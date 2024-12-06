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Главы государств, которым вынесли импичмент, в 1992-2024 годах

Главы государств, которым вынесли импичмент, в 1992-2024 годах - РИА Новости, 06.12.2024

Главы государств, которым вынесли импичмент, в 1992-2024 годах

Импичмент (англ. impeachment - порицание, обвинение) – правовая процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Импичмент можно... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:43

2024-12-06T14:43

2024-12-06T14:43

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Импичмент (англ. impeachment - порицание, обвинение) – правовая процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Импичмент можно интерпретировать как критерий развитости демократии в том случае, если этот институт действует в реальной практике. Смысл импичмента заключается в контроле за деятельностью высшей государственной элиты со стороны населения и демократических политических институтов. 7 декабря 2022 года распущенный президентом Перу Педро Кастильо конгресс объявил ему импичмент. Заседание конгресса 101 голосом "за" поддержало отставку президента Кастильо. В Перу импичмент считается состоявшимся, если за него проголосовали две трети парламентариев, или 87 человек. Ранее в тот же день Кастильо распустил парламент. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента. Ситуация в стране обострилась в ноябре 2022 года, когда в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции – в отношении Кастильо были открыты шесть уголовных дел по обвинениям в коррупции и иных преступлениях. Сам он отверг обвинения, назвав их политическим преследованием. На фоне политического кризиса в стране полиция Перу задержала Кастильо. В декабре 2022 года суд принял решение о его предварительном заключении на 18 месяцев по делу о мятеже. В марте 2023 года Верховный следственный суд Перу удовлетворил ходатайство прокуратуры о трехлетнем предварительном заключении для Кастильо по делу об организованной преступности. 9 ноября 2020 года конгресс Перу признал президента страны Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Решение было принято 105 голосами "за", 19 "против" при четырех воздержавшихся. Вискарру обвинили во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Мартин Вискарра заявил, что не будет оспаривать решение об импичменте в суде и уйдет с поста главы государства.21 ноября 2017 года парламент Зимбабве принял решение об импичменте президенту страны Роберту Мугабе. Ситуация в Зимбабве обострилась в середине ноября, когда появилась информация, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт". После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. В ходе телеобращения к нации 19 ноября Роберт Мугабе, вопреки всем прогнозам и ожиданиями, не объявил о своей отставке. 21 ноября парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. После решения парламента об импичменте Роберт Мугабе подал в отставку с поста президента Зимбабве.9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За отстранение президента от власти проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против – 56, еще двое воздержались. Семь бюллетеней были признаны недействительными. Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что женщина использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве главы государства и ее администрации. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом, а в апреле задержана. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы штрафу в размере 18 миллиардов вон. 24 августа 2018 года Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе на 1 год до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон. 24 декабря 2021 года лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в преддверии очередных президентских выборов помиловал экс-главу государства Пак Кын Хе. 31 декабря она вышла на свободу. 31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Роуссефф. За импичмент проголосовал 61 сенатор, против отставки президента свои голоса отдали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Причиной начавшегося в 2015 году расследования против Роуссефф стали подозрения в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф представила апелляцию в верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование в сенате по ее отставке. 8 сентября 2016 года cудья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию Дилмы Роуссефф. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. 6 сентября 2017 года генпрокурор Бразилии Родриго Жано предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф, а также еще шести членам Партии трудящихся Бразилии, в создании преступной организации. По его мнению, обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств. Документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны. В декабре 2019 года суд оправдал бывших президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силве и Дилму Роуссеф по деду о создании преступной организации. 22 июня 2012 года Сенат Парагвая вынес решение об импичменте президенту страны Фернандо Луго по обвинению в неподобающем исполнении своих обязанностей. Поводом к рассмотрению дела послужило столкновение полиции и крестьян в районе города Куругуату, в департаменте Канендию на юго-востоке страны. В результате инцидента погибли 17 человек. За отставку президента проголосовали 39 сенаторов, против - 4.6 апреля 2004 года парламент Литвы объявил импичмент президенту Роландасу Паксасу. Парламентарии сочли его виновным по трем пунктам обвинения – предоставление гражданства в порядке исключения спонсору его предвыборной кампании российскому бизнесмену Юрию Борисову, не обеспечение условий охраны госсекретности и превышение должностных полномочий. Участие в тайном голосовании приняли 115 депутатов сейма из 137. Счетная комиссия получила 114 бюллетеней, из которых 103 признаны действительными.В 2001 году парламент Индонезии единогласно проголосовал за импичмент президента Вахида Абдуррахмана. Он не справился с экономическими трудностями в стране, восстановил против себя различные политические и религиозные группировки, включая армию. Попытки Вахида Абдуррахмана остаться у власти не получили поддержки населения страны. 13 ноября 2000 года нижняя палата филиппинского парламента проголосовала за импичмент президенту страны Джозефу Эстраде. Его обвинили во взяточничестве и коррупции. 16 января 2001 года 11 голосами против 10 Сенат Филиппин отказался раскрывать банковские документы, доказывающие получение Эстрадой взяток, посчитав, что эти доказательства выходят за рамки процедуры импичмента. Это вызвало массовые выступления оппозиции. 20 января 2001 года Джозеф Эстрада ушел в отставку.В феврале 1997 года парламент Эквадора объявил президента страны Абдалу Букарама "умственно неспособным" управлять государством и отстранил его от власти. Абдала Букарам бежал в Панаму, которая предоставила ему политическое убежище. 29 сентября 1992 года Палата депутатов Бразилии одобрила запрос об импичменте президенту страны Фернанду Колор ди Мелу из-за его участия в коррупционных схемах.В октябре 1992 года он был временно отстранен от должности, а в декабре, за день до окончательного голосования в Сенате подал в отставку.Однако Сенат продолжил разбирательство и 29 декабря 1992 года постановил, что Фернандо Коллор виновен, запретив ему в течении восьми лет участвовать в выборах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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