, в 2013 году получил степень магистра в области государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете.В 2004-2005 годах Хегсет служил на военно-морской базе Гуантанамо (Куба), в 2005-2006 годах – в Ираке.В 2007-2010 годах был исполнительным директором организации Vets for Freedom. В 2008-2016 годах сотрудничал с изданием National Review, для которого готовил статьи на политические темы. В 2011-2012 годах Хегсет служил в Афганистане. Ушел со службы в звании майора. За время службы в Ираке и Афганистане был отмечен рядом наград – двумя Бронзовыми звездами, двумя медалями "За заслуги перед армией", медалью "За службу в национальной обороне" с бронзовой звездой, а также значками опытного пехотинца и боевого пехотинца. В 2012-2015 годах занимал должность генерального директора организации по защите прав ветеранов Concerned Veterans for America.В 2014 году Хегсет начал работать на Fox News в качестве корреспондента. В 2017 году был назначен соведущим программы Fox & Friends Weekend. Бонди Пэм, номинирована на должность генерального прокурораПэм Бонди (Pam Bondi, полное имя – Памела Джо Бонди, Pamela Jo Bondi) родилась 17 ноября 1965 года в Тампе (штат Флорида). Ее отец, Джозеф Бонди был членом городского совета, а затем мэром города.В 1987 году получила степень бакалавра гуманитарных наук в области уголовного правосудия в Университете Флориды. В 1990 году получила степень доктора права в юридическом колледже Университета Стетсона (Галфпорт, Флорида).В 1991 году была принята в коллегию адвокатов Флориды.Начала свою карьеру в качестве помощника государственного прокурора и прокурора округа Хиллсборо во Флориде. С 1984 по 2000 годы поддерживала Демократическую партию США, затем перешла в Республиканскую партию. С 2011 по 2019 годы была 37-м генеральным прокурором штата Флорида. Стала первой женщиной-генеральным прокурором в истории штата Флорида. В 2014 году переизбралась на второй срок, набрав 55%. Заслужила широкое признание в борьбе с "опиоидным кризисом". В 2016 году активно участвовала в принятии "Закона о всеобъемлющей профилактике и контроле злоупотребления наркотиками во Флориде", занималась борьбой с мошенничеством, торговлей людьми. Председатель Комиссии президента по борьбе с опиоидным кризисом (2017).После работы на посту генпрокурора Бонди перешла на работу в республиканскую лоббистскую фирму Ballard Partners. Была комментатором по юридическим вопросам телеканала Fox News. В 2019 году Пэм Бонди была ключевым членом юридической команды президента США Дональда Трампа во время первого процесса по делу об импичменте. Она курировала подачу исков, связанных с голосованием в спорных штатах. Является главой юридического подразделения и сопредседателем центра права и правосудия правого аналитического центра America First Policy Institute.Бургум Даг, номинирован на должность министра внутренних делДаг Бургум (Doug Burgum, полное имя – Дуглас Джеймс Бургум, Douglas James Burgum) родился 1 августа 1956 года в городе Артур (штат Северная Дакота, США). В 1978 году получил степень бакалавра наук в Университете штата Северная Дакота, в 1980 году – степень магистра делового администрирования Стэнфордского университета. В 1980-1983 годах работал консультантом в консалтинговой компании McKinsey & Company. В 1983 году инвестировал в компанию Great Plains Software, которая разрабатывала программное обеспечение для бухгалтерского учета. Годом позже выкупил бизнес, став его полноправным владельцем. В последующие годы компания стала крупным поставщиком программного обеспечения для бухгалтерского учета и ведения учета для малого и среднего бизнеса. Оставался на посту генерального директора Great Plains Software до 2001 года.В 2001 году Бургум продал компанию Microsoft за 1,1 миллиарда долларов. После этого бизнесмен в течение шести лет работал на корпорацию в качестве старшего вице-президента Microsoft Business Solutions Group.В 2007 году стал сооснователем девелоперской компании Kilbourne Group, в 2008 году – венчурной компании Arthur Ventures.