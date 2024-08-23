Рейтинг@Mail.ru
Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 23.08.2024 (обновлено: 22:16 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968169969.html
Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах
Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах - РИА Новости, 23.08.2024
Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах
Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:05
2024-08-23T22:16
сша
в мире
аризона
роберт кеннеди
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_0:108:3306:1968_1920x0_80_0_0_472a8e9a1a4b2c3e4609c6645fd674fd.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в штате Аризона, трансляцию которого вели американские кабельные сети."Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах… Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней", - заявил Кеннеди-младший.Он подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу.Как заявил политик, Демократическая партия цензурирует журналистов и соцсети, предпринимает меры по противодействию оппонентам, ему и республиканцу Дональду Трампу, при этом устраивая переворот для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата от объединения."Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю", - сказал он."В честной системе, я верю, что я бы выиграл, с честными предварительными выборами, открытыми дебатами, независимыми СМИ", - заявил Кеннеди-младший.
https://ria.ru/20240823/tramp-1967940686.html
https://ria.ru/20240822/trump-1967880573.html
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7ad265f07935582cc2b59ff4c448a39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, аризона, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, джо байден
США, В мире, Аризона, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Джо Байден
Кеннеди-младший заявил, что снимется в колеблющихся штатах

Кеннеди-младший заявил, что останется в бюллетенях в продемократических штатах

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.
Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в штате Аризона, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Трамп раскритиковал программную речь Харрис
Вчера, 07:40
«
"Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах… Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней", - заявил Кеннеди-младший.
Он подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу.
Как заявил политик, Демократическая партия цензурирует журналистов и соцсети, предпринимает меры по противодействию оппонентам, ему и республиканцу Дональду Трампу, при этом устраивая переворот для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата от объединения.
«
"Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю", - сказал он.
"В честной системе, я верю, что я бы выиграл, с честными предварительными выборами, открытыми дебатами, независимыми СМИ", - заявил Кеннеди-младший.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россию ждет победа на Украине после возвращения Трампа, заявил сенатор
22 августа, 19:02
 
СШАВ миреАризонаРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024Дональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала