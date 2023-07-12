https://ria.ru/20230712/mask-1883849645.html
Маск объявил о создании новой ИИ-компании
Маск объявил о создании новой ИИ-компании - РИА Новости, 12.07.2023
Маск объявил о создании новой ИИ-компании
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил в своем Twitter о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:35
2023-07-12T20:35
2023-07-12T20:35
илон маск
twitter
tesla motors
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил в своем Twitter о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). "Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", - написал Маск. В апреле газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта. Согласно данным с сайта проекта, xAI является отдельной компанией, однако будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для достижения прогресса в реализации своей миссии, которой является "понимание истинной природы вселенной". Также, согласно информации с сайта, команда xAI, возглавляемая Маском, включает в себя ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva. Отмечается, что 14 июля в Twitter Spaces пройдет беседа, в рамках которой пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.
https://ria.ru/20230708/mask-1882916651.html
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илон маск, twitter, tesla motors
Илон Маск, Twitter, Tesla motors
Маск объявил о создании новой ИИ-компании
Предприниматель Илон Маск объявил о создании новой ИИ-компании под названием xAI
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил в своем Twitter
о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ).
"Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", - написал Маск.
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В апреле газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта.
Согласно данным с сайта проекта, xAI является отдельной компанией, однако будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla
и другими компаниями для достижения прогресса в реализации своей миссии, которой является "понимание истинной природы вселенной".
Также, согласно информации с сайта, команда xAI, возглавляемая Маском, включает в себя ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva.
Отмечается, что 14 июля в Twitter Spaces пройдет беседа, в рамках которой пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.
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