В ноябре 2016 года был избран губернатором Северной Дакоты. Был переизбран на этой должности в ноябре 2020 года.В июне 2023 года объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов, однако выбыл из президентской гонки в декабре этого же года. Состояние Дага Бургума оценивается в 100 миллионов долларов. Ноэм Кристи, номинирована на должность министра внутренней безопасностиКристи Ноэм (Kristi Noem, урожденная Кристи Арнольд, Kristi Arnold) родилась 30 ноября 1971 года в Уотертауне (Южная Дакота, США). Училась в колледже Маунт Марти (Янктон, Южная Дакота). В 1990-1992 годы училась в Северном государственном университете в Абердине (штат Южная Дакота), но прервала обучение из-за смерти отца в результате несчастного случая. Вернулась домой, чтобы управлять семейным ранчо.В 2011 году получила степень бакалавра гуманитарных наук в области политологии в Государственном университете Южной Дакоты.В 2006 году была избрана представителем 6-го округа в Палату представителей Южной Дакоты. Вступила в должность в 2007 году и занимала ее до 2010 года.В 2010 году была избрана в Палату представителей США от Южной Дакоты. Трижды переизбиралась. В 2018 году была избрана губернатором Южной Дакоты. Официально вступила в должность 5 января 2019 года, став первой женщиной, занявшей пост губернатора этого штата. В 2022 году была переизбрана. Лютник Говард, номинирован на должность министра торговлиГовард Лютник (Howard Lutnick, полное имя – Говард Уильям Лютник, Howard William Lutnick) родился 14 июля 1961 года в городе Джерико на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк, США). В 1983 году окончил Хаверфордский колледж (штат Пенсильвания) по специальности экономика. В том же году начал работу в финансовой компании Cantor Fitzgerald. Лютник стремительно продвигался по карьерной лестнице, став президентом и исполнительным директором фирмы в 1991 году, а затем председателем совета директоров в 1996 году. Под его руководством компания стала одним из мировых лидеров в сфере финансовых услуг.После того как в результате террористических атак 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр компания потеряла почти две трети своих сотрудников, Лютник основал Фонд помощи Cantor Fitzgerald и пожертвовал в него один миллион долларов для нужд семей погибших.В 2004 году бизнесмен руководил выделением из Cantor Fitzgerald специализирующейся на брокерских услугах на финансовом и риэлторском рынках компании BGC Partners.В 2011 году Лютник возглавил сделку по приобретению BGC компании Newmark, превратив ее в мирового лидера в области услуг в сфере коммерческой недвижимости (с 2018 года самостоятельное предприятие).Cantor Fitzgerald является держателем казначейских облигаций США от имени одной из крупнейших компаний в сфере криптовалют Tether Holdings Ltd. Состояние Говарда Лютвика оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Кеннеди – мл. Роберт Фрэнсис, номинирован на должность министра здравоохранения и социальных службРоберт Фрэнсис Кеннеди – младший (Robert Francis Kennedy, Jr.) родился 17 января 1954 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Является членом семьи Кеннеди.В 1976 году получил степень бакалавра искусств в Гарвардском университете, где изучал американскую историю и литературу. Учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1981 году получил юридическое образование в Университете Вирджинии. В 1987 году получил степень магистра в области экологического права в Университете Пейса.Работал помощником окружного прокурора на Манхэттене (Нью-Йорк), позже был принят в коллегию адвокатов штата Нью-Йорк. В 1986-2018 годы преподавал на факультете юридической школы университета Пейса, был соучредителем и руководителем Клиники по экологическим судебным спорам университета Пейса.