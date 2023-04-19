https://ria.ru/20230419/vybory-1866447543.html

Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах

Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах - РИА Новости, 19.04.2023

Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах

Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:11

2023-04-19T19:11

2023-04-19T19:31

в мире

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джон кеннеди (политик)

роберт кеннеди

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства."Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", - сказал он.Свою миссию Кеннеди-младший видит в том, чтобы положить конец "коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций".СМИ называют Кеннеди адвокатом, который специализируется на экологических темах, антипрививочником. Ему 69 лет, он сын младшего брата Джона Кеннеди.Он претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.

https://ria.ru/20230415/pompeo-1865486295.html

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