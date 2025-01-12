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Инвестор Бессент избавится от активов ради поста министра - РИА Новости, 12.01.2025
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06:24 12.01.2025 (обновлено: 06:25 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ssha-1993310819.html
Инвестор Бессент избавится от активов ради поста министра
Инвестор Бессент избавится от активов ради поста министра - РИА Новости, 12.01.2025
Инвестор Бессент избавится от активов ради поста министра
Инвестор Скотт Бессент собирается закрыть свой хедж-фонд Key Square, отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T06:24:00+03:00
2025-01-12T06:25:00+03:00
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Инвестор Скотт Бессент собирается закрыть свой хедж-фонд Key Square, отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения на пост министра финансов США, на который его ранее номинировал избранный президент США Дональд Трамп, сообщает газета New York Times. "Бессент заявил, что закроет основанную им инвестиционную фирму Key Square Capital Management и уйдет из фонда Bessent-Freeman Family Foundation и из Университета Рокфеллера, где он был председателем инвестиционного комитета. Бессент продает несколько инвестиций, которые могут создать потенциальный конфликт интересов, включая биржевой фонд с Bitcoin; счет, на котором ведется торговля юанями", - сообщает издание, ссылаясь на этическое соглашение и финансовую отчетность, которую Бессент представил перед слушаниями по утверждению его кандидатуры в сенате. Всего его состояние оценивается в 700 миллионов долларов, из них 100 миллионов долларов вложены в ценные бумаги министерства финансов США. Избавление от проблемных активов не означает, что Бессенту удастся избежать вопросов о конфликте интересов на слушаниях, отмечает издание. Ранее рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак в комментарии РИА Новости о кандидатуре Бессента высказал мнение, что последний является удачным выбором на пост министра финансов США, так как он способен продвигать экономическую политику победившего на президентских выборах Дональда Трампа в рамках курса "Америка прежде всего" и одновременно сдерживать его наиболее спорные инициативы.
https://ria.ru/20241123/tramp-1985304354.html
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экономика, сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
Инвестор Бессент избавится от активов ради поста министра

Инвестор Бессент избавится от активов ради поста министра финансов США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Инвестор Скотт Бессент собирается закрыть свой хедж-фонд Key Square, отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения на пост министра финансов США, на который его ранее номинировал избранный президент США Дональд Трамп, сообщает газета New York Times.
"Бессент заявил, что закроет основанную им инвестиционную фирму Key Square Capital Management и уйдет из фонда Bessent-Freeman Family Foundation и из Университета Рокфеллера, где он был председателем инвестиционного комитета. Бессент продает несколько инвестиций, которые могут создать потенциальный конфликт интересов, включая биржевой фонд с Bitcoin; счет, на котором ведется торговля юанями", - сообщает издание, ссылаясь на этическое соглашение и финансовую отчетность, которую Бессент представил перед слушаниями по утверждению его кандидатуры в сенате.
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Всего его состояние оценивается в 700 миллионов долларов, из них 100 миллионов долларов вложены в ценные бумаги министерства финансов США. Избавление от проблемных активов не означает, что Бессенту удастся избежать вопросов о конфликте интересов на слушаниях, отмечает издание.
Ранее рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак в комментарии РИА Новости о кандидатуре Бессента высказал мнение, что последний является удачным выбором на пост министра финансов США, так как он способен продвигать экономическую политику победившего на президентских выборах Дональда Трампа в рамках курса "Америка прежде всего" и одновременно сдерживать его наиболее спорные инициативы.
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