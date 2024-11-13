https://ria.ru/20241113/tramp-1983633854.html

Трамп предложил кандидатуру на пост директора национальной разведки

Трамп предложил кандидатуру на пост директора национальной разведки - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп предложил кандидатуру на пост директора национальной разведки

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:14

2024-11-13T23:14

2024-11-13T23:24

в мире

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тулси габбард

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки."Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Габбард пошла служить в вооруженные силы после теракта 11 сентября, побывала в местах вооруженных конфликтов. В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника.Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам американских СМИ, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html

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в мире, сша, дональд трамп, тулси габбард, камала харрис