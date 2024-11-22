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Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента - РИА Новости, 22.11.2024
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13:26 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/bondi-1985187133.html
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента - РИА Новости, 22.11.2024
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента
Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:26
2024-11-22T13:26
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время первого процесса импичмента в 2019 году. Ранее Дональд Трамп выдвинул бывшего генпрокурора штата Флорида Пэм Бонди на пост министра юстиции США после того, как бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц сообщил, что берет самоотвод и не будет бороться за утверждение своей кандидатуры на эту роль. Бонди во время первого импичмента Трампа в 2019 году публично опровергала обвинения, выдвинутые конгрессом, в злоупотреблении им властью. Она утверждала, что расследование против президента лишено доказательной базы и мотивировано исключительно политической борьбой. "Нет ни одного факта, который подтвердил бы нарушение закона со стороны президента. Это не что иное, как политический театр", - заявляла она в своих выступлениях. Суть первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году была связана с его телефонным разговором с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В этом разговоре Трамп, как утверждали демократы, оказал давление на Зеленского, чтобы Украина инициировала расследование против Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, который в то время был основным политическим конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Хантер Байден в период работы в украинской газовой компании Burisma оказался под пристальным вниманием из-за подозрений в коррупции. Джо Байден, будучи вице-президентом США, требовал увольнения украинского прокурора Виктора Шокина, который якобы расследовал деятельность Burisma. Байден утверждал, что это было частью антикоррупционной политики, поддержанной США и международными организациями, но критики видели в этом конфликт интересов. Трамп, как заявляли его оппоненты, увязал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи с запуском расследования против Байденов. Демократы посчитали это злоупотреблением президентской властью для достижения личной политической выгоды, а также попыткой вмешаться в выборы через давление на иностранное правительство. Расследование конгресса привело к формулировке двух статей импичмента: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Однако в ходе слушаний в сенате, где доминировали республиканцы, Трамп был оправдан, и импичмент не привел к его отстранению от должности.
https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html
https://ria.ru/20240723/tramp-1961400622.html
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в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Хантер Байден, Владимир Зеленский
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента

Пэм Бонди была ключевым членом юридической команды Трампа во время импичмента

© AP Photo / Derik HamiltonПэм Бонди
Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Derik Hamilton
Пэм Бонди. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время первого процесса импичмента в 2019 году.
Ранее Дональд Трамп выдвинул бывшего генпрокурора штата Флорида Пэм Бонди на пост министра юстиции США после того, как бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц сообщил, что берет самоотвод и не будет бороться за утверждение своей кандидатуры на эту роль.
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Бонди во время первого импичмента Трампа в 2019 году публично опровергала обвинения, выдвинутые конгрессом, в злоупотреблении им властью. Она утверждала, что расследование против президента лишено доказательной базы и мотивировано исключительно политической борьбой.
"Нет ни одного факта, который подтвердил бы нарушение закона со стороны президента. Это не что иное, как политический театр", - заявляла она в своих выступлениях.
Суть первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году была связана с его телефонным разговором с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В этом разговоре Трамп, как утверждали демократы, оказал давление на Зеленского, чтобы Украина инициировала расследование против Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, который в то время был основным политическим конкурентом Трампа на выборах 2020 года.
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Хантер Байден в период работы в украинской газовой компании Burisma оказался под пристальным вниманием из-за подозрений в коррупции. Джо Байден, будучи вице-президентом США, требовал увольнения украинского прокурора Виктора Шокина, который якобы расследовал деятельность Burisma. Байден утверждал, что это было частью антикоррупционной политики, поддержанной США и международными организациями, но критики видели в этом конфликт интересов.
Трамп, как заявляли его оппоненты, увязал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи с запуском расследования против Байденов. Демократы посчитали это злоупотреблением президентской властью для достижения личной политической выгоды, а также попыткой вмешаться в выборы через давление на иностранное правительство.
Расследование конгресса привело к формулировке двух статей импичмента: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Однако в ходе слушаний в сенате, где доминировали республиканцы, Трамп был оправдан, и импичмент не привел к его отстранению от должности.
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