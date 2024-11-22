https://ria.ru/20241122/bondi-1985187133.html
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента - РИА Новости, 22.11.2024
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента
Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:26
2024-11-22T13:26
2024-11-22T13:26
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
хантер байден
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985126517_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_75408a1e50ced1ee0db57ce41081b0c2.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время первого процесса импичмента в 2019 году. Ранее Дональд Трамп выдвинул бывшего генпрокурора штата Флорида Пэм Бонди на пост министра юстиции США после того, как бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц сообщил, что берет самоотвод и не будет бороться за утверждение своей кандидатуры на эту роль. Бонди во время первого импичмента Трампа в 2019 году публично опровергала обвинения, выдвинутые конгрессом, в злоупотреблении им властью. Она утверждала, что расследование против президента лишено доказательной базы и мотивировано исключительно политической борьбой. "Нет ни одного факта, который подтвердил бы нарушение закона со стороны президента. Это не что иное, как политический театр", - заявляла она в своих выступлениях. Суть первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году была связана с его телефонным разговором с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В этом разговоре Трамп, как утверждали демократы, оказал давление на Зеленского, чтобы Украина инициировала расследование против Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, который в то время был основным политическим конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Хантер Байден в период работы в украинской газовой компании Burisma оказался под пристальным вниманием из-за подозрений в коррупции. Джо Байден, будучи вице-президентом США, требовал увольнения украинского прокурора Виктора Шокина, который якобы расследовал деятельность Burisma. Байден утверждал, что это было частью антикоррупционной политики, поддержанной США и международными организациями, но критики видели в этом конфликт интересов. Трамп, как заявляли его оппоненты, увязал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи с запуском расследования против Байденов. Демократы посчитали это злоупотреблением президентской властью для достижения личной политической выгоды, а также попыткой вмешаться в выборы через давление на иностранное правительство. Расследование конгресса привело к формулировке двух статей импичмента: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Однако в ходе слушаний в сенате, где доминировали республиканцы, Трамп был оправдан, и импичмент не привел к его отстранению от должности.
https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html
https://ria.ru/20240723/tramp-1961400622.html
https://ria.ru/20241108/tramp-1982565068.html
сша
украина
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985126517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_646ed0508ab7714eb7c5e4f75bfeb758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Хантер Байден, Владимир Зеленский
Новый кандидат на пост генпрокурора США защищала Трампа во время импичмента
Пэм Бонди была ключевым членом юридической команды Трампа во время импичмента
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый кандидат на пост генпрокурора США в администрации будущего президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была ключевым членом его юридической команды во время первого процесса импичмента в 2019 году.
Ранее Дональд Трамп выдвинул бывшего генпрокурора штата Флорида
Пэм Бонди на пост министра юстиции США после того, как бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц
сообщил, что берет самоотвод и не будет бороться за утверждение своей кандидатуры на эту роль.
Бонди во время первого импичмента Трампа в 2019 году публично опровергала обвинения, выдвинутые конгрессом, в злоупотреблении им властью. Она утверждала, что расследование против президента лишено доказательной базы и мотивировано исключительно политической борьбой.
"Нет ни одного факта, который подтвердил бы нарушение закона со стороны президента. Это не что иное, как политический театр", - заявляла она в своих выступлениях.
Суть первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году была связана с его телефонным разговором с Владимиром Зеленским
25 июля 2019 года. В этом разговоре Трамп, как утверждали демократы, оказал давление на Зеленского, чтобы Украина
инициировала расследование против Хантера Байдена
, сына президента Джо Байдена
, который в то время был основным политическим конкурентом Трампа на выборах 2020 года.
Хантер Байден в период работы в украинской газовой компании Burisma оказался под пристальным вниманием из-за подозрений в коррупции. Джо Байден, будучи вице-президентом США, требовал увольнения украинского прокурора Виктора Шокина
, который якобы расследовал деятельность Burisma. Байден утверждал, что это было частью антикоррупционной политики, поддержанной США и международными организациями, но критики видели в этом конфликт интересов.
Трамп, как заявляли его оппоненты, увязал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи с запуском расследования против Байденов. Демократы посчитали это злоупотреблением президентской властью для достижения личной политической выгоды, а также попыткой вмешаться в выборы через давление на иностранное правительство.
Расследование конгресса привело к формулировке двух статей импичмента: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Однако в ходе слушаний в сенате, где доминировали республиканцы, Трамп был оправдан, и импичмент не привел к его отстранению от должности.