Является активным членом движения по охране окружающей среды. В 1999 году основал Waterkeeper Alliance – одну из крупнейших в мире организаций по проблемам чистой воды, которая впоследствии объединила около полусотни экологических групп по всему миру. До 2020 года Кеннеди-младший был ее президентом и адвокатом, в настоящее время – почетный президент. В 2016 году Кеннеди-младший стал главным юридическим консультантом и председателем совета директоров World Mercury Project (с 2018 года – Children's Health Defense) – организации, занимающейся проблемами вредных влияний на детское здоровье.В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в США в 2024 году, однако в августе 2024 года объявил, что приостанавливает свою президентскую кампанию. Уайлс Сьюзан, номинирована на должность главы аппарата Белого домаСьюзан Уайлс (Susan Wiles) родилась 14 мая 1957 года в штате Нью-Джерси (США) в семье профессионального игрока в американский футбол и спортивного комментатора Пэта Саммералла.В 1979 году окончила Мэрилендский университет со степенью по английскому языку.Карьеру в политике начала в качестве помощника конгрессмена-республиканца Джека Кемпа. Затем стала участвовать в избирательных кампаниях и помогла кандидатам в президенты Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему победить на выборах в 1980 и 1988 годах соответственно. Начиная с 1990-х годов Уайлс занялась политикой в штате Флорида. Помогла Джону Делони (служил в 1995-2003 годах), а затем Джону Пейтону (служил в 2003-2011 годах) быть избранными мэром города Джексонвилл. Уайлс стала известна как ведущий стратег Республиканской партии, после того как помогла Рику Скотту, ныне сенатору от Флориды, выиграть пост губернатора штата в 2010 году. В ходе президентской кампании 2016 года Уайлс руководила избирательной кампанией Дональда Трампа во Флориде. Она также помогла губернатору Флориды Рону Десантису успешно баллотироваться на пост губернатора в 2018 году.В марте 2021 года она была назначена директором комитета политических действий Save America ("Спасти Америку"). Станет первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома. Габбард Тулси, номинирована на должность директора национальной разведкиТулси Габбард (Tulsi Gabbard) родилась 12 апреля 1981 года в городе Лелоалоа (Американское Самоа, США). В 2007 году окончила Школу ускоренного обучения кандидатов в офицеры Военной академии Алабамы (Форт-Макклеллан, штат Алабама). В 2009 году получила степень бакалавра наук в области делового администрирования в Гавайском Тихоокеанском университете. В 1999 году стала сторонницей Демократической партии. В 2013-2016 годах являлась заместителем председателя национального комитета Демократической партии США.В 2002-2004 годах была членом Палаты представителей Гавайев.В 2003-2020 годах служила в Национальной гвардии армии Гавайев. Служила на Ближнем Востоке. Награждена медалью "За заслуги". Подполковник армии США (2021).С 2006 по 2009 год Габбард работала помощником по законодательным вопросам сенатора США от Гавайев. В 2013-2021 годов – член Палаты представителей конгресса США от Гавайев. В феврале 2019 года Габбард объявила о выдвижении на пост президента США от Демпартии, однако в марте 2020 года вышла из гонки.После ухода из Палаты представителей стала критиковать конгрессменов-демократов и поддерживать республиканских политиков. В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком. В октябре 2024 года объявила о присоединении к Республиканской партии. Рэтклифф Джон, номинирован на должность директора ЦРУДжон Рэтклифф (полное имя Джон Ли Рэтклифф, John Lee Ratcliffe) родился 20 октября 1965 года в пригороде Чикаго Маунт-Проспекте (штат Иллинойс). В 1987 году получил степень бакалавра в области государственного управления в Университете Нотр-Дама (штат Индиана). В 1989 году получил степень доктора права в Школе права Южного методистского университета в Далласе (штат Техас).После окончания вуза занимался частной адвокатской практикой, преподавательской деятельностью.В 2004 году был избран мэром города Хит (штат Техас), небольшого поселения за пределами Далласа. Занимал этот пост до 2012 года.Одновременно в 2004-2007 годах возглавлял Управление по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса, в 2007-2008 годах был исполняющим обязанности прокурора этого округа.