https://ria.ru/20241122/bondi-1985187133.html

Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента

Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента - РИА Новости, 22.11.2024

Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента

Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:26

2024-11-22T13:26

2024-11-22T13:26

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время первого процесса импичмента в 2019 году. Ранее Дональд Трамп выдвинул бывшего генпрокурора штата Флорида Пэм Бонди на пост министра юстиции США после того, как бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц сообщил, что берет самоотвод и не будет бороться за утверждение своей кандидатуры на эту роль. Бонди во время первого импичмента Трампа в 2019 году публично опровергала обвинения, выдвинутые конгрессом, в злоупотреблении им властью. Она утверждала, что расследование против президента лишено доказательной базы и мотивировано исключительно политической борьбой. "Нет ни одного факта, который подтвердил бы нарушение закона со стороны президента. Это не что иное, как политический театр", - заявляла она в своих выступлениях. Суть первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году была связана с его телефонным разговором с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В этом разговоре Трамп, как утверждали демократы, оказал давление на Зеленского, чтобы Украина инициировала расследование против Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, который в то время был основным политическим конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Хантер Байден в период работы в украинской газовой компании Burisma оказался под пристальным вниманием из-за подозрений в коррупции. Джо Байден, будучи вице-президентом США, требовал увольнения украинского прокурора Виктора Шокина, который якобы расследовал деятельность Burisma. Байден утверждал, что это было частью антикоррупционной политики, поддержанной США и международными организациями, но критики видели в этом конфликт интересов. Трамп, как заявляли его оппоненты, увязал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи с запуском расследования против Байденов. Демократы посчитали это злоупотреблением президентской властью для достижения личной политической выгоды, а также попыткой вмешаться в выборы через давление на иностранное правительство. Расследование конгресса привело к формулировке двух статей импичмента: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Однако в ходе слушаний в сенате, где доминировали республиканцы, Трамп был оправдан, и импичмент не привел к его отстранению от должности.

https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961400622.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982565068.html

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в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский