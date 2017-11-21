Президент Зимбабве подал в отставку, заявил спикер парламента

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после решения парламента о его импичменте, заявил спикер парламента Джейкоб Муденда. Об этом сообщает зимбабвийское издание Herald.

Таким образом, Мугабе решил не дожидаться, пока истекут 24 часа, которые парламент предоставил ему, чтобы сложить полномочия.

Спикер приостановил заседание парламента и зачитал письмо Мугабе с заявлением об уходе с поста. Муденда порекомендовал, чтобы имя нового главы государства назвали уже 22 ноября.

Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) начала процедуру импичмента после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента, а его самого поместили под домашний арест и потребовали, чтобы он объявил об отставке. Мугабе выступил с обращением к нации, но об отставке говорить не стал, а заявил, что его власти ничто не угрожает.

Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в апреле 1980 года, а в последний день 1987 года его избрали президентом. На этот пост он неоднократно переизбирался, и на последних выборах, в 2013 году, набрал 61% голосов.