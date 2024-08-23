Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах
Кеннеди-младший заявил, что останется в бюллетенях в продемократических штатах
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.
Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в штате Аризона, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
Трамп раскритиковал программную речь Харрис
Вчера, 07:40
«
"Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах… Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней", - заявил Кеннеди-младший.
Он подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу.
Как заявил политик, Демократическая партия цензурирует журналистов и соцсети, предпринимает меры по противодействию оппонентам, ему и республиканцу Дональду Трампу, при этом устраивая переворот для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата от объединения.
«
"Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю", - сказал он.
"В честной системе, я верю, что я бы выиграл, с честными предварительными выборами, открытыми дебатами, независимыми СМИ", - заявил Кеннеди-младший.