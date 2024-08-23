https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968169969.html

Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах

Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах - РИА Новости, 23.08.2024

Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:05

2024-08-23T22:05

2024-08-23T22:16

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в штате Аризона, трансляцию которого вели американские кабельные сети."Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах… Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней", - заявил Кеннеди-младший.Он подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу.Как заявил политик, Демократическая партия цензурирует журналистов и соцсети, предпринимает меры по противодействию оппонентам, ему и республиканцу Дональду Трампу, при этом устраивая переворот для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата от объединения."Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю", - сказал он."В честной системе, я верю, что я бы выиграл, с честными предварительными выборами, открытыми дебатами, независимыми СМИ", - заявил Кеннеди-младший.

https://ria.ru/20240823/tramp-1967940686.html

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сша, в мире, аризона, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, джо байден