В 2008-2014 годах – партнер-основатель совместно с бывшим генеральным прокурором США Джоном Эшкрофтом компании Ashcroft Sutton Ratcliffe LLP, предоставляющей юридические консультации по вопросам национальной и международной безопасности.В 2015-2020 годах – член палаты представителей США от 4-го округа штата Техас.С 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года занимал пост директора национальной разведки США.Уолц Майк, номинирован на должность советника по нацбезопасностиМайк Уолц (Michael Waltz, полное имя - Майк Джордж Уолц, Michael George Waltz) родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич (округ Палм-Бич, штат Флорида, США).В 1996 году получил степень бакалавра искусств в Военном институте Вирджинии (Лексингтон, штат Вирджиния). В течение 27 лет служил в армии США и Национальной гвардии. Участвовал в многочисленных военных миссиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Награжден четырьмя Бронзовыми звездами, в том числе двумя за доблесть. Полковник Национальной гвардии в отставке.После увольнения из армии работал в Пентагоне директором по оборонной политике при министрах обороны США Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе. Был политическим советником в администрации президента США Джорджа Буша-младшего, советником по борьбе с терроризмом вице-президента США Дика Чейни.После работы в Белом доме Майк Уолц управлял фирмой, занимающейся оборонными контрактами, с офисами в Афганистане. Был корреспондентом телеканала Fox News Channel. В ноябре 2018 года был избран в Палату представителей Конгресса США. Дважды переизбирался. Последний раз – в ноябре 2024 года. Стефаник Элиз, номинирована на должность постпреда США при ООНЭлиз Стефаник родилась 2 июля 1984 года в городе Олбани (штат Нью-Йорк, США).В 2006 году окончила Гарвардский университет со степенью бакалавра гуманитарных наук.С 2006 по 2009 год работала в Совете по внутренней политике в администрации Джорджа Буша - младшего и в офисе главы аппарата сотрудников Белого дома Джошуа Болтена. Во время президентской кампании 2012 года сначала работала в предвыборном штабе кандидата в президенты от Республиканской партии Тима Поленти. После того, как Митт Ромни выиграл номинацию от Республиканской партии, она присоединилась к предвыборному штабу его напарника, кандидата в вице-президенты республиканца Пола Райана.В 2014 году была избрана в Палату представителей Конгресса США (с результатом 55% голосов), став на тот момент самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. Переизбиралась в 2016, 2018, 2020 и 2022 годах. С 2021 года возглавляет фракцию Республиканской партии в Палате представителей. Стефаник не признала итоги президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал демократ Джо Байден. С ее именем связывают отставку ректоров Гарвардского и Пенсильванского университетов из-за пропалестинских акций студентов.Маск Илон, номинирован на должность главы департамента эффективностиИлон Маск (Elon Musk) родился 28 июня 1971 года в Претории (ЮАР). В 1990-1992 годы учился в Королевском университете в Кингстоне (провинция Онтарио, Канада). В 1992 году перевелся в Пенсильванский университет (Филадельфия, США), где в 1995 году получил степень бакалавра наук по экономике и по физике. В том же году поступил в Стэнфордский университет (Калифорния, США), но бросил его.В 1995 году с братом Кимбалом Илон основал компанию Zip2, разрабатывавшую электронные карты и бизнес-справочники для средств массовой информации. В 1999 году они продали компанию, а на полученные деньги основали компанию X.com, предоставлявшую финансовые услуги и осуществлявшую платежи в интернете. Слияние X.com с компанией Confinity в 2000 году привело к созданию в следующем году системы платежей PayPal, которая в 2002 году была куплена eBay за 1,5 миллиарда долларов. В 2002 году Маск стал гражданином США. В том же году он основал Space Exploration Technologies (SpaceX) – компанию, целью которой стало сделать освоение космоса более доступным. В 2008 году NASA заключило контракт со SpaceX в рамках программы по доставке грузов – а затем и астронавтов – на Международную космическую станцию (МКС) с помощью частных космических аппаратов. В 2003 году предприниматель стал соучредителем компании Tesla Motors, которая занимается производством массовых электромобилей, аккумуляторных продуктов и солнечных крыш, позже переименованной в Tesla. В 2015 году Маск стал сопредседателем OpenAI, некоммерческой компании по исследованию искусственного интеллекта. В 2018 году он покинул компанию.