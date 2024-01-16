Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
Рамасвами решил выйти из президентской гонки в США и поддержать Трампа
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия. Архивное фото
ДЕ-МОЙН (Айова), 16 янв — РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать Дональда Трампа.
Рамасвами добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в Айове и сообщить о поддержке его кандидатуры.
С Айовы стартовал сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, которые называются кокусами. Они начались в 19:00 по местному времени — на участках выступили сами кандидаты или их представители, после чего зарегистрированные избиратели приступили в голосованию.
По предварительным результатам, Рамасвами замкнул пятерку лидеров, заручившись поддержкой лишь 7,8 процента сторонников республиканцев. Трамп получил примерно 52 процента голосов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает бывший постпред при ООН Никки Хейли.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Как ожидается, в случае выдвижения Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.