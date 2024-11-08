Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/tramp-1982565068.html
Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа
Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа
Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые эту должность займет женщина, сообщила команда переходного периода... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:14
2024-11-08T02:14
в мире
америка
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3e9089694542217b51993384f89f20d2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые эту должность займет женщина, сообщила команда переходного периода республиканца. "Сюзи - сильная, умная, современная, уважаемая и почитаемая. Она продолжит работать без устали, чтобы снова сделать Америку великой", - цитирует Трампа команда его переходного периода. Трамп подчеркнул, что впервые указанную должность займет женщина. С точки зрения ведения дел, позиция, которую займет 67-летняя Уайлс, является ключевой, хотя в публичном поле чиновница будет появляться редко. Прошлую администрацию Трампа критиковали за значительный гендерный перевес в пользу мужчин, на министерских позициях в его администрации было лишь три женщины, не включая директора ЦРУ, одна из них проработала до 2019 года, а две другие подали в отставку после штурма Капитолия в январе 2021 года. По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html
https://ria.ru/20241108/peskov-1982558618.html
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a8d55f889288c1a7314963585b7328d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, америка, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Америка, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа

Впервые главой аппарата администрации Трампа станет женщина Сюзан Уайлс

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые эту должность займет женщина, сообщила команда переходного периода республиканца.
"Сюзи - сильная, умная, современная, уважаемая и почитаемая. Она продолжит работать без устали, чтобы снова сделать Америку великой", - цитирует Трампа команда его переходного периода.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы
Вчера, 00:49
Трамп подчеркнул, что впервые указанную должность займет женщина.
С точки зрения ведения дел, позиция, которую займет 67-летняя Уайлс, является ключевой, хотя в публичном поле чиновница будет появляться редко.
Прошлую администрацию Трампа критиковали за значительный гендерный перевес в пользу мужчин, на министерских позициях в его администрации было лишь три женщины, не включая директора ЦРУ, одна из них проработала до 2019 года, а две другие подали в отставку после штурма Капитолия в январе 2021 года.
По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков: поздравление Путиным Трампа с победой можно считать официальным
Вчера, 00:37
 
В миреАмерикаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала