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Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах - РИА Новости, 19.04.2023
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19:11 19.04.2023 (обновлено: 19:31 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vybory-1866447543.html
Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах
Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах - РИА Новости, 19.04.2023
Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах
Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:11
2023-04-19T19:31
в мире
сша
джон кеннеди (политик)
роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства."Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", - сказал он.Свою миссию Кеннеди-младший видит в том, чтобы положить конец "коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций".СМИ называют Кеннеди адвокатом, который специализируется на экологических темах, антипрививочником. Ему 69 лет, он сын младшего брата Джона Кеннеди.Он претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.
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в мире, сша, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, джо байден
В мире, США, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Джо Байден
Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах

Адвокат Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в президентских выборах США в 2024 году

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства.
"Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", - сказал он.
Свою миссию Кеннеди-младший видит в том, чтобы положить конец "коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций".
СМИ называют Кеннеди адвокатом, который специализируется на экологических темах, антипрививочником. Ему 69 лет, он сын младшего брата Джона Кеннеди.
Он претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США
15 апреля, 01:50
 
В миреСШАДжон Кеннеди (политик)Роберт КеннедиДжо Байден
 
 
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