В 2016 году создал компанию Neuralink, занимающуюся разработкой и имплантацией мозговых чипов. В 2016-2017 годах был членом форума по стратегии и политике в первой администрации Дональда Трампа. В 2017 году покинул его из-за выхода США из Парижского соглашения по климату. В январе 2017 года Маск запустил The Boring Company (также известна как TBC), занимающуюся строительством туннелей в целях снижения уличного трафика. В октябре 2022 года Маск завершил сделку по приобретению компании Twitter за 44 миллиарда долларов. В июле 2023 года изменил название с Twitter на X. В 2023 году Маск основал компанию xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта. В рейтинге миллиардеров Forbes (2024) занимает первое место, его состояние оценивается в 244 миллиарда долларов.Рамасвами Вивек, номинирован на должность главы департамента эффективностиВивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) родился 9 августа 1985 года в Цинциннати (штат Огайо, США) в семье индийских иммигрантов. В 2007 году получил степень по биологии в Гарвардском колледже (Кембридж, Массачусетс), где был президентом Политического союза Гарварда. В 2013 году получил степень доктора права в Юридической школе Йельского университета (Нью-Хейвен, Коннектикут).В годы учебы в колледже стал соучредителем компании Campus Venture Network – частного сайта соцсети для студентов университета, которые хотят стать предпринимателями. В 2009 году Рамасвами продал компанию.До 2014 года работал в хедж-фонде QVT, затем стал партнером, соуправляющим его биотехнологическим портфелем. В 2014 году Рамасвами основал биофармацевтическую компанию Roivant Sciences, где руководил разработкой пяти препаратов, которые позже были одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). В 2020 году стал генеральным директором Roivant Sciences и ее некоммерческого подразделения Roivant Social Ventures.В том же году Рамасвами стал соучредителем Chapter Medicare – навигационной платформы Medicare (национальная программа медицинского страхования в США).В 2022 году стал соучредителем инвестиционной компании Strive Asset Management, был ее генеральным директором до своей отставки в феврале 2023 года. В феврале 2023 года выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. В январе 2024 года на предварительных выборах получил лишь 7,8% сторонников республиканцев и вышел из гонки, поддержав Дональда Трампа. По данным Forbes, состояние Рамасвами оценивается более чем в 950 миллионов долларов. Ливитт Кэролайн, номинирована на должность пресс-секретаря Белого домаКэролайн Ливитт (Karoline Leavitt) родилась 24 августа 1997 года в Аткинсоне (штат Нью-Гэмпшир, США).В 2019 году окончила колледж Святого Ансельма, где изучала коммуникации и политологию.Была волонтером в Институте политики Нью-Гэмпшира, будучи студенткой во время выборов 2016 года работала на Fox News. Проходила стажировку в Белом доме во время первого президентского срока Дональда Трампа, дослужилась до должности помощника пресс-секретаря. После выборов 2020 года заняла должность директора по связям с общественностью республиканки Элиз Стефаник в Конгрессе США. В 2022 году баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гэмпшир, одержала победу на республиканских праймериз, но на всеобщих выборах проиграла демократу Крису Паппасу. В 2024 году присоединилась к предвыборной кампании Трампа, став пресс-секретарем переходной команды избранного президента. Кэролайн Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома за всю историю.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

