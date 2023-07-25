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Маск объяснил ребрендинг Twitter - РИА Новости, 25.07.2023
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09:56 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/rebrending-1886097600.html
Маск объяснил ребрендинг Twitter
Маск объяснил ребрендинг Twitter - РИА Новости, 25.07.2023
Маск объяснил ребрендинг Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, почему решил сменить название и фирменный логотип с птицей соцсети Twitter, владельцем которой он... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:56
2023-07-25T09:56
в мире
илон маск
twitter
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, почему решил сменить название и фирменный логотип с птицей соцсети Twitter, владельцем которой он является. "Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда - как щебетание (tweeting) птиц - но теперь вы можете публиковать почти все что угодно, включая несколько часов видео. В ближайшие месяцы мы добавим всестороннее общение и возможность управлять всем вашим финансовым миром. Название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте. В понедельник Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне. В свою очередь владелец Twitter - Илон Маск - в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. Бизнесмен пообещал распрощаться с птицей на логотипе соцсети, сообщив, что он рассматривает возможность ее замены на букву X. В представлении Маска она символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной концепции соцсети как инструмента для обмена короткими сообщениями, и "Twitter может быть неправильным брендом для этого". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
https://ria.ru/20230724/twitter-1886020351.html
https://ria.ru/20230724/twitter-1886001732.html
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в мире, илон маск, twitter
В мире, Илон Маск, Twitter
Маск объяснил ребрендинг Twitter

Маск заявил, что в новой концепции старые название и логотип Twitter не имеют смысла

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, почему решил сменить название и фирменный логотип с птицей соцсети Twitter, владельцем которой он является.
"Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда - как щебетание (tweeting) птиц - но теперь вы можете публиковать почти все что угодно, включая несколько часов видео. В ближайшие месяцы мы добавим всестороннее общение и возможность управлять всем вашим финансовым миром. Название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X
Вчера, 17:57
В понедельник Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х.
Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне.
В свою очередь владелец Twitter - Илон Маск - в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом.
В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. Бизнесмен пообещал распрощаться с птицей на логотипе соцсети, сообщив, что он рассматривает возможность ее замены на букву X. В представлении Маска она символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.
В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной концепции соцсети как инструмента для обмена короткими сообщениями, и "Twitter может быть неправильным брендом для этого".
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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