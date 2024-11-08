https://ria.ru/20241108/tramp-1982565068.html

Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа

Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа

Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые эту должность займет женщина, сообщила команда переходного периода... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:14

2024-11-08T02:14

2024-11-08T02:14

в мире

америка

центральное разведывательное управление (цру)

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые эту должность займет женщина, сообщила команда переходного периода республиканца. "Сюзи - сильная, умная, современная, уважаемая и почитаемая. Она продолжит работать без устали, чтобы снова сделать Америку великой", - цитирует Трампа команда его переходного периода. Трамп подчеркнул, что впервые указанную должность займет женщина. С точки зрения ведения дел, позиция, которую займет 67-летняя Уайлс, является ключевой, хотя в публичном поле чиновница будет появляться редко. Прошлую администрацию Трампа критиковали за значительный гендерный перевес в пользу мужчин, на министерских позициях в его администрации было лишь три женщины, не включая директора ЦРУ, одна из них проработала до 2019 года, а две другие подали в отставку после штурма Капитолия в январе 2021 года. По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html

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в мире, америка, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, выборы президента сша — 2024